Acasă » Știri » Curs valutar BNR, 18 decembrie 2025. Cât a ajuns să coste un euro

Curs valutar BNR, 18 decembrie 2025. Cât a ajuns să coste un euro

De: Andreea Stăncescu 18/12/2025 | 06:20
Curs valutar BNR, 18 decembrie 2025. Cât a ajuns să coste un euro
Schimbări la cursul BNR pe 18 decembrie / Sursa foto: Pixabay

Astăzi, joi, 18 decembrie 2025, Banca Națională a României va publica cursul oficial al principalelor valute străine. Acesta este actualizat în fiecare zi lucrătoare, la ora 13:00, și servește drept referință pentru tranzacțiile financiare și schimburile valutare din țară.

Banca Națională a României (BNR) efectuează periodic schimbări ale cursului valutar, iar aceste modificări sunt comunicate în fiecare zi lucrătoare. Cursul oficial al monedelor străine este actualizat la ora 13:00, astfel încât să reflecte cele mai recente evoluții economice și fluctuațiile pieței valutare.

Curs valutar BNR, 18 decembrie 2025

Comparativ cu ziua precedentă, 17 decembrie 2025, cursul BNR pentru principalele valute arată ușoare modificări: Euro (EUR) a înregistrat o creștere marginală de +0.0003, ajungând la 5.0923 lei, Dolarul SUA (USD) a urcat cu +0.0130, la 4.3442 lei, iar Francul elvețian (CHF) a crescut cu +0.0103, ajungând la 5.4513 lei. În schimb, Lira sterlină (GBP) a scăzut cu -0.0218, stabilindu-se la 5.7920 lei. Aceste variații reflectă ușoare fluctuații pe piața valutară de la o zi la alta.

  • Euro (EUR) – 5.0923
  • Dolarul SUA (USD) – 4.3442
  • Francul elvețian (CHF) – 5.4513
  • Lira sterlină (GBP) – 5.7920
  • Leva bulgărească (BGN) – 2.6036
  • Dirhamul Emiratelor Arabe Unite (AED) – 1.1828
  • Dolarul australian (AUD) – 2.8756
  • Coroana cehă (CZK) – 0.2090
  • Coroana daneză (DKK) – 0.6816
  • Lira egipteană (EGP) – 0.0914
  • Leu moldovenesc (MDL) – 0,2578

CITEȘTE ȘI: Rapid așteaptă derby-ul cu FCSB din postura de lider al ligii 1, iar noi vă aducem ultimele detalii despre partida de duminică seară, în direct la „EXCLUSIV RAPID”, de la 18:00, pe YouTube – ProSport

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Bani în plus la pensii pentru această categorie de pensionari din România, în 2026. Cine se încadrează
Știri
Bani în plus la pensii pentru această categorie de pensionari din România, în 2026. Cine se încadrează
Tragedie fără margini! Ambii nepoți ai celebrului fotbalist au murit în explozie
Știri
Tragedie fără margini! Ambii nepoți ai celebrului fotbalist au murit în explozie
Cel mai lung drum drept din Europa nu are nicio curbă pe zeci de kilometri. Drumul este obiectiv turistic
Mediafax
Cel mai lung drum drept din Europa nu are nicio curbă pe zeci...
Fenomen meteo neobișnuit în România! Meteorologii ANM au observat schimbarea bizară
Gandul.ro
Fenomen meteo neobișnuit în România! Meteorologii ANM au observat schimbarea bizară
FOTO. Diana Bulimar, în costum de baie. Cum arată la 30 de ani fosta gimnastă campioană
Prosport.ro
FOTO. Diana Bulimar, în costum de baie. Cum arată la 30 de ani...
„Cea mai periculoasă femeie din America”. Povestea Emmei Goldman, evreica lituaniancă ce a sfidat tabuurile unei epoci întregi
Adevarul
„Cea mai periculoasă femeie din America”. Povestea Emmei Goldman, evreica lituaniancă ce a...
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din active rusești: „Nu mai sunt liderul lumii libere”
Digi24
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din...
Guvernul impune termen limită pentru taxe și impozite locale
Mediafax
Guvernul impune termen limită pentru taxe și impozite locale
Parteneri
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Tatăl arab îi punea reguli stricte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Tatăl arab îi punea reguli stricte
FOTO. Rădoi și-a dus prințesa la mall cu „iahtul pe roți” de la Bentley, pe care a dat peste 350.000 de euro. EXCLUSIV
Prosport.ro
FOTO. Rădoi și-a dus prințesa la mall cu „iahtul pe roți” de la Bentley, pe...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
Click.ro
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce...
Putin insistă că nu va ataca Uniunea Europeană: „Sunt minciuni și simple aberații”. Declarațiile în întregime ale dictatorului rus
Digi 24
Putin insistă că nu va ataca Uniunea Europeană: „Sunt minciuni și simple aberații”. Declarațiile în...
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune că în 10-15 ani, munca va fi opțională
Digi24
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune...
Decizie oficială UE: Mașinile pot avea, în continuare, motoare diesel și pe benzină!
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Mașinile pot avea, în continuare, motoare diesel și pe benzină!
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Cea mai așteptată sculă PARKSIDE fără fir revine la Lidl. Idei de cadouri pentru meșteri
go4it.ro
Cea mai așteptată sculă PARKSIDE fără fir revine la Lidl. Idei de cadouri pentru meșteri
O structură bizară emite căldură sub suprafața Lunii
Descopera.ro
O structură bizară emite căldură sub suprafața Lunii
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Fenomen meteo neobișnuit în România! Meteorologii ANM au observat schimbarea bizară
Gandul.ro
Fenomen meteo neobișnuit în România! Meteorologii ANM au observat schimbarea bizară
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Bani în plus la pensii pentru această categorie de pensionari din România, în 2026. Cine se încadrează
Bani în plus la pensii pentru această categorie de pensionari din România, în 2026. Cine se încadrează
Tragedie fără margini! Ambii nepoți ai celebrului fotbalist au murit în explozie
Tragedie fără margini! Ambii nepoți ai celebrului fotbalist au murit în explozie
Magia universului Frozen prinde viață pe scena de la Sala Palatului! Proiecție de film + concert live
Magia universului Frozen prinde viață pe scena de la Sala Palatului! Proiecție de film + concert live
Accident grav în București! S-a răsturnat, după ce a fost acroșat de un alt autoturism
Accident grav în București! S-a răsturnat, după ce a fost acroșat de un alt autoturism
Alertă ANM de ultima oră! Avertizare de vreme severă imediată în aceste zone
Alertă ANM de ultima oră! Avertizare de vreme severă imediată în aceste zone
Roma va impune o nouă taxă pentru vizitarea unuia dintre cele mai cunoscute obiective turistice. Când ...
Roma va impune o nouă taxă pentru vizitarea unuia dintre cele mai cunoscute obiective turistice. Când intră în vigoare măsura
Vezi toate știrile
×