Curs valutar BNR, 18 decembrie 2025. Cât a ajuns să coste un euro

Astăzi, joi, 18 decembrie 2025, Banca Națională a României va publica cursul oficial al principalelor valute străine. Acesta este actualizat în fiecare zi lucrătoare, la ora 13:00, și servește drept referință pentru tranzacțiile financiare și schimburile valutare din țară.
Banca Națională a României (BNR) efectuează periodic schimbări ale cursului valutar, iar aceste modificări sunt comunicate în fiecare zi lucrătoare. Cursul oficial al monedelor străine este actualizat la ora 13:00, astfel încât să reflecte cele mai recente evoluții economice și fluctuațiile pieței valutare.
Comparativ cu ziua precedentă, 17 decembrie 2025, cursul BNR pentru principalele valute arată ușoare modificări: Euro (EUR) a înregistrat o creștere marginală de +0.0003, ajungând la 5.0923 lei, Dolarul SUA (USD) a urcat cu +0.0130, la 4.3442 lei, iar Francul elvețian (CHF) a crescut cu +0.0103, ajungând la 5.4513 lei. În schimb, Lira sterlină (GBP) a scăzut cu -0.0218, stabilindu-se la 5.7920 lei. Aceste variații reflectă ușoare fluctuații pe piața valutară de la o zi la alta.
