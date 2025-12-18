Curs valutar BNR, 18 decembrie 2025. Cât a ajuns să coste un euro

Astăzi, joi, 18 decembrie 2025, Banca Națională a României va publica cursul oficial al principalelor valute străine. Acesta este actualizat în fiecare zi lucrătoare, la ora 13:00, și servește drept referință pentru tranzacțiile financiare și schimburile valutare din țară.

Banca Națională a României (BNR) efectuează periodic schimbări ale cursului valutar, iar aceste modificări sunt comunicate în fiecare zi lucrătoare. Cursul oficial al monedelor străine este actualizat la ora 13:00, astfel încât să reflecte cele mai recente evoluții economice și fluctuațiile pieței valutare.

Curs valutar BNR, 18 decembrie 2025

Comparativ cu ziua precedentă, 17 decembrie 2025, cursul BNR pentru principalele valute arată ușoare modificări: Euro (EUR) a înregistrat o creștere marginală de +0.0003, ajungând la 5.0923 lei, Dolarul SUA (USD) a urcat cu +0.0130, la 4.3442 lei, iar Francul elvețian (CHF) a crescut cu +0.0103, ajungând la 5.4513 lei. În schimb, Lira sterlină (GBP) a scăzut cu -0.0218, stabilindu-se la 5.7920 lei. Aceste variații reflectă ușoare fluctuații pe piața valutară de la o zi la alta.

Euro (EUR) – 5.0923

Dolarul SUA (USD) – 4.3442

Francul elvețian (CHF) – 5.4513

Lira sterlină (GBP) – 5.7920

Leva bulgărească (BGN) – 2.6036

Dirhamul Emiratelor Arabe Unite (AED) – 1.1828

Dolarul australian (AUD) – 2.8756

Coroana cehă (CZK) – 0.2090

Coroana daneză (DKK) – 0.6816

Lira egipteană (EGP) – 0.0914

Leu moldovenesc (MDL) – 0,2578

