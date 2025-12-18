Acasă » Știri » O mână de oameni la ceremonia de reînmormântare a Rodicăi Stănoiu. Primele imagini

De: Andreea Stăncescu 18/12/2025 | 13:56
Rodica Stănoiu va avea parte de a doua înmormântare / Sursa foto: Inquam / Cancan.ro
La câteva zile după deshumare, trupul neînsuflețit al Rodicăi Stănoiu a fost preluat de familie de la INML și urmeazăz să fie înhumat din nou, în timp ce ancheta privind decesul fostei ministre a Justiției continuă. Procurorii au audiat mai multe persoane din cercul său apropiat, însă datele strânse până în prezent indică faptul că moartea ar fi survenit din cauze naturale.

În urmă cu doar o zi, miercuri, 17 noiembrie, partenerul de viață al Rodicăi Stănoiu s-a prezentat la Institutul Național de Medicină Legală pentru a se informa cu privire la pașii necesari ridicării trupului. Conform procedurilor legale, doar familia are dreptul de a face acest demers, cu acordul procurorului de caz. Din cauză că cei doi nu erau căsătoriți, bărbatul a trebuit să plece acasă.

Ulterior, trupul fostei ministre a fost preluat de la INML, în prezența nepoatei sale și a partenerului, urmând să fie înhumat pentru a doua oară. Această etapă a venit după realizarea necropsiei, dispusă în cadrul investigației. Autoritățile au confirmat că decesul a fost provocat de un stop cardio-respirator, pe fondul unui infarct miocardic anterior, fiind agravat de afecțiuni precum diabetul zaharat și ateromatoza.

Sursa foto: CANCAN.RO

Rodica Stănoiu va fi înmormântată din nou

După finalizarea tuturor procedurilor impuse de procurori la Institutul Național de Medicină Legală, apropiații fostei ministre s-au deplasat la cimitir pentru ceremonia celei de-a doua înmormântări. CANCAN.RO are imagini în exclusivitate de la fața locului. Trupul Rodicăi Stănoiu a fost preluată cu ajutorul unei mașini mortuare și chiar în aceste momente este dusă spre cavoul unde își va dormi somnul de veci. (VEZI IMAGINILE ÎN GALERIE)

Se pot observa în imagini câteva persoane care așteaptă să își ia „adio” pentru a doua oară de la Rodica Stănoiu, cea care a făcut mari schimbări în perioada cât a fost Ministrul Justiției. Reamintim că decesul a avut pe data de 3 decembrie, în urma unui stop cardiorespirator.

