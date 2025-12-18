Acasă » Știri » Cristina Demetrescu avertizează: Zodia care are probleme de sănătate chiar înainte de Sărbători

Cristina Demetrescu avertizează: Zodia care are probleme de sănătate chiar înainte de Sărbători

De: Denisa Iordache 18/12/2025 | 16:54
Sărbătorile vin cu vești nu prea bune pentru o anumită zodie. Astrologul Cristina Demetrescu a lansat anunțul pentru nativul care are șanse mari să se confrunte cu probleme de sănătate chiar în această perioadă și să nu reușească să se bucure de Crăciun și de noaptea dintre ani. Află în articol dacă tu ești cel ghinionist.

Finalul de an se anunță a fi problematic pentru această zodie, dar poate fi un semn bun dacă preferă să fie optimistă: lasă răul în urmă și începe cu dreptul noul an. Cristina Demetrescu le-a oferit un sfat celor din zodia ghinionistă, ca să evite o vizită la doctor.

Nu vă mai ținem mult în suspans și vă spunem că este vorba despre zodia Berbec. Acești nativi trebuie să aibă grijă și să nu înceapă un tratament dacă au de dat un examen important sau vor să plece într-o călătorie.

„Pentru Berbec nu ar fi bine să înceapă un tratament pe care să îl suprapună peste un examen sau peste călătorii. O zi de mers la doctor nu trebuie să coincidă cu o zi de examen”, a spus Cristina Demetrescu pentru un post TV.

Cristina Demetrescu

Zodiile care încheie anul cu tensiuni

Anul 2025 marchează un final karmic puternic, odată cu ieșirea lui Saturn din Pești, instalarea lui Pluto în Vărsător și schimbarea axei eclipsei, semnalând încheierea ciclurilor începute în 2017. Pentru semnele zodiacale precum Gemeni, Capricorn și Rac, acesta este perioada (ultimele zile din an) detoxifierii emoționale și al curățării karmice înainte ca o actualizare spirituală colectivă să înceapă în 2026. Universul nu pune capăt lucrurilor, ci realiniază destinele (VEZI AICI TOATE DETALIILE).

Ce primă de Crăciun vei primi, în funcție de zodia ta. Tabel complet | Nativii care vor încasa cei mai mulți bani

Cele 3 zodii care dau lovitura vieții lor, înainte de Revelion. Eforturile din ultimele luni dau roade!

