De: David Ioan 18/12/2025 | 17:21
Despărțire-șoc în showbiz! Actorul și-a părăsit iubita, la scurt timp după ce a cerut-o în căsătorie
Can Yaman, singur din nou. Foto: Profimedia
Actorul turc, Can Yaman, în vârstă de 36 de ani a confirmat despărţirea de iubita sa, Sara Bluma, marcând unul dintre cele mai discutate momente din showbiz-ul turcesc.

După o perioadă în care au apărut împreună la numeroase evenimente și au împărtășit imagini pe rețelele de socializare, actorul turc a făcut primele declarații despre separare, recunoscând că relația lor s-a încheiat.

Can Yaman a confirmat că nu mai formează un cuplu cu Sara

Cei doi păreau un cuplu solid, iar fanii erau convinși că urmează să facă pasul cel mare. Can Yaman chiar dezvăluise că intenționează să o ceară în căsătorie pe DJ-ița Sara Bluma, însă planurile s-au schimbat radical.

Actorul a confirmat despărțirea după ce internauții au observat că fotografiile cuplului au dispărut de pe conturile lor de social media. În prezent, acesta se concentrează pe proiectele profesionale, inclusiv pe rolul principal din serialul „Sandokan”.

Can Yaman, cunoscut și pentru interpretarea din „El Turco”, trece printr-o perioadă dificilă pe plan personal. Relația cu Sara Bluma, DJ activă pe scena muzicii electronice, s-a încheiat după ce părea că cei doi se pregătesc să își unească destinele. Primele semne ale separării au apărut la finalul anului trecut, când conturile lor comune au fost șterse, fapt interpretat ca un indiciu clar că povestea de dragoste se apropie de final.

Can Yaman şi fosta sa iubită, Sara Bluma. Foto: Profimedia

Speculațiile au fost alimentate și de aparițiile actorului alături de colega sa de platou, Alanah Bloor. Cei doi au fost văzuți împreună la diverse evenimente, însă nu au confirmat dacă există o legătură sentimentală.

Recent, Can Yaman a apărut pe coperta revistei „DIVA”, unde a recunoscut oficial despărțirea. Declarația a atras atenția publicului și a confirmat zvonurile care circulau de câteva luni.

„M-am despărțit de Sara: acum îmi caut dragostea adevărată”, a transmis Can.

Despărţirea celor doi zguduie showbiz-ul turcesc

Relația dintre Can Yaman și Sara Bluma a fost făcută publică în iunie 2025, la Festivalul Italian Global Series, unde actorul a fost surprins sărutându-i mâinile și îmbrățișând-o. Ulterior, cei doi au fost văzuți împreună la evenimente importante, precum Festa del Cinema di Roma, în octombrie, dar și la festivalul UNTOLD din România, unde au petrecut timp împreună.

La acea vreme, actorul declara pentru publicația italiană „Oggi”:

„O iubesc pe Sara Bluma și o voi cere în căsătorie”

Totodată, actorul mărturisea că își dorește să întemeieze o familie alături de ea și că marele pas urma să fie făcut în vara anului 2025.

În prezent, actorul a confirmat că este singur și că își dorește să își întâlnească adevărata dragoste. Acesta nu a oferit detalii despre motivele despărțirii, preferând să se concentreze pe carieră și pe proiectele sale artistice.

Ramona Olaru s-a întâlnit cu tânărul viral pe TikTok, care voia s-o cucerească. Cum a decurs totul
(P) Super Drop într-o zi mare pentru Universitatea Craiova: cotă 2.00 pe Superbet pentru calificare!
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
Șaorma, pofta culinară numărul 1 a României în 2025. Ce alte mâncăruri au...
FOTO. Rădoi și-a dus prințesa la mall cu „iahtul pe roți” de la...
„Cea mai periculoasă femeie din America”. Povestea Emmei Goldman, evreica lituaniancă ce a...
Avionul premierului slovac a fost puternic avariat pe aeroportul din Bruxelles: „Nu se...
Sărbătorile dăunează grav sănătății. Ce probleme medicale riscă românii în această perioadă
Nicoleta Luciu a dezvăluit abia acum motivul retragerii din televiziune: „Am stopat totul ca să…”
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cele 3 zodii care vor trăi o perioadă de fericire intensă, începând din 19 decembrie....
„Unul dintre cei mai mari criminali din istorie” a fost condamnat. Pedeapsa primită de medicul...
Europa trebuie să aleagă între „bani astăzi sau sânge mâine”. Avertismentul lui Donald Tusk și...
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut...
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Apple analizează asamblarea cipurilor pentru iPhone în altă parte. Unde ar putea fi produse?
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Șaorma, pofta culinară numărul 1 a României în 2025. Ce alte mâncăruri au mai comandat...
