Nu e o glumă! Cât câștigă un deținut pentru o oră de muncă în penitenciarele din România

Conform legislației în vigoare, deținuții din România au dreptul legal de a presta muncă remunerată pe perioada executării pedepsei. Activitatea ajută atât la buna funcționare a sistemului penitenciar, dar şi pregăteşte persoanele private de libertate pentru reintegrarea în societate.

În urma muncii prestate, deţinuţii pot obține venituri proprii, deprinderi utile și, în anumite condiții, chiar reducerea pedepsei.

Cât câştigă pe oră un deţinut care munceşte într-un penitenciar din România

Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate reglementează modul de remunerare a deținuților. Plata nu se face pe baza unui tarif orar fix, ci prin tarife negociate, care trebuie să respecte nivelul salariului minim brut pe economie.

Veniturile obținute sunt împărțite între persoana aflată în detenție și administrația penitenciarului. Conform reglementărilor, 40% din suma brută revine deținutului, iar 60% este direcționat către unitatea de detenție pentru acoperirea cheltuielilor administrative și organizatorice.

Acest sistem se aplică în toate penitenciarele din România unde există contracte pentru muncă remunerată.

Cum se calculează veniturile deţinuţilor

Un exemplu concret a fost prezentat de Penitenciarul Mioveni, unde valoarea de referință pentru o oră de muncă este de 24,43 lei, fără TVA. Din această sumă, deținutul primește efectiv 9,77 lei, iar cu TVA inclus câștigul ajunge la 11,82 lei pe oră.

Restul banilor sunt utilizați de administrația penitenciarului pentru acoperirea costurilor logistice. Acest mecanism este considerat benefic pentru toate părțile implicate: unitatea de detenție își reduce cheltuielile, beneficiarii serviciilor primesc activități organizate conform contractelor, iar deținuții obțin venituri legale și experiență de muncă.

Pe lângă remunerația pentru activitatea prestată, există și costuri suplimentare pentru transportul deținuților către locurile de muncă. Tarifele pornesc de la 1,24 lei/km și pot depăși 2 lei/km, în funcție de factori precum prețul carburantului, condițiile de trafic, relieful sau consumul mijlocului de transport.

Aceste valori sunt orientative și nu generează modificări majore ale costului final. Activitățile desfășurate de deținuți sunt exclusiv munci necalificate, iar hrana și serviciile de medicina muncii sunt asigurate integral de administrația penitenciarelor, fără costuri suplimentare pentru beneficiarii lucrărilor.

