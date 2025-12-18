Acasă » Știri » Nu e o glumă! Cât câștigă un deținut pentru o oră de muncă în penitenciarele din România

Nu e o glumă! Cât câștigă un deținut pentru o oră de muncă în penitenciarele din România

De: David Ioan 18/12/2025 | 18:03
Nu e o glumă! Cât câștigă un deținut pentru o oră de muncă în penitenciarele din România
Cu cât sunt plătiţi deţinuţii care muncesc în penitenciarele din România. Ce sume câştigă aceştia, de fapt

Conform legislației în vigoare, deținuții din România au dreptul legal de a presta muncă remunerată pe perioada executării pedepsei. Activitatea ajută atât la buna funcționare a sistemului penitenciar, dar şi pregăteşte persoanele private de libertate pentru reintegrarea în societate.

În urma muncii prestate, deţinuţii pot obține venituri proprii, deprinderi utile și, în anumite condiții, chiar reducerea pedepsei.

Cât câştigă pe oră un deţinut care munceşte într-un penitenciar din România

Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate reglementează modul de remunerare a deținuților. Plata nu se face pe baza unui tarif orar fix, ci prin tarife negociate, care trebuie să respecte nivelul salariului minim brut pe economie.

Veniturile obținute sunt împărțite între persoana aflată în detenție și administrația penitenciarului. Conform reglementărilor, 40% din suma brută revine deținutului, iar 60% este direcționat către unitatea de detenție pentru acoperirea cheltuielilor administrative și organizatorice.

Cu cât sunt plătiţi deţinuţii care muncesc în penitenciarele din România. Foto: Mediafax Foto

Acest sistem se aplică în toate penitenciarele din România unde există contracte pentru muncă remunerată.

Cum se calculează veniturile deţinuţilor

Un exemplu concret a fost prezentat de Penitenciarul Mioveni, unde valoarea de referință pentru o oră de muncă este de 24,43 lei, fără TVA. Din această sumă, deținutul primește efectiv 9,77 lei, iar cu TVA inclus câștigul ajunge la 11,82 lei pe oră.

Restul banilor sunt utilizați de administrația penitenciarului pentru acoperirea costurilor logistice. Acest mecanism este considerat benefic pentru toate părțile implicate: unitatea de detenție își reduce cheltuielile, beneficiarii serviciilor primesc activități organizate conform contractelor, iar deținuții obțin venituri legale și experiență de muncă.

Pe lângă remunerația pentru activitatea prestată, există și costuri suplimentare pentru transportul deținuților către locurile de muncă. Tarifele pornesc de la 1,24 lei/km și pot depăși 2 lei/km, în funcție de factori precum prețul carburantului, condițiile de trafic, relieful sau consumul mijlocului de transport.

Aceste valori sunt orientative și nu generează modificări majore ale costului final. Activitățile desfășurate de deținuți sunt exclusiv munci necalificate, iar hrana și serviciile de medicina muncii sunt asigurate integral de administrația penitenciarelor, fără costuri suplimentare pentru beneficiarii lucrărilor.

CITEŞTE ŞI: Cum au reușit doi deținuți din Târgu Jiu să spargă serverele penitenciarelor. Și-au transferat bani și au modificat pedepse

Gabriela Cristoiu, bomba-sexy de la Capatos, a luat decizia surprinzătoare: se mărită la închisoare!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cântăreț din România, agresat de vecini! De la ce a izbucnit scandalul: a intrat Poliția pe fir
Știri
Cântăreț din România, agresat de vecini! De la ce a izbucnit scandalul: a intrat Poliția pe fir
Cum a pierdut Alina Pușcău un 1 milion de dolari din cauza unui bărbat: „Multe fete fac chestia asta”
Știri
Cum a pierdut Alina Pușcău un 1 milion de dolari din cauza unui bărbat: „Multe fete fac chestia…
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
Mediafax
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
Șaorma, pofta culinară numărul 1 a României în 2025. Ce alte mâncăruri au mai comandat online românii
Gandul.ro
Șaorma, pofta culinară numărul 1 a României în 2025. Ce alte mâncăruri au...
FOTO. Rădoi și-a dus prințesa la mall cu „iahtul pe roți” de la Bentley, pe care a dat peste 350.000 de euro. EXCLUSIV
Prosport.ro
FOTO. Rădoi și-a dus prințesa la mall cu „iahtul pe roți” de la...
„Cea mai periculoasă femeie din America”. Povestea Emmei Goldman, evreica lituaniancă ce a sfidat tabuurile unei epoci întregi
Adevarul
„Cea mai periculoasă femeie din America”. Povestea Emmei Goldman, evreica lituaniancă ce a...
Avionul premierului slovac a fost puternic avariat pe aeroportul din Bruxelles: „Nu se mai poate zbura cu el”
Digi24
Avionul premierului slovac a fost puternic avariat pe aeroportul din Bruxelles: „Nu se...
Sărbătorile dăunează grav sănătății. Ce probleme medicale riscă românii în această perioadă
Mediafax
Sărbătorile dăunează grav sănătății. Ce probleme medicale riscă românii în această perioadă
Parteneri
Nicoleta Luciu a dezvăluit abia acum motivul retragerii din televiziune: „Am stopat totul ca să…”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Nicoleta Luciu a dezvăluit abia acum motivul retragerii din televiziune: „Am stopat totul ca să…”
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cele 3 zodii care vor trăi o perioadă de fericire intensă, începând din 19 decembrie. Cine sunt nativii norocoși
Click.ro
Cele 3 zodii care vor trăi o perioadă de fericire intensă, începând din 19 decembrie....
„Unul dintre cei mai mari criminali din istorie” a fost condamnat. Pedeapsa primită de medicul care și-a otrăvit 30 de pacienți
Digi 24
„Unul dintre cei mai mari criminali din istorie” a fost condamnat. Pedeapsa primită de medicul...
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un credit folosit la importul de bumbac
Digi24
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un...
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut niciun schimb de ulei: „Am crezut că e electrică”
Promotor.ro
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut...
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Apple analizează asamblarea cipurilor pentru iPhone în altă parte. Unde ar putea fi produse?
go4it.ro
Apple analizează asamblarea cipurilor pentru iPhone în altă parte. Unde ar putea fi produse?
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Descopera.ro
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Șaorma, pofta culinară numărul 1 a României în 2025. Ce alte mâncăruri au mai comandat online românii
Gandul.ro
Șaorma, pofta culinară numărul 1 a României în 2025. Ce alte mâncăruri au mai comandat...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cântăreț din România, agresat de vecini! De la ce a izbucnit scandalul: a intrat Poliția pe fir
Cântăreț din România, agresat de vecini! De la ce a izbucnit scandalul: a intrat Poliția pe fir
Cum a pierdut Alina Pușcău un 1 milion de dolari din cauza unui bărbat: „Multe fete fac chestia ...
Cum a pierdut Alina Pușcău un 1 milion de dolari din cauza unui bărbat: „Multe fete fac chestia asta”
Cine este tânăra care l-a ajutat pe David Popovici să treacă peste impasul de la Singapore: ”Sufeream ...
Cine este tânăra care l-a ajutat pe David Popovici să treacă peste impasul de la Singapore: ”Sufeream extrem de mult”
Cornel Păsat e zdruncinat! Soția lui a părăsit, din nou, căminul conjugal! “Nu ajungem la o înțelegere”
Cornel Păsat e zdruncinat! Soția lui a părăsit, din nou, căminul conjugal! “Nu ajungem la o înțelegere”
Semnul divin pe care Nidia Moculescu l-a primit de la tatăl ei, la o lună de la moartea lui Horia Moculescu: ...
Semnul divin pe care Nidia Moculescu l-a primit de la tatăl ei, la o lună de la moartea lui Horia Moculescu: ”L-am visat”
Ramona Olaru s-a întâlnit cu tânărul viral pe TikTok, care voia s-o cucerească. Cum a decurs totul
Ramona Olaru s-a întâlnit cu tânărul viral pe TikTok, care voia s-o cucerească. Cum a decurs totul
Vezi toate știrile
×