Gabriela Cristoiu, bomba-sexy de la Capatos, a luat decizia surprinzătoare: se mărită la închisoare!

De: Rebeka Pascu 29/08/2025 | 23:40
O vedetă cunoscută din România trece prin clipe de coșmar! Viața ei pare a fi desprinsă dintr-un scenariu de film tragic, la propriu! Deși a sperat mereu că norocul va bate și la ușa ei, tânăra a avut parte numai de obstacole. De mai bine de câțiva ani, femeia care i-a dat viață i-a întors spatele și nu a vrut să mai știe de existența ei. Colac peste pupăză, tatăl copilului ei a fost săltat și dus la penitenciar, la scurt timp după ce bebelușul a venit pe lume. Vedeta a luat o decizie șocantă, iar CANCAN.RO are toate detaliile.

Gabriela Cristoiu trăiește un calvar! Propria mamă nu vrea să știe de existența ei, iar tatăl copilului său se află în spatele gratiilor. Acum este pe cont propriu, în rolul de mămică pentru prima oară, fără să aibă pe cineva alături, la bine și la rău.

Gabriela Cristoiu și fiul ei (Foto: Facebook)

„Simțeam ca sunt pe ultimul drum!”

Bruneta în vârstă de 37 de ani ocupa primele pagini ale ziarelor în urmă cu mulți ani, până și-a găsit liniștea în brațele iubitului ei, căruia i-a dăruit un copil. La scurt timp după nașterea băiețelului, bărbatul a fost săltat și dus la penitenciar, iar acum se află în continuare în spatele gratiilor. Femeia simte că cedează, neavând pe nimeni aproape, nici măcar pe mama ei. Cele două s-au certat în urmă cu câțiva ani de zile, iar de atunci nu și-au mai vorbit. În ciuda eforturilor Gabrielei de a comunica cu ea, mama acesteia refuză categoric.

CANCAN.RO: Cât de greu îți este să fii mamă singură?

Gabriela Cristoiu: Îmi este foarte greu să îmi cresc copilul singură. Am zile în care plâng și simt că cedez, dar trebuie să îmi revin pentru că știu că el depinde strict de mine. Nu am bone, nu am o mamă care să mă ajute, nici o prietenă să îl las pe cel mic măcar două ore. În curând face un an cel mic și mama mea nici măcar un telefon nu mi-a dat, să mă întrebe dacă am nevoie de ceva sau să mă felicite pentru ca i-am adus un nepoțel pe lume.

CANCAN.RO: Cum te descurci pe plan financiar?

Gabriela Cristoiu: ⁠Pe plan financiar ne descurcăm. Tatăl copilului deși este la închisoare face tot posibilul să avem ce ne trebuie, să plătim facturile, chiria. Mama lui ne ajută de asemenea. Este incredibil cum o persoană străină face mai mult pentru mine și pentru cel mic decât face propria mamă.

Gabriela Cristoiu și tatăl copilului ei (Foto: Facebook)

„O să mă căsătoresc în penitenciar!”

CANCAN.RO: ⁠Știm că tatăl copilului este în spatele gratiilor. Este greu să vă mențineți relația la distanță?

Gabriela Cristoiu: Tatăl copilului este după gratii în acest moment. Mă sună de câteva ori pe zi, face tot ce poate de acolo. Încă nu știm ce condamnare are, îi sunt alături cu tot ce pot. Viața la închisoare este foarte grea, mai ales că are regim închis. Stă în cameră cu 20 de deținuți, singura lui bucurie este să îl audă pe cel mic la telefon. Îmi trimite scrisori, ne-a făcut brățări. Viața acolo este altfel. Timpul este diferit, banii sunt diferiți decât în libertate. Dacă în viața reală era un om de afaceri, acum împletește brățări, îmi sfâșie inima de câte ori le primesc.

CANCAN.RO: Ai intrat în depresie din cauza celor întâmplate? Nu este deloc ușor să treci prin asta. Îmi imaginez…

Gabriela Cristoiu: Am avut depresie postnatală și când am crezut că am scăpat a venit acest necaz. Cred că și din depresia postnatală s-a creat o depresie destul de urâtă. Am încercat o perioadă să urmez un tratament de medicamentație de la psihiatru, dar ajunsesem și mai rău și am oprit totul. Mă trezeam noaptea și nu mai aveam somn și îmi bătea inima atât de tare că simțeam ca sunt pe ultimul drum. Nu pot să îmi permit să nu fiu responsabilă cât timp cel mic depinde exclusiv de mine.

CANCAN.RO: Ai avut vreodata ganduri negre? Ai simtit ca ai ajuns la capătul puterilor?

Gabriela Cristoiu: Nu am avut niciodată gânduri negre. Viața este cel mai frumos dar pe care l-am primit. Gândurile mele negre se îndreaptă spre faptul că după relația de 15 ani pe care am avut-o, am rămas singură și acum mă lupt cu tot felul de griji, cu tot felul de probleme, de câțiva ani nu mi-am mai găsit liniștea. Totul pare că stă pe umerii mei și uneori nu mai am resurse să duc.

CANCAN.RO: Cine te ajută în aceste momente?

Gabriela Cristoiu: ⁠În aceste momente îi mulțumesc lui Dumnezeu că îmi poartă de grijă, merg săptămânal la biserică, am prieteni sinceri lângă mine. Am eliminat personale toxice, nu mai tolerez pe nimeni care este sub mine. Aspir doar la oamenii care sunt mai sus și asta cred ca mă ajută să fac un pas înainte.

CANCAN.RO: Care este cel mai mare sacrifciu pe care l-ai facut?

Gabriela Cristoiu: ⁠Am renunțat să mai fac sacrificii. Când le-am făcut poate că am obținut ce mi-am dorit, dar nu m-a ajutat cu nimic. La finalul zilei, tot singur ești în patul tău. Cum am venit așa ne și ducem, cu nimic. Poate că un sacrificiu pe care îl fac în acest moment, să spunem, este că o să mă căsătoresc la penitenciar cu tatăl copilului. Nu am avut niciodată acest vis, să fiu mireasă. Dacă îl aveam eram deja căsătorită și divorțată până acum. De mai multe ori. Nu toate femeile se visează în rochie de mireasă. Însă pentru cel mic voi face acest pas. Nu știu cum decurge o căsătorie la penitenciar, dacă are permisiunea să iasă sau dacă voi sta cu el 48 de ore la vizita conjugală. Îmi pregătesc rochia de mireasă. Nu m-aș fi gândit niciodată ca mă voi căsători și în niciun caz ca se va întâmpla într-o închisoare.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

