„Cel mai mic oraş din lume” este la doar 12 ore cu maşina de România. 50 de oameni locuiesc aici

V-ați întrebat vreodată care este cel mai mic oraș din lume? Deși este destul de greu să definim care este răspunsul exact, pentru că însăși definiția cuvântului oraș variază de la o sursă la alta, există multe voci care susțin că localitatea Hum din Croația este cel mai mic oraș din lume.

Aflat în Peninsula Istria, în nord-vestul țării, Hum oferă vizitatorilor un peisaj deosebit și este înconjurat de ziduri medievale. Legenda spune că niște giganți prietenoși au construit orașul din pietrele rămase de la construcția altor sate din apropiere. Este înconjurat de ziduri medievale protectoare și până în ziua de azi nu s-a construit nimic în afara lor, ceea ce înseamnă că și-a păstrat caracterul original, scrie The Mirror.

Vizitatorii se minunează adesea de dimensiunile reduse ale orașului, considerat cel mai mic din lume, și se bucură totodată de arhitectura sa veche, bogata moștenire culturală și tradițiile sale, în timp ce se delectează cu delicioasele mâncăruri locale. Deși legenda spune că orașul a fost construit de uriași, acesta este menționat pentru prima dată în documente din 1102, când se numea pe atunci Cholm. Contele Ulrich I a construit castelul în interiorul zidurilor defensive, iar așezările erau situate lângă castel, în fort. În 1552, un turn de veghe și un clopot au fost construite lângă loggia orașului (primăria) pentru a ajuta la apărare.

Există doar două străzi frumoase, pietruite, iar întregul oraș măsoară doar aproximativ 100 de metri pe 30. În recensământul din 2021, au fost înregistrați doar 52 de locuitori, ceea ce reprezintă o creștere considerabilă față de ultimul recensământ de acum 10 ani, când populația era de 30 de locuitori.

De ce este, totuși, considerat oraș, chiar dacă are atât de puțini locuitori

Este considerat un oraș deoarece are propriul consiliu local și o biserică parohială mare, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, care a fost construită în 1802 pe locul bisericii originale. Acolo sunt adăpostite picturi murale, care sunt unele dintre cele mai vechi exemple cunoscute de alfabete slave și cultură literară croată din Evul Mediu. Muzeul expune, de asemenea, câteva scrieri din acea perioadă, iar în Capela Sfântului Ieronim există fresce romane pe care vizitatorii le pot admira.

Pasionații de istorie vor aprecia și Aleea Glagolitică, o potecă din satul apropiat Roc care duce la Hum. Este mărginită de monumente mari din piatră care reprezintă alfabetul glagolitic antic.

Vechile obiceiuri sunt încă păstrate de localnici, cum ar fi Ziua orașului, pe 11 iunie, când are loc alegerea primarului. În fiecare an, localnicii din parohie își sculptează voturile într-un băț de lemn la primăria istorică, sau Loggia Municipală.

