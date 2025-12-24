Acasă » Știri » Știri externe » „Cel mai mic oraş din lume” este la doar 12 ore cu maşina de România. 50 de oameni locuiesc aici

„Cel mai mic oraş din lume” este la doar 12 ore cu maşina de România. 50 de oameni locuiesc aici

De: Daniel Matei 25/12/2025 | 00:50
„Cel mai mic oraş din lume” este la doar 12 ore cu maşina de România. 50 de oameni locuiesc aici
Sursa foto: Profimedia

V-ați întrebat vreodată care este cel mai mic oraș din lume? Deși este destul de greu să definim care este răspunsul exact, pentru că însăși definiția cuvântului oraș variază de la o sursă la alta, există multe voci care susțin că localitatea Hum din Croația este cel mai mic oraș din lume.

Aflat în Peninsula Istria, în nord-vestul țării, Hum oferă vizitatorilor un peisaj deosebit și este înconjurat de ziduri medievale. Legenda spune că niște giganți prietenoși au construit orașul din pietrele rămase de la construcția altor sate din apropiere. Este înconjurat de ziduri medievale protectoare și până în ziua de azi nu s-a construit nimic în afara lor, ceea ce înseamnă că și-a păstrat caracterul original, scrie The Mirror.

Vizitatorii se minunează adesea de dimensiunile reduse ale orașului, considerat cel mai mic din lume, și se bucură totodată de arhitectura sa veche, bogata moștenire culturală și tradițiile sale, în timp ce se delectează cu delicioasele mâncăruri locale. Deși legenda spune că orașul a fost construit de uriași, acesta este menționat pentru prima dată în documente din 1102, când se numea pe atunci Cholm. Contele Ulrich I a construit castelul în interiorul zidurilor defensive, iar așezările erau situate lângă castel, în fort. În 1552, un turn de veghe și un clopot au fost construite lângă loggia orașului (primăria) pentru a ajuta la apărare.

Există doar două străzi frumoase, pietruite, iar întregul oraș măsoară doar aproximativ 100 de metri pe 30. În recensământul din 2021, au fost înregistrați doar 52 de locuitori, ceea ce reprezintă o creștere considerabilă față de ultimul recensământ de acum 10 ani, când populația era de 30 de locuitori.

De ce este, totuși, considerat oraș, chiar dacă are atât de puțini locuitori

Este considerat un oraș deoarece are propriul consiliu local și o biserică parohială mare, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, care a fost construită în 1802 pe locul bisericii originale. Acolo sunt adăpostite picturi murale, care sunt unele dintre cele mai vechi exemple cunoscute de alfabete slave și cultură literară croată din Evul Mediu. Muzeul expune, de asemenea, câteva scrieri din acea perioadă, iar în Capela Sfântului Ieronim există fresce romane pe care vizitatorii le pot admira.

Sursa foto: Profimedia

Pasionații de istorie vor aprecia și Aleea Glagolitică, o potecă din satul apropiat Roc care duce la Hum. Este mărginită de monumente mari din piatră care reprezintă alfabetul glagolitic antic.

Vechile obiceiuri sunt încă păstrate de localnici, cum ar fi Ziua orașului, pe 11 iunie, când are loc alegerea primarului. În fiecare an, localnicii din parohie își sculptează voturile într-un băț de lemn la primăria istorică, sau Loggia Municipală.

CITEȘTE ȘI:

Top 10 cele mai bune scurtmetraje de Crăciun. Ce merită văzut de sărbători

Ce face Papa Leon când nu poate să doarmă? Obiceiul lui a fost descoperit de internauți

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cele mai ieftine stațiuni de schi din Europa în 2025. Aici poți merge în vacanța de Crăciun sau Revelion
Știri externe
Cele mai ieftine stațiuni de schi din Europa în 2025. Aici poți merge în vacanța de Crăciun sau…
Pe cine a invitat Regele Charles la cina de Crăciun. Marii absenți de la eveniment
Showbiz internațional
Pe cine a invitat Regele Charles la cina de Crăciun. Marii absenți de la eveniment
Alertă epidemiologică în România: Primul deces din cauza virusului gripal din acest sezon la o femeie din Cluj
Mediafax
Alertă epidemiologică în România: Primul deces din cauza virusului gripal din acest sezon...
Orbán nu exclude posibilitatea izbucnirii unui război în Europa în 2026: „În acest moment, forțele care susțin războiul au un avantaj”
Gandul.ro
Orbán nu exclude posibilitatea izbucnirii unui război în Europa în 2026: „În acest...
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Poți câștiga 30.000 de euro în șase luni dacă accepți această slujbă pe o insulă pustie din Scoția. Ce sarcini are angajatul
Adevarul
Poți câștiga 30.000 de euro în șase luni dacă accepți această slujbă pe...
Administrația Trump interzice vizele de SUA pentru cinci europeni, printre care și fostul comisar Thierry Breton. Care este motivul
Digi24
Administrația Trump interzice vizele de SUA pentru cinci europeni, printre care și fostul...
Sudul țării, sub cod galben de ninsori în Ajunul Crăciunului. În ce zone se așteaptă un strat mai consistent de zăpadă
Mediafax
Sudul țării, sub cod galben de ninsori în Ajunul Crăciunului. În ce zone...
Parteneri
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele...
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cornel Dinu spune ce pensie încasează, după 40 de ani petrecuți la Dinamo: „Asta-i o țară, un stat care nu-și servește locuitorii, fură de la ei”
Click.ro
Cornel Dinu spune ce pensie încasează, după 40 de ani petrecuți la Dinamo: „Asta-i o...
Piloții ucraineni de F-16 au reușit acolo unde sistemele Patriot au eșuat: Aproape toate rachetele rusești Kinjal au fost interceptate
Digi 24
Piloții ucraineni de F-16 au reușit acolo unde sistemele Patriot au eșuat: Aproape toate rachetele...
Ce au pățit două ucrainence care au încercat să treacă granița cu 60.000 de dolari ascunși în încălțăminte
Digi24
Ce au pățit două ucrainence care au încercat să treacă granița cu 60.000 de dolari...
Brandul chinezesc ce depășește pragul de 1.000 de unități vândute în România, la câteva luni de la lansare
Promotor.ro
Brandul chinezesc ce depășește pragul de 1.000 de unități vândute în România, la câteva luni...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Cum poți conecta la iPhone dispozitive care nu sunt marca Apple?
go4it.ro
Cum poți conecta la iPhone dispozitive care nu sunt marca Apple?
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Go4Games
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Orbán nu exclude posibilitatea izbucnirii unui război în Europa în 2026: „În acest moment, forțele care susțin războiul au un avantaj”
Gandul.ro
Orbán nu exclude posibilitatea izbucnirii unui război în Europa în 2026: „În acest moment, forțele...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cazul Burnei, la 10 ani distanță. Cum a fost construit un scandal și ce spun documentele ignorate ...
Cazul Burnei, la 10 ani distanță. Cum a fost construit un scandal și ce spun documentele ignorate atunci
Horoscop 25 decembrie 2025. Zodia care se ceartă cu familia la masa de Crăciun
Horoscop 25 decembrie 2025. Zodia care se ceartă cu familia la masa de Crăciun
Moșule, să nu te sperii! Bianca Drăgușanu vrea „doar” un milion de euro sub brad
Moșule, să nu te sperii! Bianca Drăgușanu vrea „doar” un milion de euro sub brad
Filmul „de nișă” care a ajuns pe locul 1. A fost ignorat de critici, dar a depășit toate așteptările!
Filmul „de nișă” care a ajuns pe locul 1. A fost ignorat de critici, dar a depășit toate așteptările!
Adorată de toți, cucerită de nimeni! Ramona Olaru a fugit precum Cenușăreasa de la party
Adorată de toți, cucerită de nimeni! Ramona Olaru a fugit precum Cenușăreasa de la party
Fuego aprinde spiritul Crăciunului în inimile tuturor. Poveștile unei copilării idilice, în Ajun
Fuego aprinde spiritul Crăciunului în inimile tuturor. Poveștile unei copilării idilice, în Ajun
Vezi toate știrile
×