Acasă » Știri » Știri externe » Top 10 cele mai bune scurtmetraje de Crăciun. Ce merită văzut de sărbători

Top 10 cele mai bune scurtmetraje de Crăciun. Ce merită văzut de sărbători

De: Daniel Matei 24/12/2025 | 06:10
Top 10 cele mai bune scurtmetraje de Crăciun. Ce merită văzut de sărbători
Sursa foto: Envato

Suntem în Ajunul Crăciunului, iar liniștea prilejuită de această sărbătoare vine ca o ocazie perfectă pentru a viziona producții dedicate Crăciunului.

Iar dacă „Singur acasă” este deja un clasic al acestei sărbători, există și alte producții, mult mai scurte și mai ușor de văzut, la care puteți apela dacă vreți să vedeți altceva anul acesta.

Din fericire, au fost realizate câteva scurtmetraje incredibile de Crăciun, permițând spectatorilor să se cufunde în spiritul Crăciunului chiar și atunci când au mai puțin de o jumătate de oră la dispoziție. Așadar, dacă doriți să vă uitați la producții de Crăciun, dar nu aveți suficient timp să stați pe scaun cele 100 sau mai multe minute, aceste scurtmetraje de Crăciun și episoadele speciale de Crăciun de 30 de minute ar putea merita luate în considerare.

Top 10 cele mai bune scurtmetraje de Crăciun

10) The LEGO Star Wars Holiday Special’ (2020)

Este o zi înainte de Ziua Vieții, iar Jedi Rey Skywalker este gata să călătorească alături de BB-8 într-o misiune de a dobândi o cunoaștere mai profundă a Forței. Între timp, la bordul navei Millennium Falcon, prietenii lor, Rose Tico, C-3PO, R2-D2 și Chewbacca, se pregătesc pentru festivalul Wookiee al Zilei Vieții. Dar oare se va întoarce Rey la timp pentru sărbătoare?

Ediția specială de sărbători LEGO Star Wars este plasată cronologic după evenimentele din Star Wars: Episodul IX – Ascensiunea lui Skywalker. Deși nu are detaliile și umorul Filmului LEGO, este mai îndrăzneață decât o emisiune specială sau un serial TV animat LEGO tipic. Ediția specială este disponibilă în streaming și durează mai puțin de 45 de minute, scrie collider.com.

9) Specialul de Crăciun al lui Mariah Carey (2020)

Cu o distribuție de excepție, emisiunea specială de Crăciun a lui Mariah Carey este plină de apariții cameo ale unor artiști precum Ariana Grande și Snoop Dogg și cu siguranță vă va fi pe plac. Această emisiune specială de 43 de minute este perfectă pentru fanii cântăreței.

8) The Boss Baby: Christmas Bonus (2022)

Este un scurtmetraj de animație special de sărbători în care spectatorii îl ajută pe Boss Baby să facă alegeri pentru a salva Crăciunul la Baby Corp. Când o încurcătură amenință să-l pună pe lista obraznicilor a lui Moș Crăciun, Boss Baby trebuie să acționeze rapid pentru a rezolva haosul. Povestea este jucăușă, amuzantă și plină de aventuri festive și muncă în echipă.

7) The Year Without a Santa Claus (1974)

Niciun maraton de filme de Crăciun nu este complet fără cel puțin unul dintre numeroasele speciale stop-motion de la Rankin-Bass. Unul care este amintit cu căldură de fani este Anul fără Moș Crăciun, în care bătrânul Sfânt Nicolae decide să stea acasă anul acesta, deoarece crede că nimănui nu-i mai pasă de Crăciun. Doamna Crăciun trimite doi elfi să găsească dovezi ale veseliei Crăciunului, dar pentru a face acest lucru, vor trebui să aducă zăpadă într-un oraș din sud și să negocieze cu spirite meteorologice opuse.

6) Mickey’s Once Upon a Christmas (1999)

Un film TV difuzat constant pe parcursul sezonului pe Disney Channel, este o alegere memorabilă pentru milenialii care au crescut în era Disney. Filmul special de o oră prezintă trei povești de sărbători despre cum să trăiești, cum să crezi în Moș Crăciun și cum să oferi cadouri de Crăciun. Mickey Mouse și prietenii săi se reunesc pentru a înțelege adevărata semnificație a Crăciunului.

5) Frosty the Snowman (1969)

Este un serial animat clasic de sărbători despre un om de zăpadă magic care prinde viață datorită unei pălării fermecate. Cu ajutorul unui grup de copii, Frosty pornește într-o aventură plină de bucurie în timp ce încearcă să scape de căldură și de un magician lacom. Povestea celebrează prietenia, distracția și magia iernii.

4) Santa Claus is Comin’ to Town (1970)

Este un film clasic de sărbători, realizat în stop-motion, care spune povestea originii lui Moș Crăciun, de la copilărie până la transformarea sa într-un simbol al Crăciunului. Filmul îl urmărește pe tânărul Kris în timp ce răspândește bucurie creând jucării pentru copii, în ciuda opoziției răutăciosului Burgermeister Meisterburger. Filmul evidențiază bunătatea, generozitatea și adevăratul spirit de dăruire.

3) Mickey’s Christmas Carol (1983)

Scurtmetrajul transmite un mesaj cald despre generozitate, mântuire și bucuria sărbătorilor.

2) How the Grinch Stole Christmas! (1966)

Unul dintre clasicele de sărbători, de modă veche, care a inspirat remake-urile moderne, „Cum a furat Grinch Crăciunul!” își păstrează o moștenire în format tipărit, la radio și pe ecran. Adaptarea Dr. Seuss a cărții pentru copii din 1957 prezintă o creatură cu părul verde care disprețuiește Crăciunul, numită Grinch. Grinch pune la cale un plan pentru a fura toate cadourile și a opri venirea sărbătorii.

1) Rudolph the Red-Nosed Reindeer’ (1964)

Este o transpunere pe ecran a unei povești pentru copii cu origini mai profunde. Animația stop-motion este povestea unui tânăr ren, Rudolph, al cărui nas roșu strălucitor îl transformă într-un proscris la Polul Nord. Filmul rămâne unul dintre cele mai longevive speciale de pe ecran în fiecare sezon.

CITEȘTE ȘI:

Bradley Cooper și Gigi Hadid s-au logodit. Când va avea loc nunta celor două vedete internaționale

Adevărul despre pozele compromițătoare în care apare Donald Trump cu fetele lui Jeffrey Epstein! „Au fost transmise FBI-ului”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce face Papa Leon când nu poate să doarmă? Obiceiul lui a fost descoperit de internauți
Showbiz internațional
Ce face Papa Leon când nu poate să doarmă? Obiceiul lui a fost descoperit de internauți
Bradley Cooper și Gigi Hadid s-au logodit. Când va avea loc nunta celor două vedete internaționale
Showbiz internațional
Bradley Cooper și Gigi Hadid s-au logodit. Când va avea loc nunta celor două vedete internaționale
Cu cât s-au scumpit sărbătorile românilor? Fiscaliști: Masa tradițională de Crăciun, bradul și cadourile „modeste” costă 500 de euro în 2025
Mediafax
Cu cât s-au scumpit sărbătorile românilor? Fiscaliști: Masa tradițională de Crăciun, bradul și...
Departamentul de Justiție din SUA a publicat marți un nou set de documente din ancheta Epstein. Fișierele cu Trump au fost șterse de DOJ la scurt timp
Gandul.ro
Departamentul de Justiție din SUA a publicat marți un nou set de documente...
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Epstein îi scria medicului abuzator al gimnastelor SUA despre „dragostea” lui Trump pentru fetele tinere: „Îi plăcea să pună mâna”
Adevarul
Epstein îi scria medicului abuzator al gimnastelor SUA despre „dragostea” lui Trump pentru...
Ordin de arestare pentru Gari Kasparov. Fostul campion de șah este un critic al lui Vladimir Putin
Digi24
Ordin de arestare pentru Gari Kasparov. Fostul campion de șah este un critic...
Nicușor Dan a gustat colăcei în timp ce colindătorii cântau la Cotroceni. Mirabela Grădinaru nu a cedat poftelor
Mediafax
Nicușor Dan a gustat colăcei în timp ce colindătorii cântau la Cotroceni. Mirabela...
Parteneri
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele...
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de bucătăresele din Moldova
Click.ro
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de...
VIDEO Momentul în care soldați ruși călare pe cai sunt eliminați de ucraineni: „Nici acest lucru nu îi ajută”
Digi 24
VIDEO Momentul în care soldați ruși călare pe cai sunt eliminați de ucraineni: „Nici acest...
VIDEO. Accident pe noul tronson al Autostrăzii Moldovei, în prima oră de la deschiderea circulației
Digi24
VIDEO. Accident pe noul tronson al Autostrăzii Moldovei, în prima oră de la deschiderea circulației
Cele mai periculoase modificări de soft și simptomele grave pe care le provoacă motorului
Promotor.ro
Cele mai periculoase modificări de soft și simptomele grave pe care le provoacă motorului
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Telefonul cu cea mai puternică cameră telefoto va fi lansat de Crăciun. Care sunt performanțele?
go4it.ro
Telefonul cu cea mai puternică cameră telefoto va fi lansat de Crăciun. Care sunt performanțele?
Structuri misterioase detectate în Cosmos!
Descopera.ro
Structuri misterioase detectate în Cosmos!
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Go4Games
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Departamentul de Justiție din SUA a publicat marți un nou set de documente din ancheta Epstein. Fișierele cu Trump au fost șterse de DOJ la scurt timp
Gandul.ro
Departamentul de Justiție din SUA a publicat marți un nou set de documente din ancheta...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cartea de Tarot a zilei de 24 decembrie 2025. Puterea interioară ne ghidează astăzi către curaj, ...
Cartea de Tarot a zilei de 24 decembrie 2025. Puterea interioară ne ghidează astăzi către curaj, echilibru și încredere în sine
Curs valutar BNR, 24 decembrie 2025. Cât a ajuns gramul de aur, în Ajunul Crăciunului
Curs valutar BNR, 24 decembrie 2025. Cât a ajuns gramul de aur, în Ajunul Crăciunului
Horoscop chinezesc 24 decembrie 2025. Cocoșul va fi în centrul atenție și va beneficia de o claritate ...
Horoscop chinezesc 24 decembrie 2025. Cocoșul va fi în centrul atenție și va beneficia de o claritate mentală rară
De la vacanțe în Maldive, la private jet! Ce i-au cerut vedetele lui Moș Crăciun
De la vacanțe în Maldive, la private jet! Ce i-au cerut vedetele lui Moș Crăciun
Porcul nu este dușmanul siluetei, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: tobă, lebăr sau caltaboș?! ...
Porcul nu este dușmanul siluetei, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: tobă, lebăr sau caltaboș?! ”Un trio obligatoriu în meniul de sărbători”
Fața ți se înroșește tot mai des? Medicii explică ce se întâmplă cu pielea ta pe măsură ce ...
Fața ți se înroșește tot mai des? Medicii explică ce se întâmplă cu pielea ta pe măsură ce îmbătrânești
Vezi toate știrile
×