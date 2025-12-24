Top 10 cele mai bune scurtmetraje de Crăciun. Ce merită văzut de sărbători

Suntem în Ajunul Crăciunului, iar liniștea prilejuită de această sărbătoare vine ca o ocazie perfectă pentru a viziona producții dedicate Crăciunului.

Iar dacă „Singur acasă” este deja un clasic al acestei sărbători, există și alte producții, mult mai scurte și mai ușor de văzut, la care puteți apela dacă vreți să vedeți altceva anul acesta.

Din fericire, au fost realizate câteva scurtmetraje incredibile de Crăciun, permițând spectatorilor să se cufunde în spiritul Crăciunului chiar și atunci când au mai puțin de o jumătate de oră la dispoziție. Așadar, dacă doriți să vă uitați la producții de Crăciun, dar nu aveți suficient timp să stați pe scaun cele 100 sau mai multe minute, aceste scurtmetraje de Crăciun și episoadele speciale de Crăciun de 30 de minute ar putea merita luate în considerare.

Top 10 cele mai bune scurtmetraje de Crăciun

10) The LEGO Star Wars Holiday Special’ (2020)

Este o zi înainte de Ziua Vieții, iar Jedi Rey Skywalker este gata să călătorească alături de BB-8 într-o misiune de a dobândi o cunoaștere mai profundă a Forței. Între timp, la bordul navei Millennium Falcon, prietenii lor, Rose Tico, C-3PO, R2-D2 și Chewbacca, se pregătesc pentru festivalul Wookiee al Zilei Vieții. Dar oare se va întoarce Rey la timp pentru sărbătoare?

Ediția specială de sărbători LEGO Star Wars este plasată cronologic după evenimentele din Star Wars: Episodul IX – Ascensiunea lui Skywalker. Deși nu are detaliile și umorul Filmului LEGO, este mai îndrăzneață decât o emisiune specială sau un serial TV animat LEGO tipic. Ediția specială este disponibilă în streaming și durează mai puțin de 45 de minute, scrie collider.com.

9) Specialul de Crăciun al lui Mariah Carey (2020)

Cu o distribuție de excepție, emisiunea specială de Crăciun a lui Mariah Carey este plină de apariții cameo ale unor artiști precum Ariana Grande și Snoop Dogg și cu siguranță vă va fi pe plac. Această emisiune specială de 43 de minute este perfectă pentru fanii cântăreței.

8) The Boss Baby: Christmas Bonus (2022)

Este un scurtmetraj de animație special de sărbători în care spectatorii îl ajută pe Boss Baby să facă alegeri pentru a salva Crăciunul la Baby Corp. Când o încurcătură amenință să-l pună pe lista obraznicilor a lui Moș Crăciun, Boss Baby trebuie să acționeze rapid pentru a rezolva haosul. Povestea este jucăușă, amuzantă și plină de aventuri festive și muncă în echipă.

7) The Year Without a Santa Claus (1974)

Niciun maraton de filme de Crăciun nu este complet fără cel puțin unul dintre numeroasele speciale stop-motion de la Rankin-Bass. Unul care este amintit cu căldură de fani este Anul fără Moș Crăciun, în care bătrânul Sfânt Nicolae decide să stea acasă anul acesta, deoarece crede că nimănui nu-i mai pasă de Crăciun. Doamna Crăciun trimite doi elfi să găsească dovezi ale veseliei Crăciunului, dar pentru a face acest lucru, vor trebui să aducă zăpadă într-un oraș din sud și să negocieze cu spirite meteorologice opuse.

6) Mickey’s Once Upon a Christmas (1999)

Un film TV difuzat constant pe parcursul sezonului pe Disney Channel, este o alegere memorabilă pentru milenialii care au crescut în era Disney. Filmul special de o oră prezintă trei povești de sărbători despre cum să trăiești, cum să crezi în Moș Crăciun și cum să oferi cadouri de Crăciun. Mickey Mouse și prietenii săi se reunesc pentru a înțelege adevărata semnificație a Crăciunului.

5) Frosty the Snowman (1969)

Este un serial animat clasic de sărbători despre un om de zăpadă magic care prinde viață datorită unei pălării fermecate. Cu ajutorul unui grup de copii, Frosty pornește într-o aventură plină de bucurie în timp ce încearcă să scape de căldură și de un magician lacom. Povestea celebrează prietenia, distracția și magia iernii.

4) Santa Claus is Comin’ to Town (1970)

Este un film clasic de sărbători, realizat în stop-motion, care spune povestea originii lui Moș Crăciun, de la copilărie până la transformarea sa într-un simbol al Crăciunului. Filmul îl urmărește pe tânărul Kris în timp ce răspândește bucurie creând jucării pentru copii, în ciuda opoziției răutăciosului Burgermeister Meisterburger. Filmul evidențiază bunătatea, generozitatea și adevăratul spirit de dăruire.

3) Mickey’s Christmas Carol (1983)

Scurtmetrajul transmite un mesaj cald despre generozitate, mântuire și bucuria sărbătorilor.

2) How the Grinch Stole Christmas! (1966)

Unul dintre clasicele de sărbători, de modă veche, care a inspirat remake-urile moderne, „Cum a furat Grinch Crăciunul!” își păstrează o moștenire în format tipărit, la radio și pe ecran. Adaptarea Dr. Seuss a cărții pentru copii din 1957 prezintă o creatură cu părul verde care disprețuiește Crăciunul, numită Grinch. Grinch pune la cale un plan pentru a fura toate cadourile și a opri venirea sărbătorii.

1) Rudolph the Red-Nosed Reindeer’ (1964)

Este o transpunere pe ecran a unei povești pentru copii cu origini mai profunde. Animația stop-motion este povestea unui tânăr ren, Rudolph, al cărui nas roșu strălucitor îl transformă într-un proscris la Polul Nord. Filmul rămâne unul dintre cele mai longevive speciale de pe ecran în fiecare sezon.

