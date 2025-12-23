Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Bradley Cooper și Gigi Hadid s-au logodit. Când va avea loc nunta celor două vedete internaționale

Bradley Cooper și Gigi Hadid s-au logodit. Când va avea loc nunta celor două vedete internaționale

De: Daniel Matei 23/12/2025 | 22:50
Actorul american Bradley Cooper și modelul Gigi Hadid s-ar fi logodit și chiar ar fi stabilit data nunții, scrie presa internațională. Sâmbătă, cei doi păreau mai îndrăgostiți ca niciodată în timp ce se țineau de mână în New York City, notează Daily Mail. Amândoi radiau radianți la ieșirea dintr-un teatru de pe Broadway, unde se bucuraseră de o reprezentație a piesei „Așteptându-l pe Godot” de Samuel Beckett.

Mai multe surse au dezvăluit pentru Daily Mail că actorul în vârstă de 50 de ani nu numai că a vorbit cu mama supermodelului în vârstă de 30 de ani, Yolanda Hadid, despre dorința sa de a se căsători, dar i-a cerut și permisiunea în acest sens. Cei doi au o relație din octombrie 2023.

„Bradley a cerut-o în căsătorie pe Gigi de la Yolanda. Vrea ca ea să știe cât de serios este în legătură cu Gigi și cum intenționează să construiască o familie solidă cu ea în New York”. a declarat una dintre surse.

Cooper i-a spus și propriei sale mame, Gloria Campano, despre planurile sale. „Sunt foarte apropiați și o informează despre tot”, a spus sursa. Hadid știa că va primi o cerere în căsătorie și a vorbit cu mama ei, precum și cu tatăl ei, Mohamed Hadid, despre acest lucru, mai noteaază publicația.

Când se vor căsători Bradley Cooper și Gigi Hadid

Sursele mai spun că mama modelului a fost de acord cu cererea, „dar faptul că Gigi i-a spus tatălui ei că vrea să se căsătorească cu Bradley este un pas mare, este mult mai oficial”. Se pare că Bradley și Gigi ar urma să se căsătorească în 2026.

Un motiv important pentru care Cooper și Hadid vor să se căsătorească sunt copiii lor, deoarece vor ca ei să crească împreună.

Cooper are o fiică, Lea De Seine, în vârstă de opt ani, cu fosta sa soție, modelul Irina Shayk, în vârstă de 39 de ani, iar Hadid are o fiică, pe Khai Malik, în vârstă de cinci ani, cu fostul său iubit, Zayn Malik, în vârstă de 32 de ani.

