Jennifer Lopez și Ben Affleck, din nou împreună înainte de Crăciun! Au fost surprinși la cumpărături

Jennifer Lopez și Ben Affleck au mers împreună într-o mică plimbare de sărbători alături de fiul lui Affleck, Samuel, la mai puțin de doi ani de la despărțire.

Vestea i-a surprins pe unii dintre fanii celor doi, care au considerat că relația dintre ei este una rece după despărțire. Însă Lopez și Affleck au, totuși, un trecut împreună și au format o familie extinsă, fie care cu copiii săi, din relațiile anterioare, așa că, cel mai probabil, au ales să facă acest „sacrificiu” de dragul celor mici.

Duminică, J. Lo., în vârstă de 56 de ani, i s-a alăturat actorului, în vârstă de 53 de ani, și fiului acestuia de 13 ani, la o ieșire într-un centru comercial din Los Angeles, probabil pentru a cumpăra împreună cadouri de Crăciun, scrie Daily Mail.

La Brentwood Country Mart, foștii soți s-au oprit la magazinele de haine de lux Sezane și Doen, înainte de a se îndrepta spre piața Farmshop, pentru ca toți trei să poată mânca ceva împreună. Acest lucru vine la o săptămână după ce ei s-au întâlnit și la la o serbare școlară, unde copiii lor, Emme și Fin, au cântat împreună.

Jennifer Lopez și Ben Affleck nu au copii împreună. În timpul relației și căsătoriei lor (2022–2025), au format o familie extinsă datorită copiilor din relațiile anterioare, dar nu au avut niciodată copii biologici împreună. Jennifer Lopez are doi copii – gemenii Max și Emme – din fosta căsătorie cu Marc Anthony, în timp ce Ben Affleck are trei copii — Violet, Seraphina și Samuel — din căsătoria sa cu Jennifer Garner.

Jennifer Lopez și Ben Affleck, din nou împreună

Lopez și Affleck au fost căsătoriți anterior timp de doi ani înainte de despărțirea lor, care s-a încheiat cu depunerea cererii de divorț de către actriță în august 2024. La începutul anilor 2000, cei doi au avut o relație, care, însă, s-a încheiat. Două decenii mai târziu, ei s-au reîntâlnit și s-au căsătorit, însă mariajul s-a încheiat anul trecut. Cu toate acestea, Jennifer și Ben păstrează o relație apropiată și s-au apropiat și construit legături puternice unul cu copiii celuilalt.

La premiera dramei muzicale Kiss of the Spider Woman, regizată de Lopez în octombrie, Affleck a apărut și el pentru a o susține. Ei au pozat împreună pe covorul roșu, iar Affleck a avut, de asemenea, un loc în primul rând lângă ea la premieră.

Într-un interviu acordat E! News la acea vreme, el a numit-o „uimitoare” și „spectaculoasă” pe fosta sa soție, copleșind-o cu laude. El a vorbit cu entuziasm despre interpretarea ei din film. „Reușește tot ce face cu grație și aplomb și este minunată. Îmi place interpretarea ei din film. Este uimitoare, spectaculoasă”, spunea el.

În aprilie, Affleck a vorbit cu entuziasm și despre fosta sa soție și despre cât de mult o adoră copiii lui și invers.

„Ca să fie clar, Jennifer Lopez este spectaculoasă. Minunată pentru copiii mei, am o relație excelentă și continuă cu ei. Îi iubesc pe copiii ei. Sunt minunați. Este o persoană extrem de importantă, extraordinară, cu multă integritate, pe care o ador și pentru care sunt recunoscător”, a declarat el pentru Entertainment Tonight în aprilie.

