Bucureștiul subteran care a ținut orașul captiv: anii în care „copiii canalelor” au devenit o realitate crudă a Capitalei

Au fost ani în care Bucureștiul a trăit cu o rană deschisă, o realitate pe care mulți o ignorau ziua și o evitau noaptea. „Aurolacii”, copiii străzii și oamenii fără adăpost au transformat canalele, scările blocurilor și stațiile de metrou în adevărate orașe paralele. Astăzi, fenomenul pare aproape dispărut, înghițit de timp, schimbări sociale și apariția altor dependențe. Dar memoria acelor ani rămâne una dintre cele mai dure pagini din istoria recentă a Capitalei.

Orașul de la suprafață și orașul de sub asfalt

În anii ’90 și începutul anilor 2000, Bucureștiul trăia o realitate greu de imaginat astăzi. Sub trotuare, în rețeaua de termoficare, s-a dezvoltat un univers paralel. Canalele deveniseră locuințe improvizate, încălzite de conductele fierbinți, unde grupuri întregi de copii ai străzii și oameni fără adăpost își duceau viața.

Pentru mulți dintre ei, canalele nu erau doar adăposturi temporare, ci locuri unde își construiau propriile reguli, ierarhii și moduri de supraviețuire. Erau împărțiți în grupuri, conduse de lideri informali, iar accesul într-un teritoriu nou era adesea negociat sau apărat violent.

Viața în canalizare nu era deloc romantică sau misterioasă, ci brutală. Copiii și tinerii care ajungeau acolo proveneau, în majoritate, din familii destrămate, din centre de plasament sau din zone extrem de sărace. Pentru ei, strada devenise singura formă de libertate, chiar dacă însemna foame, frig și pericol constant.

Unii supraviețuiau spălând mașini, cerșind sau făcând munci ocazionale. Alții cădeau pradă dependenței de substanțe volatile, fenomen care le-a adus porecla de „aurolaci”. Inhalarea acestor substanțe le amorțea foamea și frigul, dar le distrugea sănătatea și comportamentul.

Metroul, scările de bloc și frica locatarilor

Pe măsură ce autoritățile au început să evacueze grupurile din stațiile de metrou, aceștia s-au mutat în scările blocurilor din centrul orașului. Pentru locatari, prezența lor era un motiv constant de teamă.

Existau situații în care spațiile comune deveneau toalete improvizate, iar conflictele izbucneau frecvent. Locatarii povesteau despre amenințări, furturi sau incendieri de cutii poștale. Poliția intervenea, dar fenomenul era greu de controlat, deoarece acești oameni reveneau de fiecare dată.

Realitatea străzii era marcată și de conflicte între grupări rivale. Unele dintre cele mai violente episoade au avut loc în zone precum Orășelul Copiilor sau Parcul Tineretului. În astfel de confruntări, rivalitățile dintre grupări de tineri ai străzii și alte bande urbane au degenerat în bătăi și tragedii.

Unul dintre cele mai șocante cazuri a fost uciderea unui student prins accidental într-o reglare de conturi. Incidentul a arătat cât de fragilă era granița dintre viața obișnuită a orașului și violența lumii subterane.

Iarna, sezonul în care canalele deveneau salvare

Gerul transforma canalele în singura șansă de supraviețuire pentru cei fără adăpost. Conductele de apă caldă ofereau căldură, iar în interiorul tunelurilor apăreau adevărate comunități improvizate. Unele aveau pături, radiouri improvizate sau chiar animale de companie care păzeau intrările.

Pentru cei care trăiau acolo, viața în canal era, paradoxal, mai sigură decât întoarcerea în locurile din care fugiseră.

În timp, autoritățile au încercat să reducă fenomenul prin sudarea capacelor de canal, prin evacuări și programe sociale. Unele persoane au fost trimise înapoi în orașele de origine, însă mulți reveneau rapid, atrași de șansele mai mari de supraviețuire din Capitală.

Realitatea era simplă și crudă: pentru mulți, nu exista „acasă”. Bucureștiul, cu toate pericolele lui, rămânea singurul loc unde puteau spera la o viață mai bună.

Cum a dispărut, treptat, fenomenul

În ultimele două decenii, fenomenul aurolacilor s-a diminuat vizibil. Apariția altor tipuri de dependențe, modernizarea infrastructurii și intervențiile sociale au schimbat realitatea străzii. Canalele au fost securizate, iar rețelele subterane au devenit mai greu accesibile.

Totuși, problema oamenilor fără adăpost nu a dispărut complet, ci doar s-a transformat, devenind mai puțin vizibilă.

Anii aurolacilor rămân o lecție despre sărăcie, abandon social și lipsa soluțiilor rapide. Pentru mulți bucureșteni, acea perioadă a fost marcată de frică și nesiguranță. Pentru cei care au trăit în canale, a fost însă o luptă zilnică pentru supraviețuire.

Astăzi, Bucureștiul pare diferit, mai modern și mai sigur. Dar sub asfaltul orașului rămâne memoria unei generații pierdute, care a trăit într-un București invizibil pentru majoritatea locuitorilor săi.

