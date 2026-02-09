Acasă » Știri » Viciul care l-a făcut pe Mitică Dragomir să piardă 100.000 de dolari în 15 minute: ”Acum sunt bătrân și se simte”

Viciul care l-a făcut pe Mitică Dragomir să piardă 100.000 de dolari în 15 minute: ”Acum sunt bătrân și se simte”

De: Simona Vlad 09/02/2026 | 22:54
Mitică Dragomir, dezvăluiri despre jocuri, pierderi uriașe și retragerea din cazinouri, la „Dan Capatos Show”. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal a vorbit deschis despre perioada în care juca sume foarte mari. Acesta s-a destăinuit și a spus cum a pierdut peste 100.000 de dolari într-un sfert de oră. Dragomir a recunoscut că viața lui a fost „zbuciumată”, dar spune că acum privește lucrurile diferit. CANCAN.ro are toate detaliile!

Mitică Dragomir a început prin a sublinia că s-a retras aproape complet din zona cazinourilor și că de ani buni evită orice context care l-ar putea readuce în acel ritm. Vezi emisiunea integrală aici!

„De 15 ani n-am intrat într-un cazino. Nici în țară, nici în străinătate. N-am mai jucat de 15 ani. Am jucat o jumătate de oră și gata. Table joc foarte rar și nu joc decât cu doi sau trei amici.”

Întrebat despre cei mai buni jucători de table pe care i-a întâlnit, fostul președinte LPF a recunoscut că există oameni care îl pot învinge și că nu mai are răbdarea de altădată.

„Victor Becali joacă foarte bine. Gigi joacă bine. Eu joc o dată la două, trei luni. Rar pierd acum, să știi, dar sunt bătrân și nu mai am răbdarea necesară. De asta și evit să mai joc.”

Cel mai spectaculos moment al discuției a fost atunci când a povestit cum a pierdut peste 100.000 de dolari într-un timp extrem de scurt.

„Cred că am pierdut vreo 100 și ceva de mii de dolari. Într-un sfert de oră am pierdut 100 și ceva de mii. M-a prins fostul primar de la Bușteni, mi-a luat aproape 100.000.”

Dragomir a explicat că, deși a avut astfel de episoade, pe termen lung a știut să gestioneze situația.

„Rar pierd, dar acum sunt bătrân și se simte. Pulsul crește foarte mare, îți depășește 100 de bătăi pe minut și atunci mă feresc, nu mai face bine. Jucam poker cu ăștia din fotbal și dacă vorbea de fotbal cineva, mă ridicam și plecam în timpul partidei. N-aveai voie să vorbești de fotbal.”

Spre final, fostul șef al Ligii a transmis și un avertisment pentru cei atrași de mirajul jocurilor de noroc, recunoscând că nu sunt pentru oricine.

„Jocurile de noroc nu sunt bune și este bine să nu mai joace nimeni.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI

Emisiunea Dan Capatos Show se difuzează în fiecare săptămână, de luni până joi, la ora 18:00, numai pe conturile oficiale de Facebook și YouTube CANCAN.RO.

