Mitică Dragomir o ia pe urmele lui Gigi Becali! Ce vrea să facă pentru niște copii defavorizați: „Legal”

Mitică Dragomir are o avere considerabilă, iar acum parte din ea vrea să o pună în slujba unor oameni mai puțin curajoși ca el. Recent, fostul șef de la LPF a anunțat că vrea să ofere câteva burse sociale pentru tinerii defavorizați. Nu este sigurul gest de caritate pe care Mitică Dragomir îl face.

Mitică Dragomir este unul dintre cei mai cunoscuți oameni din fotbalul românesc, iar de-a lungul carierei sale a adunat o avere impresionantă, estimată la multe milioane de euro. Cea mai mare parte a veniturilor sale provine din afaceri în domeniul imobiliar și din activități comerciale diverse. Mai mult, acesta deține numeroase proprietăți valoroase în București și în alte orașe importante. Ei bine, acum, Mitică Dragomir vrea să facă o faptă bună cu banii săi.

Mitică Dragomir, burse de școlarizare pentru copiii defavorizați

Așa cum spuneam, Mitică Dragomir are o avere considerabilă iar acum vrea să împartă din ea. Recent, în cadrul emisiunii sale, fostul șef de la LPF a dezvăluit ce plan are. Acesta a spus că a discutat cu familia sa și împreună au luat decizia de a îi ajuta pe cei care o duc cu mult mai rău ca ei.

Mai exact, Mitică Dragomir a dezvăluit că își dorește să ofere burse pentru tinerii care sunt mai puțin privilegiați. Este vorba despre 10 burse, care ar susține școlarizarea beneficiarilor.

„Astăzi vorbeam cu copiii mei, cu nepoții, și îi spuneam: ‘Mă, tată, dacă ai bucățica asta, îmi e de ajuns, da? Dar dacă se mai adaugă două degete crezi că faci burta mai mare? Hai, mă, să mai ajutăm’. Fiul meu vrea să ofere niște burse, legal. Să dăm la cine vrem. Să dăm niște burse. Noi dăm la diferiți oameni, cu nevoi, ce ne dă legea voie, că avem conform legii…El discuta cu juriștii cum să facă asta pentru a nu avea probleme vreodată. Că te bagă la pușcărie în ziua de azi și pentru lucrurile bune. Noi ajutăm peste 10 amărâți deja, dar a venit nepotul cel mare cu o idee, să facem și să ajutăm cu niște burse, să dăm 10 burse. La tineri amărâți, burse pentru școală, tineri amărâți”, a declarat Mitică Dragomir, în cadrul emisiunii Profețiile lui Mitică.

Ce salariu colosal a avut Dumitru Dragomir la Ligă pe lună. Acum ia o pensie la care toți bătrânii visează

Ce pensie are Mitică Dragomir, de fapt. A dezvăluit suma la Dan Diaconescu DIRECT: ”10 ani am dat câte 6.000 de euro la stat”