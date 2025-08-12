Acasă » Știri » Ce salariu colosal a avut Dumitru Dragomir la Ligă pe lună. Acum ia o pensie la care toți bătrânii visează

Ce salariu colosal a avut Dumitru Dragomir la Ligă pe lună. Acum ia o pensie la care toți bătrânii visează

De: Irina Vlad 12/08/2025 | 23:00

Dumitru Dragomir a fost invitatul special în cea mai nouă ediție a emisiunii Dan Diaconescu Direct. Timp de 17 ani – în funcția de președinte la Liga Profesională de Fotbal – a încasat un salariu colosal, salariu care îi asigură acum o bătrânețe fără griji și neajunsuri. Câți bani primea în fiecare lună de la Ligă, dar și ce pensie are acum? 

Dumitru Dragomir a fost la șefia Ligii Profesioniste de Fotbal în perioada 1996 – 2013. În urmă cu 12 ani, el a fost dat afară și înlocuit cu Gino Iorgulescu, actualul președinte LPF. Invitat în emisiunea lui Dan Diaconescun, fostul președinte LPF a dezvăluit ce salariu a avut la Ligă pe lună, dar și ce pensie încasează acum de la statul român.

Ce salariu a avut Dumitru Dragomir la șefia LPF

Dumitru Dragomir se mândrește cu faptul că în ultimii 10 ani nu a avut niciun fel de problemă financiară. După ce a încasat un salariu de 30.000 de dolari pe lună în perioada în care era președinte LPF, omul de afaceri trăiește acum pe picior mare. Iar asta se datorează pensiilor de magnat pe care le are. Mai exact, fostul om de fotbal încasează trei pensii: pensie de contribuabil, pensia de la Parlament și pensia viageră de la fotbal. În total 5.000 de euro, bani la care mulți pensionari din România nici nu îndrăznesc să viseze.

Dumitru Dragomir: N-am avut sincope financiare în ultimii 10 ani. Deci când m-au dat afară de la Liga, făcându-mi un foarte mare bine, chiar dacă la Liga aveam un salariu demențial.

Dan Diaconescu: Ce salariu aveați, ne puteți spune?

Dumitru Dragomir: 30 și ceva de mii de dolari.

Dan Diaconescu: Pe lună?

Dumitru Dragomir: Pe lună.

Dan Diaconescu: Și în baza astea a venit pensia cât acum?

Dumitru Dragomir: Adunată cu cea de la Parlament, 5.000 de euro. Dar am plătit aproape 10 ani câte 6.000 de dolari pe lună. Adică nu e o pensie de aia nesimțită specială, e o pensie rezultată în urma banului. Dar cu toate astea, le recomand guvernanțile noștri, am mai spus-o și o repet, două categorii de servicii, să zic așa, ar trebui să nu se lege de medici și de judecători (n.r referitor la tăierea pensiilor speciale).

PENSIA mizeră primită de o româncă după 20 de ani de muncă în Italia. „Oare a meritat o viață de pușcărie fără gratii?”
PENSIA mizeră primită de o româncă după 20 de ani de muncă în...
Am făcut calculul complet. Ce pensie primești în august, dacă, până acum, aveai 4.500 lei pe lună
Am făcut calculul complet. Ce pensie primești în august, dacă, până acum, aveai...

În urmă cu ceva timp, Dumitru Dragomir susținea că din cei 5.000 de euro cheltuie aproximativ 2.000 de euro. Restul banilor preferă să îi împartă la nepoți sau să îi pună ”la saltea”.

„Nu cheltui nici 2.000 de euro pe lună. Dau la nepoți. N-am bani niciodată. Aș putea trăi, fără să exagerez cu nimic, împreună cu nevasta mea, dacă aș plăti chiria și medicația, că suntem bătrâni, n-aș cheltui mai mult de 5.000-6.000 de lei pe lună. Niciodată nu am bani, pentru că atunci când am dau la nepoți”, a dezvăluit fostul președinte LPF în cadrul unui interviu.

Câți bani pierde Dumitru Dragomir din cauză că nu s-a asociat cu Pescobar: ”Niciun restaurant nu mi-a mers. A venit el și parcă a pus aur pe ele”

”Mitică de la Ligă” dezvăluie cum s-a vindecat de boala pentru care îl invidiau, culmea, toți bărbații: ”Am umblat de la Washington până la Tirana…”

