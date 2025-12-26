Tragedie în seara de Crăciun! Un șofer teribilist din Bistrița a băgat doi tineri în mormânt

Tragedie în Bistrița, chiar în seara de Crăciun. Un șofer care se întorcea din club a intrat într-un alt autoturism, după ce a intrat pe contrasens. O tânără de 20 de ani a murit pe loc, iar șoferul vinovat era alături de un prieten care a murit. Toate detaliile în articol.

Tragedia s-a petrecut pe o șosea din Bistrița-Năsăud la ora 5 dimineața. Camerele de supraveghere au surprins șoferul vinovat în timp ce intra cu viteză într-o curbă și a intrat pe contrasens în mașina care mergea regulamentar.

Tragedie în Bistrița

Inițial, după ce a pierdut controlul mașinii, individul a reușit să evite prima mașină pe care a întâlnit-o pe contrasens, dar a intrat în cea din spatele acesteia, condusă de tânăra în vârstă de 20 de ani. Impactul violent nu i-a mai lăsat nicio șansă de supraviețuire acesteia, care a murit pe loc.

„Din nefericire, în urma accidentului, conducătoarea auto și un pasager de 22 de ani, aflat în autoturismul condus de tânăr, au decedat, iar conducătorul auto a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale”, spune Crina Sîrb, purtător de cuvânt IPJ Bistriţa.

Martorii, șocați de scenele văzute, au făcut mărturisiti cutremurătoare:

„Am cunoscut-o pe fată, era din sat de la noi. Când am ajuns totul era… deja băiatul era mort. Celălalt am înțeles că e în stare critică și fata și ea e decedată”. „O bubuitură puternică, am ieșit, mașinile erau în poziția în care le vedeți, din asta din drum ieșea fum. Și polițiști și o mașină de poliție. Se circulă de multe ori cu viteză mare”.

Șoferul vinovat a ajuns de urgență la spital în stare gravă, cu mai multe traumatisme. Prietenul șoferului a murit pe loc.

„Pacientul a fost adus la UPU SMURD intubat și a fost transferat în sala de operații unde a fost supus unei intervenții chirurgicale”, spune Camelia Strungari, purtător de cuvânt SCJU Bistrița.

