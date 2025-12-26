Acasă » Știri » Tragedie în seara de Crăciun! Un șofer teribilist din Bistrița a băgat doi tineri în mormânt

Tragedie în seara de Crăciun! Un șofer teribilist din Bistrița a băgat doi tineri în mormânt

De: Denisa Iordache 26/12/2025 | 14:55
Tragedie în seara de Crăciun! Un șofer teribilist din Bistrița a băgat doi tineri în mormânt
Tragedie în Bistrița. Sursă: freepik

Tragedie în Bistrița, chiar în seara de Crăciun. Un șofer care se întorcea din club a intrat într-un alt autoturism, după ce a intrat pe contrasens. O tânără de 20 de ani a murit pe loc, iar șoferul vinovat era alături de un prieten care a murit. Toate detaliile în articol. 

Tragedia s-a petrecut pe o șosea din Bistrița-Năsăud la ora 5 dimineața. Camerele de supraveghere au surprins șoferul vinovat în timp ce intra cu viteză într-o curbă și a intrat pe contrasens în mașina care mergea regulamentar. 

Tragedie în Bistrița

Inițial, după ce a pierdut controlul mașinii, individul a reușit să evite prima mașină pe care a întâlnit-o pe contrasens, dar a intrat în cea din spatele acesteia, condusă de tânăra în vârstă de 20 de ani. Impactul violent nu i-a mai lăsat nicio șansă de supraviețuire acesteia, care a murit pe loc. 

„Din nefericire, în urma accidentului, conducătoarea auto și un pasager de 22 de ani, aflat în autoturismul condus de tânăr, au decedat, iar conducătorul auto a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale”, spune Crina Sîrb, purtător de cuvânt IPJ Bistriţa. 

Martorii, șocați de scenele văzute, au făcut mărturisiti cutremurătoare: 

„Am cunoscut-o pe fată, era din sat de la noi. Când am ajuns totul era… deja băiatul era mort. Celălalt am înțeles că e în stare critică și fata și ea e decedată”. 

„O bubuitură puternică, am ieșit, mașinile erau în poziția în care le vedeți, din asta din drum ieșea fum. Și polițiști și o mașină de poliție. Se circulă de multe ori cu viteză mare”. 

Șoferul vinovat a ajuns de urgență la spital în stare gravă, cu mai multe traumatisme. Prietenul șoferului a murit pe loc. 

„Pacientul a fost adus la UPU SMURD intubat și a fost transferat în sala de operații unde a fost supus unei intervenții chirurgicale”, spune Camelia Strungari, purtător de cuvânt SCJU Bistrița.

CITEȘTE ȘI:

Doliu în lumea filmului! Actrița de 26 de ani a fost înjunghiată mortal

Tragedie în Ajunul Crăciunului! O femeie din Argeș a murit într-un accident rutier cumplit după ce urcase în mașină, la ocazie

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Singura zodie care are noroc cu carul până pe 3 ianuarie 2026. Banii vin din direcții neașteptate!
Știri
Singura zodie care are noroc cu carul până pe 3 ianuarie 2026. Banii vin din direcții neașteptate!
A murit dramaturgul și politicianul Radu F. Alexandru, în a doua zi Crăciun
Știri
A murit dramaturgul și politicianul Radu F. Alexandru, în a doua zi Crăciun
Ce companii de stat au oferit prime de sărbători în 2025 și cât de mari au fost acestea. Care sunt campionii generozității
Mediafax
Ce companii de stat au oferit prime de sărbători în 2025 și cât...
Cine a pus mâna pe averea temutului Gigi Geamănu, la un an de la moartea acestuia. Liderul interlop se răsucește în mormânt
Gandul.ro
Cine a pus mâna pe averea temutului Gigi Geamănu, la un an de...
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Fondatorul Telegram, miliardarul rus Pavel Durov, spune că va plăti fertilizarea in vitro pentru orice femeie sub 38 de ani care acceptă să îi nască un copil
Adevarul
Fondatorul Telegram, miliardarul rus Pavel Durov, spune că va plăti fertilizarea in vitro...
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor. Ce ascundea aceasta
Digi24
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor....
Visul unei femei, distrus de judecători: Nu poate avea copilul soțului decedat
Mediafax
Visul unei femei, distrus de judecători: Nu poate avea copilul soțului decedat
Parteneri
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în...
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
GALERIE FOTO. Cel mai lung tunel de autostradă din lume a fost finalizat. Cât a durat și a cât a costat
Digi 24
GALERIE FOTO. Cel mai lung tunel de autostradă din lume a fost finalizat. Cât a...
Scenariul care îl sperie pe J.D. Vance: armele nucleare ale Franței și Marii Britanii, controlate de politicieni islamiști „în 15 ani”
Digi24
Scenariul care îl sperie pe J.D. Vance: armele nucleare ale Franței și Marii Britanii, controlate...
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Promotor.ro
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
go4it.ro
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut nou va primi jocul
Go4Games
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut...
Cine a pus mâna pe averea temutului Gigi Geamănu, la un an de la moartea acestuia. Liderul interlop se răsucește în mormânt
Gandul.ro
Cine a pus mâna pe averea temutului Gigi Geamănu, la un an de la moartea...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Singura zodie care are noroc cu carul până pe 3 ianuarie 2026. Banii vin din direcții neașteptate!
Singura zodie care are noroc cu carul până pe 3 ianuarie 2026. Banii vin din direcții neașteptate!
A murit dramaturgul și politicianul Radu F. Alexandru, în a doua zi Crăciun
A murit dramaturgul și politicianul Radu F. Alexandru, în a doua zi Crăciun
Alec Baldwin recunoaște că a vrut să-și pună capăt zilelor după tragedia de pe platourile de filmare: ...
Alec Baldwin recunoaște că a vrut să-și pună capăt zilelor după tragedia de pe platourile de filmare: “Stăteam în pat și mă rugam”
Vlad Gherman, bântuit de cadoul de la o fostă iubită. Nu-și poate scoate din minte darul bizar primit ...
Vlad Gherman, bântuit de cadoul de la o fostă iubită. Nu-și poate scoate din minte darul bizar primit de Crăciun
Dragoș Bucur rupe tăcerea după 20 de ani de căsnicie cu Dana Nălbaru: ”Da, avem ce să ne reproșăm”
Dragoș Bucur rupe tăcerea după 20 de ani de căsnicie cu Dana Nălbaru: ”Da, avem ce să ne reproșăm”
Bunurile lui Amy Winehouse, scoase la licitație pentru sume uriașe! Prietenele artistei, acuzate că ...
Bunurile lui Amy Winehouse, scoase la licitație pentru sume uriașe! Prietenele artistei, acuzate că au profitat de moartea ei
Vezi toate știrile
×