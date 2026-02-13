Rugăciune de seară. Rostește-o înainte să adormi pentru bunăstare, liniște și sănătate

Mulți oameni subestimează puterea rugăciunii pentru psihic. Acesta este un moment intim pe care fiecare persoană îl are în comunicarea cu Dumnezeu, iar mulți credincioși aleg pur și simplu să mulțumească pentru că au trăit încă o zi sau să ceară binecuvântare, liniște și sănătate pentru ziua următoare. Indiferent de motiv, o rugăciune de seară este binevenită pentru a îți limpezi gândurile și a încheia ziua.

Rugăciune de seară

Când te așezi în pat și gândurile încep să îți umble nestingherite prin cap, oprește-te și rostește o rugăciune de seară. Credincioșii fac acest lucru pentru a mulțumi Domnului pentru că au trecut cu bine peste încă o zi și pentru a se ruga ca cea care vine să fie una bună. Indiferent de motivul pentru care faci, rostește aceste cuvinte care îți vor aduce liniște și pace în suflet.

Această rugăciune se rostește seara, înainte de culcare. Aduce liniște, pace și vorbește despre a fi un om mai bun în fiecare zi.

„Dumnezeule cel veșnic și Împărate a toată făptura, Cel ce m-ai învred­ni­cit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păca­tele ce am făcut în a­ceastă zi, cu fapta, cu cuvântul și cu gândul; și cu­ră­țește, Doam­­ne, sme­ritul meu suflet de toată în­tină­ciu­nea trupului și a su­fletului. Și-mi dă, Doamne, în aceas­tă noapte, a trece som­­­nul în pa­ce ca, scu­lându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac Prea­sfântului Tău nume în toate zi­lele vieții mele și să calc pe vrăjmașii cei ce se lup­tă cu mine, pe cei tru­pești și pe cei fără de trup. Și mă izbă­vește, Doamne, de gândurile cele deșarte, care mă în­ti­nează, și de pof­tele cele rele. Că a Ta este împă­răția, puterea și slava, a Ta­tălui și a Fiului și a Sfân­­­tului Duh, acum și pu­rurea și în vecii vecilor. Amin”.

Aceasta este rugăciunea întâi, a Sfântului Macarie cel Mare către Dumnezeu.

Rugăciuni de seară scurte

Înainte de a dormi, rostește una dintre aceste rugăciuni scurte:

„Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul”, aceasta este rugăciunea Mântuitorului Iisus Hristos.

„Miluiește-mă Dumnezeule după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale șterge fărădelegea mea. Amin”, acesta este începutul Psalmului 50.

O altă rugăciune scurtă pe care o poți rosti este către Fecioara Maria:

„Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fe­ricită și prea nevinovată și Maica Dumne­zeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de ase­mănare decât serafimii, ca­re fără stri­că­ciune pe Dumnezeu Cu­vântul ai născut, pe tine, cea cu ade­vărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim. Amin”.

„Doamne, luminează-mă să înțeleg voia Ta. Doamne, ajută-mă să fac voia Ta. Doamne, împlinească-se voia Ta în viața mea. Amin”, aceasta este o rugăciune a Preotului Justinian din Athos.

Rugăciune de seară pentru familie

Aceste rugăciuni sunt felul oamenilor de a vorbi cu Dumnezeu și de a cere protecție pentru familia lor. Indiferent unde se află membrii familiei sau care este legătura dintre ei, aceste rugăciuni sunt menite să aducă binecuvântare și unitate în familie.

„Binecuvintează Tată Ceresc pe (numele fiecăruia din familia ta) și pune în trupurile lor puterea unei sănătăți mereu vii, înfloritoare și neștirbite în toate zilele lor câte le au de la Tine în această lume. Amin”.

„Revarsă peste (numele membrilor familiei) darurile Tale cele pământești, ca să poată să se întrețină prin munca și activitatea lor pe ei înșiși și toată familia și dă-le gândul cel bun de a împărtăși cele bune și celor care au nevoie sinceră și curată de ajutor”.

„Binecuvintează-i, Doamne, pe toți cei pe care noi îi avem lângă noi, vecini, apropiați, prieteni, colegi de muncă și de viață, străini sau trecători, și pune în mintea și în inima lor gândul cel bun al înțelegerii celei dintre noi, al armoniei și al păcii fiilor Tăi. Iar orice problemă care se ivește între noi ajută-ne să o putem rezolva în mod pașnic și cu înțelegere spre binele nostru al tuturor.

Fii scut de netrecut pentru orice rău care ar vrea să se apropie de noi și de familia noastră. Ajută-ne să fim mereu întregi, cinstiți, nepătați și nevătămați în toate cele ale noastre”.

„Doamne, Tată Ceresc, Doamne, Iisuse Hristoase, Doamne, Duhule Sfinte fiți mereu prezenți în gândurile noastre, în mințile noastre, în doririle și trăirile noastre, în casa și în familia noastră, în locurile muncii și ale viețuirii noastre, în orice loc și în orice clipă al acestei existențe pământești”.

Psalmii de citit seara

Creștinii ortodocși recită psalmii 50, 142 și 91 în timpul rugăciunilor de seară. Cuvintele din acești psalmi vorbesc despre pocăință, încrederea în Dumnezeu și speranța de ajutor divin.

Psalmul 50

Psalmul 50 vorbește despre pocăință și despre izbândă, despre iertarea păcatelor și mântuire.

„Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia ți-am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu.

Că iată întru fărădelegi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea.

Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale, mie mi-ai arătat. Stropi-mă cu isop și mă voi curăți; spală-mă și mai vârtos decât zăpada mă voi albi.

Auzului meu vei da bucurie și veselie și oasele cele smerite se vor bucura. Întoarce fața Ta de la păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele.

Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța-voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce.

Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele și limba mea va binevesti dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta.

Că de ai fi voit jertfă, ți-aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă și smerită, Dumnezeule, nu o vei disprețui. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viței”.

Psalmul 142

În Psalmul 142, David îl roagă pe Dumnezeu să îl apere de dușmani și cere mila și bunătatea lui Dumnezeu, încredințând-și sufletul Lui.

„Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru credincioșia Ta; auzi-mă întru dreptatea Ta. Și nu intra întru judecată cu robul Tău, că nici unuia dintre cei vii nu-i este drept înaintea Ta.

Că vrăjmașul a prigonit sufletul meu, a zdrobit la pământ viața mea; m-a pus în întuneric ca morții cei de demult. Și tulburat s-a întristat întru mine duhul meu, în inima mea s-a spăimântat.

Adu-ți aminte de zilele cele de demult, cugeta-voi la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale voi cugeta.

Întinde-voi către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat către Tine. Grăbește a mă auzi, Doamne, că mi s-a sfârșit duhul; nu întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în groapă.

Fă să aud dimineața mila Ta, că întru Tine nădăjduiesc; arată-mi calea pe care să o merg, că la Tine am ridicat sufletul meu.

Izbăvește-mă de vrăjmașii mei, Doamne, că la Tine m-am adăpostit. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă călăuzească întru pământul dreptății”.

Pentru numele Tău, Doamne, vii-mi în ajutor, întru dreptatea Ta scoate-mă din necaz; Și întru mila Ta pierde pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că robul Tău sunt eu.

Psalmul 91

În psalmul 91 se regăsește o rugăciune a lui David către Dumnezeu, care cere să fie auzit și să îi fie salvat sufletul.

Cel ce locuiește în ajutorul Celui Preaînalt, întru acoperământul lui Dumnezeu cerului se va sălășlui. Va zice Domnului:

„Ajutorul meu ești Tu și scăparea mea; Dumnezeul meu, voi nădăjdui întru El”. Că El te va izbăvi de lațul vânătorului și de cuvântul tulburător. Cu aripa Sa te va acoperi și sub aripile Lui vei nădăjdui; cu scut o va înconjura adevărul Lui.

Nu te vei teme de frica cea de noapte, de săgeata care zboară ziua, De lucrul care umbli întru întuneric, de molima și de demonul amiezii.

Vor cădea de aproapele tău o mie și zece mii de la dreapta ta, dar la tine nu se va apropia. Numai cu ochii tăi vei privi și vei vedea răsplata păcătoșilor.

Că Tu, Doamne, ești nădejdea mea; Cel Preaînalt ai pus scăparea ta. Nu se va apropia de tine relele și nu se va apropia bătaia de cortul tău.

Că îngerilor Săi va porunci pentru tine, să te păzească în toate căile tale. În mâinile lor te vor ridica, ca nu cumva să lovești de piatră piciorul tău.

Pe aspidă și pe basilisc vei călca și vei călca leul și balaurul. Că pe Mine M-a nădăjduit și-L voi izbăvi; îl voi acoperi, că a cunoscut numele Meu.

Va striga către Mine și îl voi auzi pe el; cu el sunt întru necaz, îl voi izbăvi și-L voi proslăvi. Îndelungime de zile îi voi sătura și-i voi arăta lui mântuirea Mea”.