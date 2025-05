Cea mai puternică rugăciune către Sfinții Constantin și Elena. Rostește aceste cuvinte azi, 21 mai 2025, și vei scăpa de necazuri!

Pe 21 mai, Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe Sfinții Împărați Constantin și Elena, o sărbătoare marcată cu cruce roșie în calendarul creștin. Este o zi de profundă semnificație spirituală, în care milioane de credincioși își îndreaptă gândurile și rugăciunile către cei doi mari sfinți, recunoscuți ca ocrotitori ai celor aflați în nevoi și mari făcători de minuni.

Constantin cel Mare, împăratul care a legalizat creștinismul prin Edictul de la Milano și mama sa, Elena, cunoscută pentru descoperirea Sfintei Cruci și pentru viața ei plină de fapte sfinte, sunt considerați protectori ai credinței, ai celor bolnavi și ai celor aflați în suferință. În ziua lor, se rostește o rugăciune de o mare putere, ce aduce alinare sufletului, noroc și protecție împotriva bolilor și necazurilor.

Rugăciunea către Sfinții Împărați Constantin și Elena

Dacă simți că treci printr-o perioadă grea sau vrei să ceri sprijin divin, iată două rugăciuni către Sfinții Constantin și Elena, pe care este bine să le rostești cu credință și inimă curată pe 21 mai:

Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, după Dumnezeu şi Maica Domnului, voi sunteţi nădejdea noastră şi folositorii noştri; voi ne sunteţi nouă bucurie în vremea necazului, voi ne ocrotiţi în nevoi şi ne ajutaţi. Voi sfintelor mănăstiri şi biserici le sunteţi păzitori; pentru aceasta cădem înaintea voastră cu lacrimi, rugându-vă să nu încetaţi a ne ajuta nouă, neputincioşilor, ci mijlociţi la Dumnezeu şi la Preacurata Lui Maică şi Pururea Fecioară Maria, ca şi pe noi să ne păzească fără prihană şi pe toţi să ne întărească în credinţă, până la sfârşitul vieţii, spre mântuirea sufletelor noastre. Amin!

Rugăciunea a doua către Sfinții Împărați Constantin și Elena:

Sfintilor Imparati Constantin si Elena, cei ce sunteti mai cinstiti decat toti imparatii, alesii lui Dumnezeu, cazand inaintea voastra cu lacrimi va rugam: Dati-ne mingaiere si noua celor ce suntem in necazuri; voi sunteti mijlocitori Sfintei Treimi si puteti sa ne ajutati noua. Auziti-ne si pe noi acum, alungati de la noi necazurile si nevoile ce vin asupra noastra in aceasta vremelnica viata si vindecati neputintele noastre, tamaduiti bolile noastre, potoliti rautatea noastra, izgoniti pe vrajmasii nostri vazuti si nevazuti. Dati-ne noua ca in pace si in liniste sa traim; ajutati-ne noua cu sfintele voastre rugaciuni. Pentru mantuirea sufletelor noastre faceti mila cu noi acum, cand cu frica si cu umilinta zicem catre voi asa: Bucurati-va, parintii crestinilor. Amin!

Rostite cu credință și smerenie, aceste rugăciujni nu sunt doar simple cuvinte, ci punți către Cer, chemări către cei care au lăsat în urma lor o moștenire sfântă. În ziua de 21 mai, înalță și tu o rugăciune către Sfinții Împărați, căci ei nu încetează niciodată să vegheze asupra celor care îi cheamă cu inima curată.

