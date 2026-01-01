Acasă » Știri » Ce salariu are un jandarm în 2026. Cât câștigă lunar, cu tot cu sporuri

De: Andreea Stăncescu 01/01/2026 | 20:23
Ce venituri are un jandarm în România

Salariile din Jandarmeria Română au crescut treptat în ultimii ani, iar pentru 2026 se estimează că veniturile cadrelor militare pot ajunge la sume considerabile, mai ales dacă sunt incluse sporurile, orele suplimentare și compensațiile pentru misiuni speciale. Chiar și cei aflați la început de carieră pot depăși 6.000 de lei net, în timp ce cei cu experiență sau funcții de conducere pot ajunge la peste 8.000 de lei lunar, în funcție de responsabilități și localizarea unității. 

În anul 2025 un jandarm care a fost încadrat din sursă externă, adică fără să aibă studii militare a încasat un salariu net de 6.632 de lei, echivalentul a aproximativ 1.335 de euro, în timp ce venitul brut a ajuns la 8.639 de lei. Suma finală reflectă atât salariul de bază, cât și plățile suplimentare pentru orele lucrate peste program.

O parte importantă din acest venit a fost generată de munca suplimentară. Tânărul jandarm a acumulat 61 de ore lucrate în plus, în special în weekenduri și în zilele de sărbătoare legală, pentru care a primit aproximativ 1.160 de lei peste salariul de bază. Acest lucru arată clar că orele suplimentare pot avea un impact major asupra câștigului lunar, chiar și în cazul celor aflați la început de carieră.

La ce venituri ajunge un jandarm

În general, salariile din Jandarmeria Română sunt stabilite în funcție de mai mulți factori esențiali, precum gradul militar, vechimea în serviciu și tipul de misiuni desfășurate. Pe lângă salariul de bază, veniturile includ sporuri pentru condiții speciale de muncă, indemnizații prevăzute de lege și plata orelor suplimentare. Zona de activitate și responsabilitățile asumate pot influența, la rândul lor, nivelul final al salariului.

Astfel, un jandarm debutant sau cu o vechime redusă poate ajunge la venituri care depășesc 6.000 de lei net pe lună. În schimb, cadrele cu experiență, grade superioare sau implicate în misiuni speciale pot câștiga între 7.500 și 8.000 de lei lunar sau chiar mai mult. În cazul ofițerilor sau al celor care ocupă funcții de conducere, veniturile pot depăși aceste praguri.

CITEȘTE ȘI: Am făcut calculul. Ce pensie vei primi în funcție de meseria ta, daca ai muncit 35 de ani cu carte de muncă. Tabel complet

Calcul complet. Ce pensie primește o asistentă medicală care a contribuit 30 de ani

