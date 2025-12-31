Calcul complet. Ce pensie primește o asistentă medicală care a contribuit 30 de ani

Pentru asistenții medicali, care se confruntă zi de zi cu provocări și condiții de muncă solicitante, pensia reprezintă un element esențial de siguranță financiară la vârsta pensionării. În România, cuantumul acesteia depinde de mai mulți factori care sunt prestabiliți.

În România, pensiile pentru asistenții medicali sunt gestionate de Casa Națională de Pensii Publice și se calculează, în principal, pe baza contribuțiilor efectuate de-a lungul vieții profesionale. Totodată, la stabilirea cuantumului pensiei se iau în considerare și salariul mediu realizat în anii de referință, precum și vechimea în muncă.

În medie, un asistent medical poate primi o pensie care pornește de la aproximativ 1.500 de lei la 3.000 de lei, însă suma poate varia semnificativ în funcție de experiență, sporuri și alte elemente individuale.

Un factor important care influențează pensia este vechimea în muncă. Cu cât un asistent medical are mai mulți ani de activitate, cu atât contribuțiile la sistemul public sunt mai mari, iar pensia crește corespunzător. De regulă, pentru a beneficia de o pensie completă, bărbații trebuie să aibă cel puțin 35 de ani de contribuții, iar femeile 30 de ani.