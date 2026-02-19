Shia LaBeouf a fost eliberat. Cum s-a filmat actorul la scurt timp după ce a ieșit din arest

La doar câteva ore după arestarea sa în New Orleans, actorul Shia LaBeouf a ieșit din nou pe străzi pentru a sărbători în continuare Mardi Gras.

Actorul, în vârstă de 39 de ani, a fost văzut dansând alături de petrecăreți, cu puțin înainte ca festivitățile de Mardi Gras din New Orleans să se încheie, scrie People.

În videoclipurile care circulă online, LaBeouf poate fi văzut purtând mărgele de Mardi Gras la gât și ținând în gură documentele de eliberare din arest în timp ce se mișca prin mulțime, potrivit agenției locale de știri WGNO.

În acea dimineață, LaBeouf fusese arestat în urma unei presupuse altercații în fața unui local din oraș.

Într-o declarație furnizată publicației PEOPLE, Departamentul de Poliție din New Orleans a declarat că ofițerii au intervenit, „ca răspuns la o simplă agresiune în care două victime (doi bărbați adulți) au raportat că au fost agresate”.

Actorul Shia LaBeouf a fost arestat în cursul zilei de marți după ce a fost implicat într-o bătaie în fața unui bar din New Orleans.

Din primele informații, se pare că actorul a avut nevoie de îngrijiri medicale înainte de a fi dus în arest.

Actorul în vârstă de 39 de ani a fost dat afară din local marți dimineață, după ce a provocat un scandal în interior, a transmis Departamentul de Poliție din New Orleans.

Mai multe persoane au încercat să-l țină la pământ și l-au eliberat pentru a putea pleca, dar LaBeouf ar fi lovit aceeași victimă cu pumnul în partea superioară a corpului, au mai informat autoritățile.

„LaBeouf ar fi agresat apoi o altă persoană, lovindu-o cu pumnul în nas. El a fost din nou ținut la pământ până la sosirea poliției”, se mai arată în comunicat.

Shia LaBeouf, în vârstă de 39 de ani, a fost dus la spital pentru tratament „pentru răni necunoscute” și a fost arestat la eliberare. El a fost pus sub acuzare pentru agresiune, potrivit poliției. Nu este clar ce circumstanțe au dus la incident.

