De: Daniel Matei 19/02/2026 | 22:10
Brett Ratner, regizorul documentarului despre Melania Trump, neagă că ar fi avut legături cu Jeffrey Epstein. Ce arată, însă, imaginile publicate recent
Regizorul Brett Ratner a declarat că „nu a avut o relație personală” cu Jeffrey Epstein după ce a apărut o fotografie cu acesta alături de agresorul sexual și două femei necunoscute.

Ratner, care a regizat noul documentar despre Melania Trump, precum și filmele din seria Rush Hour, a spus că l-a întâlnit pe Epstein o singură dată și că femeia cu care a fost fotografiat îmbrățișându-se era logodnica lui, scrie BBC.

„Acum aproximativ 20 de ani, aveam o iubită. Eram îndrăgostit de ea. Eram logodiți. Era logodnica mea. Am mers la un eveniment și stăteam pe canapea, iar fotografia a fost făcută la acel eveniment. Nu am avut o relație personală cu el. Nu-l cunoșteam. Logodnica mea m-a invitat la acel eveniment. La vremea respectivă, fata din fotografie era logodnica mea. Și asta e tot. Asta e tot. E oribil să fiu implicat în toate acestea”, a declarat Ratner pentru Fox News.

Fotografia se numără printre milioanele de imagini și documente referitoare la Epstein, publicate vineri de Departamentul de Justiție al SUA (DoJ).

Fețele femeilor din fotografie sunt blurate și nu există detalii despre locul sau momentul în care a fost făcută fotografia. Într-un interviu separat cu Piers Morgan, cineastul a spus că poza a fost făcută acum aproximativ 20 de ani.

Brett Ratner, luat la întrebări de Piers Morgan

Imaginile, care îi înfățișează pe Ratner și Epstein alături de două tinere necunoscute publicului, apar în cadrul ultimelor documente desecretizate și publicate recent de Departamentul american de Justiție și au stârnit un adevărat scandal în cadrul emisiunii Piers Morgan Uncensored.

Ratner, în vârstă de 56 de ani, își promova cu entuziasm documentarul despre Melania Trump, prima sa astfel de producție în mai bine de un deceniu, când atmosfera s-a schimbat brusc, iar Morgan a început să-l preseze în legătură cu fotografiile recent apărute care îl înfățișau socializând cu Epstein. Imaginile au avut un impact deosebit, deoarece au apărut pe 30 ianuarie, chiar în ziua în care documentarul „Melania” a avut premiera mondială.

„După cum știi, fotografia cu tine, Jeffrey Epstein și două femei aparent tinere în ea, a apărut recent. Care este reacția ta la acea fotografie? Și care este reacția ta la scandalul mai amplu al dosarelor Epstein?”, l-a întrebat Morgan pe Ratner.

Regizorul s-a apărat spunând că imaginile sunt unele vechi și că au fost făcute la un eveniment la care a fost invitat. Mai mult, acesta a declarat că evenimentul la care a fost făcută poza a fost singura dată când el l-a întâlnit pe Epstein.

Regizorul documentarului despre Melania Trump, implicat în dosarul Epstein. Piers Morgan îl pune la zid

Jeffrey Epstein ar fi venit în România în 2012. Cum și-a ascuns miliardarul cheltuielile

