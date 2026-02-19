Shia LaBeouf s-a despărțit de iubita sa, Mia Goth. „Relația lor a fost întotdeauna complicată”

Shia LaBeouf și Mia Goth s-au despărțit anul trecut, a declarat o sursă apropiată actorului, care a preferat să rămână anonimă.

Informația vine după ce LaBeouf este implicat într-un scandal, în contextul în care a fost arestat la New Orleans, în urma unui scandal într-un local.

Cei doi actori au fost împreună, cu intermitențe, din 2012. LaBeouf, în vârstă de 39 de ani, și Goth, în vârstă de 32 de ani, au avut împreună o fiică în 2022, amintește People.

„Relația lor a fost întotdeauna complicată. Nu se înțelegeau și au avut multe drame anul trecut”, a declarat o sursă în exclusivitate pentru PEOPLE despre cei doi, adăugând că LaBeouf s-a mutat din casa lor din Los Angeles în New Orleans.

Vedeta din Frankenstein „l-a încurajat” pe LaBeouf să se mute, spune sursa. „Îl iubește, dar nici nu are nevoie de el. Este foarte independentă. Are propria viață, propria carieră, iar prioritatea ei este fiica lor. Shia își iubește fiica și păstrează legătura”, a mai spus sursa.

Shia LaBeouf a fost arestat

Actorul Shia LaBeouf a fost arestat în cursul zilei de marți după ce a fost implicat într-o bătaie în fața unui bar din New Orleans.

Din primele informații, se pare că actorul a avut nevoie de îngrijiri medicale înainte de a fi dus în arest.

Actorul în vârstă de 39 de ani a fost dat afară din local marți dimineață, după ce a provocat un scandal în interior, a transmis Departamentul de Poliție din New Orleans.

Mai multe persoane au încercat să-l țină la pământ și l-au eliberat pentru a putea pleca, dar LaBeouf ar fi lovit aceeași victimă cu pumnul în partea superioară a corpului, au mai informat autoritățile.

„LaBeouf ar fi agresat apoi o altă persoană, lovindu-o cu pumnul în nas. El a fost din nou ținut la pământ până la sosirea poliției”, se mai arată în comunicat.

Shia LaBeouf, în vârstă de 39 de ani, a fost dus la spital pentru tratament „pentru răni necunoscute” și a fost arestat la eliberare. El a fost pus sub acuzare pentru agresiune, potrivit poliției. Nu este clar ce circumstanțe au dus la incident.

