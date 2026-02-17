Shia LaBeouf a fost arestat. Actorul a fost implicat într-o bătaie în fața unui bar

Actorul Shia LaBeouf a fost arestat în cursul zilei de marți după ce a fost implicat într-o bătaie în fața unui bar din New Orleans.

Din primele informații, se pare că actorul a avut nevoie de îngrijiri medicale înainte de a fi dus în arest, scrie TMZ.

Actorul în vârstă de 39 de ani a fost dat afară din local marți dimineață, după ce a provocat un scandal în interior, a transmis Departamentul de Poliție din New Orleans.

„Odată scoasă din clădire, victima a raportat că a fost lovită de LaBeouf, care și-a folosit pumnii asupra victimei de mai multe ori. Victimele au declarat că LaBeouf a plecat, dar apoi s-a întors, comportându-se și mai agresiv”, a anunțat Poliția într-un comunicat de presă.

Shia LaBeouf a fost arestat

Mai multe persoane au încercat să-l țină la pământ și l-au eliberat pentru a putea pleca, dar LaBeouf ar fi lovit aceeași victimă cu pumnul în partea superioară a corpului, au mai informat autoritățile.

„LaBeouf ar fi agresat apoi o altă persoană, lovindu-o cu pumnul în nas. El a fost din nou ținut la pământ până la sosirea poliției”, se mai arată în comunicat.

Shia LaBeouf, în vârstă de 39 de ani, a fost dus la spital pentru tratament „pentru răni necunoscute” și a fost arestat la eliberare. El a fost pus sub acuzare pentru agresiune, potrivit poliției. Nu este clar ce circumstanțe au dus la incident.

Reprezentanții lui LaBeouf nu au răspuns imediat solicitărilor presei de a comenta pe marginea incidentului. Acesta nu este primul caz în care actorul are probleme legale.

În urmă cu mai mulți ani, actorul s-a confruntat cu dependența și a fost internat la un centru de reabilitare, după un incident în care ar fi avut un comportament violent în stare de ebrietate în public. De-a lungul anilor, numele lui Shia LaBeouf a apărut în mai multe cazuri de agresiune fizică, distrugere, violență sau tulburarea liniștii publice. Majoritatea incidentelor au avut loc în perioada anilor 2014 – 2017.

