Un nou studiu arată că obezitatea e un dușman uriaș al sănătății. 70% din persoanele obeze riscă să moară în cazul unei infecții severe

Cu toții știm că obezitatea este un factor important de risc în ceea ce privește bolile cardiovasculare și nu numai, dar un nou studiu arată că această problemă este cu mult mai periculoasă decât am putea crede la prima vedere.

Persoanele care suferă de obezitate au cu 70% mai multe șanse de a fi spitalizate sau de a muri din cauza unei infecții, unul din zece decese legate de infecții la nivel global fiind legat de această afecțiune, sugerează studiile citate de The Guardian.

O greutate nesănătoasă crește semnificativ riscul de boli grave și deces cauzat de majoritatea bolilor infecțioase, inclusiv gripa, pneumonia, gastroenterita, infecțiile tractului urinar și Covid-19, potrivit unui studiu efectuat pe peste 500.000 de persoane. Obezitatea ar putea fi deja un factor în până la 600.000 din 5,4 milioane de decese (11%) cauzate de boli infecțioase în fiecare an, au descoperit cercetătorii.

Primul autor al studiului, Dr. Solja Nyberg, de la Universitatea din Helsinki, a declarat că problema s-ar putea agrava.

„Pe măsură ce se așteaptă ca ratele obezității să crească la nivel global, la fel va crește și numărul de decese și spitalizări cauzate de boli infecțioase legate de obezitate. entru a reduce riscul de infecții severe, precum și alte probleme de sănătate legate de obezitate, există o nevoie urgentă de politici care să ajute oamenii să rămână sănătoși și să sprijine pierderea în greutate, cum ar fi accesul la alimente sănătoase la prețuri accesibile și oportunități de activitate fizică”, spune ea.

Oamenii trebuie să se ferească de obezitate cât mai mult

Între timp, a adăugat ea, este „deosebit de important” ca cei care suferă de obezitate să aibă vaccinările la zi.

În timpul pandemiei, persoanele obeze au avut un risc mai mare de a fi spitalizate sau de a muri din cauza Covid-19. Cu toate acestea, până acum, nu au existat destule dovezi cu privire la existența acestei legături cu bolile infecțioase în general.

Pentru a umple acest gol, studiul a folosit date de la 67.000 de adulți în două studii din Finlanda și 470.000 de adulți din setul de date Biobank din Marea Britanie pentru a analiza relația dintre obezitate și bolile infecțioase severe.

Participanților li s-a evaluat indicele de masă corporală (IMC) și au fost urmăriți timp de o perioadă medie de 13 până la 14 ani. Vârsta medie la începutul studiului a fost de 42 de ani pentru grupul finlandez și de 57 de ani în cohorta din Marea Britanie.

Studiul, publicat în Lancet, a constatat că persoanele cu obezitate, definite ca având un IMC de 30 sau mai mare, au prezentat un risc cu 70% mai mare de internare în spital sau deces din cauza oricărei boli infecțioase, comparativ cu persoanele cu un IMC sănătos între 18,5 și 24,9. Riscul a crescut odată cu creșterea greutății corporale.

