Cât costă motorina în România azi, 16 februarie 2026: prețurile oraș cu oraș, plus cât te ajunge un plin

De: Paul Hangerli 16/02/2026 | 06:45
Prețuri la pompă, sursa-pexels.com

Șoferii verifică din ce în ce mai des panourile de la pompă înainte să alimenteze. Prețurile la benzină, motorină și GPL rămân un subiect sensibil, iar diferențele dintre orașe sau chiar dintre stații pot însemna zeci de lei în plus sau în minus la un plin. Iată care sunt valorile medii de referință astăzi în România, unde găsești cele mai bune tarife în București și cât te costă, concret, să umpli rezervorul.

Prețurile medii de referință azi în România

Potrivit platformelor care actualizează zilnic tarifele afișate în benzinării, prețurile la nivel național se situează în următoarele intervale:

Benzina standard Euro 95 se vinde, în medie, între 7,68 și 7,80 lei pe litru.
Motorina este ușor mai scumpă, cu valori cuprinse aproximativ între 7,89 și 8,05 lei pe litru.
GPL-ul rămâne varianta cea mai accesibilă, cu prețuri în jur de 3,82–3,97 lei pe litru, în funcție de stație și zonă.

Aceste valori reprezintă medii calculate din ofertele benzinăriilor din întreaga țară și pot varia ușor de la o zi la alta, în funcție de cotațiile internaționale ale petrolului, cursul valutar și politicile comerciale ale companiilor.

Cum stau prețurile în București

În Capitală, prețurile sunt apropiate de media națională, însă diferențele dintre benzinării pot fi vizibile, mai ales la GPL.

Benzina 95 este, în general, între 7,62 și 7,88 lei pe litru.
Motorina variază de la aproximativ 7,93 lei pe litru până la 8,12 lei în anumite stații.
GPL-ul se încadrează, de regulă, între 3,84 și 3,98 lei pe litru.

Există stații în zona București–Ilfov unde GPL-ul coboară spre limita inferioară a intervalului, în jur de 3,84–3,95 lei pe litru, în special la unele puncte Rompetrol sau Socar din apropierea Capitalei.

Unde găsești cele mai ieftine stații în București și împrejurimi

Datele actualizate indică faptul că, pentru GPL, unele dintre cele mai scăzute prețuri pot fi găsite în zona Ilfov, de exemplu la stații precum Rompetrol Voluntari (Afumați), unde tariful este în jur de 3,84 lei pe litru.

Alte benzinării Rompetrol sau Socar din jurul Bucureștiului afișează prețuri apropiate, în intervalul 3,95–3,98 lei pe litru pentru GPL.

La benzină și motorină, diferențele între marile lanțuri – Petrom, OMV, Lukoil, Rompetrol – sunt, în general, de ordinul sutimilor de leu. Totuși, stațiile situate în zone mai puțin centrale sau cele care au promoții temporare pot avea tarife ușor mai avantajoase.

Situația în marile orașe din țară

În Cluj-Napoca, benzina 95 se situează între aproximativ 7,65 și 7,99 lei pe litru, motorina între 7,95 și 8,03 lei, iar GPL-ul în jur de 3,94 lei.

La Timișoara, benzina variază între 7,64 și 8,01 lei, motorina între 7,95 și 8,05 lei, iar GPL-ul poate ajunge la aproximativ 3,84 lei pe litru.

În Iași, benzina 95 este între 7,68 și 8,01 lei, motorina între 7,98 și 8,05 lei, iar GPL-ul se situează în jur de 3,99 lei.

La Constanța, benzina variază între 7,65 și 7,92 lei, motorina între 7,92 și 8,03 lei, iar GPL-ul în jur de 3,97 lei.

Valorile sunt orientative și reflectă cele mai mici prețuri identificate în stațiile monitorizate.

Tendințe actuale pe piața carburanților

În această perioadă, GPL-ul rămâne semnificativ mai ieftin decât benzina și motorina, aproape la jumătate din prețul unui litru de benzină 95, ceea ce îl face atractiv pentru șoferii care au mașini echipate cu instalații dedicate.

Prețurile la carburanți au fost relativ stabile în ultimele zile, fără creșteri bruște. Oscilațiile sunt minore și țin mai degrabă de ajustări comerciale sau diferențe regionale.

Comparativ cu media europeană, prețurile din România, raportate în euro, sunt competitive, situându-se sub nivelul practicat în multe state din Uniunea Europeană, chiar dacă în unele cazuri depășesc media din regiune.

Cât costă un plin în 2026

Costul unui plin depinde de capacitatea rezervorului, însă pentru un autoturism cu rezervor de 50 de litri, calculele arată astfel:

Un plin cu benzină 95 ajunge la aproximativ 380–395 de lei.
Un plin cu motorină poate costa între 395 și 405 lei.
Un plin cu GPL se situează în jurul valorii de 190–200 de lei.

Diferențele pot părea mici la litru, dar la nivelul unui rezervor complet se traduc în zeci de lei. Alegerea stației potrivite și urmărirea zilnică a prețurilor pot face diferența în bugetul lunar al unui șofer.

