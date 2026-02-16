Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » A fost arestat fostul ministru al Energiei, din Ucraina. Gherman încerca să fugă din țară

A fost arestat fostul ministru al Energiei, din Ucraina. Gherman încerca să fugă din țară

De: Denisa Iordache 16/02/2026 | 07:51
A fost arestat fostul ministru al Energiei, din Ucraina. Gherman încerca să fugă din țară
A fost arestat fostul ministru al Energiei, din Ucraina. Sursă: Captură YouTube Atlantic Council

Fostul ministru al Energiei din Ucraina, Gherman Galușcenko, a fost arestat chiar în momentul în care încerca să fugă din țară. Acesta era suspect într-un dosar de corupție din sectorul energetic numit MIDAS. Toate detaliile în articol.

Fostul membru al Guvernului de la Kiev a fost oprit la frontieră și plasat în custodia anchetatorilor anticorupție. Gherman Galușcenko este vizat într-un dosar care investighează deturnări de fonduri de zeci de milioane de dolari.

A fost arestat fostul ministru al Energiei, din Ucraina

Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) l-a reținut la graniță pe fostul ministru al Energiei, iar procurorii îl suspectează de faptul că ar fi câștigat dintr-o schemă de mită evaluată la aproximativ 100 de milioane de dolari. În același caz ar fi implicate și persoane apropiate președintelui Volodimir Zelenski.

„Astăzi, în timp ce trecea granița, anchetatorii NABU I-au reținut pe fostul ministru al energiei în legătură cu cazul Midas. Investigaţiile iniţiale sunt în curs, desfășurate în conformitate cu legea şi sancțiunile judiciare. Vor fi publicate mai multe detalii”, a declarat NABU.

Astfel, într-o perioadă critică pentru Ucraina în care țara a fost afectată des de întreruperi masive de electricitate din cauza atacurilor rusești, ar fi fost deturnate fonduri importante.

Investigația continuă, iar autoritățile vor oferi mai multe detalii pe viitor.

De când se află în război, Ucraina a fost victima unor căderi de electricitate masive. În urmă cu 2 săptămâni, rețeaua electrică ucraineană a suferit întreruperi masive de curent din cauza unei „defecțiuni tehnice” pe liniile care leagă Republica Moldova, România şi Ucraina.

“Astăzi, în jurul orei locale 10:42 (08:42 GMT), s-a produs o defecţiune tehnică, care a dus la întreruperea simultană a liniei de 400 de kilovolţi care leagă reţelele electrice ale României şi Republicii Moldova, precum şi linia de 750 de kilovolţi ce leagă vestul şi centrul Ucrainei“, a indicat ministrul Denis Şmîgal într-o postare pe Telegram.

Românul care l-a decorat pe Putin. Prietenia începută pe tatami în 1999

Fostul ministru-adjunct al justiției din Rusia, găsit mort în baie. Care ar fi cauza principală a decesului

