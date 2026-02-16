Primele imagini de la nunta lui Florentin Petre. Fostul dinamovist s-a căsătorit a treia oară

A fost petrecere mare în weekend-ul ce tocmai a trecut. Fostul dinamovist Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară. Nunta a avut loc sâmbătă, 14 februarie, într-o zi specială pentru cei doi miri. Florentin Petre și Alina Andra Petre și-au unit destinele în mod oficială, iar distracția de la nuntă a fost ca la carte.

Florentin Petre și Alina Andra Petre s-au cunoscut în urmă cu ceva timp, în data de 14 februarie. Tot de Ziua Îndrăgostiților au făcut și cununia civilă, așa că nunta și-au dorit să fie în aceeași dată specială pentru ei. Cei doi îndrăgostiți au ales să facă petrecerea la Brăila, iar de la fericitul eveniment nu aveau cum să lipsească jucătorii de la Dinamo și nici antrenorul principal.

Primele imagini de la nunta lui Florentin Petre

Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară! Fostul dinamovist, în vârstă de 50 de ani, și Alina Andra Petre s-au căsătorit sâmbătă, 14 februarie. După ce au făcut cununia civilă, acum a urmat și marea petrecere, iar atmosfera a fost una incendiară.

De la eveniment nu au lipsit jucătorii de la Dinamo și nici antrenorul principal. De asemenea, printre invitați s-au mai numărat și Ioana State, Adina Buzatu sau Tania Filip. Petrecerea a avut loc la Brăila, acolo unde Florentin Petre a și cunoscut-o pe cea pe care o numește „dragostea vieții lui”.

Cu doar câteva zile înainte de nuntă, Florentin Petre s-a declara cât se poate de fericit. Acesta mărturisea că și-a găsit jumătatea și era foarte entuziasmat la gândul că își va petrecere restul vieții alături de Alina. De asemenea, acesta mărturisea și că are emoții pentru evenimentul cel mare.

„Este meciul vieții mele. Urmează un pas extraordinar de important în viața mea. Mi-am găsit jumătatea și cu asta sunt cel mai fericit. O cheamă Alina, e soția mea. Suntem fericiți și va fi o petrecere frumoasă la Brăila. Ne-am cunoscut pe 14, am făcut cununia pe 14, nunta o facem pe 14. Am planificat-o de foarte mult timp, ne-a încurcat un pic programul, dar ne adaptăm. Mă adaptez la orice, că e nuntă, antrenament, meci, totul e tratat cu maximă seriozitate”, a declarat Florentin Petre.

