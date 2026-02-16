Acasă » Știri » A fost făcută publică înregistrarea apelurilor la 112 făcute de Patrizia, în ziua în care s-a stins. Cei 3 tineri au murit cu zile

A fost făcută publică înregistrarea apelurilor la 112 făcute de Patrizia, în ziua în care s-a stins. Cei 3 tineri au murit cu zile

De: Alina Drăgan 16/02/2026 | 08:47
A fost făcută publică înregistrarea apelurilor la 112 făcute de Patrizia, în ziua în care s-a stins. Cei 3 tineri au murit cu zile
A fost făcută publică înregistrarea apelurilor la 112 făcute de Patrizia

Anchetatorii italieni au făcut publice apelurile către serviciul de urgență ale Patriziei, una dintre victimele tragediei de pe râul Natisone. Intervenția autorităților italiene a fost tardivă, iar cei trei români au murit cu zile. Potrivit anchetei, cei trei puteau să fie salvați, dacă intervenția era una promptă. În schimb, al doilea apel la 112 făcut de tineri l-a enervat pe operatorul liniei de urgență.

Tragedia, care a avut loc în data de 31 mai 2024, i-a avut ca victime pe Patrizia Cormos (20 de ani), Bianca Doros (23 de ani) și Cristian Molnar (25 de ani), care, în ciuda apelurilor disperate la 112, nu au mai putut fi salvați la timp. Tinerii au rămas blocați pe o insulă din mijlocul râului Natisone, în timp ce curenții puternici i-au luat, iar salvatorii nu au ajuns la fața locului suficient de repede. Imaginile cu aceștia îmbrățișați, într-un ultim gest de solidaritate și curaj, au șocat întreaga lume.

Momentul în care cei trei tineri români încearcă să facă față curenților puternici din apă /Foto: captură video

A fost făcută publică înregistrarea apelurilor la 112 făcute de Patrizia

Anchetatorii italieni au făcut publice apelurile către serviciul de urgență ale Patriziei, una dintre victimele tragediei de pe râul Natisone. Românca a cerut cu disperare intervenția unui elicopter, însă ea și prietenii ei au fost lăsați să aștepte până când a fost prea târziu.

În primul apel telefonic, Patrizia era puțin speriată, însă a încercat să își păstreze calmul. Le-a oferit salvatorilor toate datele, apoi ea și prietenii ei au așteptat o minune. Iar pentru că situația începea să fie din ce în ce mai gravă, Patrizia a apelat din nou numărul de urgență.

Însă, în loc să primească sprijin și o intervenție rapidă, operatorul liniei de urgență a avut o reacție nervoasă apoi a lăsat apelul Patriziei în așteptare. Pe lângă muzica de fundal, se aud și strigătele celor trei tineri.

„Cristi, stai! Nu mai urla! Nu are rost. Cristi, nu mai urla, te rog”, băiatul țipa, în speranța că cineva îi va auzi și îi va salva.

Între timp, salvatorii tot nu au apărut, așa că Patrizia a sunat pentru a treia oară la numărul de urgență. Ultimul apel este cel mai tulburător. Tânără a cerut intervenția unui elicopter.

„Trimiteți elicopterul! Este singura noastră șansă de salvare! Suntem în mijlocul tufișurilor, lângă o punte. Apa începe să crească. Am rămas prinși pe o insulă. Apa se întinde peste tot. Suntem blocați. Cred că în două minute suntem acoperiți de apă! Apa crește, nu mai avem mult timp, vă rog!”, a spus cu disperare Patrizia.

Însă, apelurile și rugămințile Patriziei au fost în zadar, iar intervenția a fost una tardivă. Potrivit anchetei, moartea celor trei români a fost estimată în jurul orei 14:10. Iar elicopterul de salvarea a decolat abia la 14:07 și a ajuns la fața locului la 14:13, când nu se mai putea face nimic.

Bianca, Patrizia și Cristian ar fi putut să fie salvați dacă intervenția era una promptă. Un asistent medical și trei pompieri, adică patru persoane care ar fi putut interveni la timp, au fost puși sub acuzare pentru omor din culpă. Familiile victimelor așteaptă acum un verdict final din partea judecătorilor.

Familiile celor 3 tineri înghițiți de ape, în Italia, cer despăgubiri URIAȘE. Părinții au privit la televizor cum le mor copiii

Care au fost ultimele cuvinte pe care Patrizia le-a rostit. Înainte să fie înghițită de ape, în Italia, tânăra a sunat de 3 ori la 112

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Răzvan Grecu a murit în urma unui infarct la doar 26 de ani. Apropiații sunt în stare de șoc
Știri
Răzvan Grecu a murit în urma unui infarct la doar 26 de ani. Apropiații sunt în stare de…
Câți lei a plătit Andrei Croitoru pentru un singur mic, la Terasa Obor
Știri
Câți lei a plătit Andrei Croitoru pentru un singur mic, la Terasa Obor
Ghidul CNAS 2026: Ce analize și consultații gratuite poți face indiferent dacă ești asigurat
Mediafax
Ghidul CNAS 2026: Ce analize și consultații gratuite poți face indiferent dacă ești...
Ninsorile se întorc în forță în România! ANM a transmis în ce zone ajunge stratul de zăpadă până la 30 cm
Gandul.ro
Ninsorile se întorc în forță în România! ANM a transmis în ce zone...
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
A murit „regele motorinei”, partenerul „de afaceri” al fostului șef al ANAF Sorin Blejnar. Era dat în urmărire internaţională din 2015
Adevarul
A murit „regele motorinei”, partenerul „de afaceri” al fostului șef al ANAF Sorin...
Barack Obama explică afirmațiile despre extratereștri și Area 51, după valul de reacții pe rețelele sociale
Digi24
Barack Obama explică afirmațiile despre extratereștri și Area 51, după valul de reacții...
UE își reduce criticile la adresa lui Viktor Orbán de teama unor acuzații de interferență în alegeri
Mediafax
UE își reduce criticile la adresa lui Viktor Orbán de teama unor acuzații...
Parteneri
Gabriela Firea, secretul siluetei la 53 de ani! A slăbit 25 de kilograme în doar 3 luni. Dieta specială cu care își păstrează greutatea din adolescență
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gabriela Firea, secretul siluetei la 53 de ani! A slăbit 25 de kilograme în doar...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Nicușor Dan, criticat dur de stiliști, după vizita în Belgia: „Ciufulit, pătat și cu încălțămintea roasă.” Sfatul internauților: „Du paltonul la spălătorie!”
Click.ro
Nicușor Dan, criticat dur de stiliști, după vizita în Belgia: „Ciufulit, pătat și cu încălțămintea...
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”
Digi 24
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România,...
Ce se știe despre românul care a încercat să răpească o fetiță în Italia. A cerut să fie trimis în țară cu o ambulanță
Digi24
Ce se știe despre românul care a încercat să răpească o fetiță în Italia. A...
2026: O singură bandă are prioritate în sensul giratoriu, dar mulți șoferi o evită. Cum se aplică noua regulă din Codul Rutier
Promotor.ro
2026: O singură bandă are prioritate în sensul giratoriu, dar mulți șoferi o evită. Cum...
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Cât câștigă un pilot de F-16 în România: Comparație cu Rusia și Ucraina
go4it.ro
Cât câștigă un pilot de F-16 în România: Comparație cu Rusia și Ucraina
Singurul animal care nu moare de bătrânețe!
Descopera.ro
Singurul animal care nu moare de bătrânețe!
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Go4Games
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Ninsorile se întorc în forță în România! ANM a transmis în ce zone ajunge stratul de zăpadă până la 30 cm
Gandul.ro
Ninsorile se întorc în forță în România! ANM a transmis în ce zone ajunge stratul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ioana State a rămas fără replică în timpul unui spectacol. Ce i-a făcut un fan: „Vreo câteva ...
Ioana State a rămas fără replică în timpul unui spectacol. Ce i-a făcut un fan: „Vreo câteva minute m-am chinuit să încep show-ul”
Răzvan Grecu a murit în urma unui infarct la doar 26 de ani. Apropiații sunt în stare de șoc
Răzvan Grecu a murit în urma unui infarct la doar 26 de ani. Apropiații sunt în stare de șoc
Câți lei a plătit Andrei Croitoru pentru un singur mic, la Terasa Obor
Câți lei a plătit Andrei Croitoru pentru un singur mic, la Terasa Obor
Ce avea asupra lui suspectul crimei din Florești. Detaliul macabru descoperit după uciderea lui Gheorghe ...
Ce avea asupra lui suspectul crimei din Florești. Detaliul macabru descoperit după uciderea lui Gheorghe Chindriș
Cristina Demetrescu dezvăluie zodia care își schimbă radical modul de a trăi, până în aprilie 2028
Cristina Demetrescu dezvăluie zodia care își schimbă radical modul de a trăi, până în aprilie 2028
Adevărul despre moartea vedetei TV Kerri-Anne Donaldson, dezvăluit abia la 3 ani de la deces. Ce arată ...
Adevărul despre moartea vedetei TV Kerri-Anne Donaldson, dezvăluit abia la 3 ani de la deces. Ce arată raportul toxicologic din anchetă
Vezi toate știrile
×