A fost făcută publică înregistrarea apelurilor la 112 făcute de Patrizia, în ziua în care s-a stins. Cei 3 tineri au murit cu zile

Anchetatorii italieni au făcut publice apelurile către serviciul de urgență ale Patriziei, una dintre victimele tragediei de pe râul Natisone. Intervenția autorităților italiene a fost tardivă, iar cei trei români au murit cu zile. Potrivit anchetei, cei trei puteau să fie salvați, dacă intervenția era una promptă. În schimb, al doilea apel la 112 făcut de tineri l-a enervat pe operatorul liniei de urgență.

Tragedia, care a avut loc în data de 31 mai 2024, i-a avut ca victime pe Patrizia Cormos (20 de ani), Bianca Doros (23 de ani) și Cristian Molnar (25 de ani), care, în ciuda apelurilor disperate la 112, nu au mai putut fi salvați la timp. Tinerii au rămas blocați pe o insulă din mijlocul râului Natisone, în timp ce curenții puternici i-au luat, iar salvatorii nu au ajuns la fața locului suficient de repede. Imaginile cu aceștia îmbrățișați, într-un ultim gest de solidaritate și curaj, au șocat întreaga lume.

A fost făcută publică înregistrarea apelurilor la 112 făcute de Patrizia

Anchetatorii italieni au făcut publice apelurile către serviciul de urgență ale Patriziei, una dintre victimele tragediei de pe râul Natisone. Românca a cerut cu disperare intervenția unui elicopter, însă ea și prietenii ei au fost lăsați să aștepte până când a fost prea târziu.

În primul apel telefonic, Patrizia era puțin speriată, însă a încercat să își păstreze calmul. Le-a oferit salvatorilor toate datele, apoi ea și prietenii ei au așteptat o minune. Iar pentru că situația începea să fie din ce în ce mai gravă, Patrizia a apelat din nou numărul de urgență.

Însă, în loc să primească sprijin și o intervenție rapidă, operatorul liniei de urgență a avut o reacție nervoasă apoi a lăsat apelul Patriziei în așteptare. Pe lângă muzica de fundal, se aud și strigătele celor trei tineri.

„Cristi, stai! Nu mai urla! Nu are rost. Cristi, nu mai urla, te rog”, băiatul țipa, în speranța că cineva îi va auzi și îi va salva.

Între timp, salvatorii tot nu au apărut, așa că Patrizia a sunat pentru a treia oară la numărul de urgență. Ultimul apel este cel mai tulburător. Tânără a cerut intervenția unui elicopter.

„Trimiteți elicopterul! Este singura noastră șansă de salvare! Suntem în mijlocul tufișurilor, lângă o punte. Apa începe să crească. Am rămas prinși pe o insulă. Apa se întinde peste tot. Suntem blocați. Cred că în două minute suntem acoperiți de apă! Apa crește, nu mai avem mult timp, vă rog!”, a spus cu disperare Patrizia.

Însă, apelurile și rugămințile Patriziei au fost în zadar, iar intervenția a fost una tardivă. Potrivit anchetei, moartea celor trei români a fost estimată în jurul orei 14:10. Iar elicopterul de salvarea a decolat abia la 14:07 și a ajuns la fața locului la 14:13, când nu se mai putea face nimic.

Bianca, Patrizia și Cristian ar fi putut să fie salvați dacă intervenția era una promptă. Un asistent medical și trei pompieri, adică patru persoane care ar fi putut interveni la timp, au fost puși sub acuzare pentru omor din culpă. Familiile victimelor așteaptă acum un verdict final din partea judecătorilor.

