Care este numele real al lui CAV de la Survivor. De la ce vin „C", „A" si „V", de fapt

De: Iancu Tatiana 16/02/2026 | 09:26
CAV este unul dintre ultimii doi concurenți care intră în echipa Războnicilor în aventura din junglă amazoniană a emisiunii Survivor 2026. Lupta din junglă nu e numai despre abilitățile sportive, ci și despre tăria de caracter, iar CAV este pregătit să demonstreze că experiența junglei nu îl sperie.

CAV este o figură necunoscută pe marile ecrane, iar majoritatea telespectatorilor nu știu care este numele lui real. Numele concurentului se potrivește întocmai cu figura sa impunătoare, iar acronimul numelui său provine de la: C – Cezar, A – Andronache, V – Vicențiu.  Ajuns ultimul, dar totuși pregătit de luptă, CAV nu ezită să dea tot ce are mai bun pentru a progresa la maximum în competiție și pentru a influența pozitiv întreaga echipă.

CAV, un gălățean și familist

Pe numele său real, Cezar Andronache Vicențiu are 47 de ani și  este un om simplu, crescut într-o familie obișnuită din Galați, cu un tată căpitan de vas și cu o mamă care modela viitorul copiilor prin profesia sa de învățătoare. Vacanțele le petrecea la bunici, cu care avea o legătură unică și  despre care acesta nu ezită să vorbească și să își amintească cu drag.

CAV dă impresia unui familist convins, iar acest lucru este simplu demonstrat prin dragostea lui pentru copii. Familia sa este una numeroasă – acesta are 5 copii, patru băieți și o fată, și o soție care îi aduc sprijinul și îi dau putere, chiar dacă acesta este plecat de lângă ei, la o distanță enormă de casă, tocmai în Republica Dominicană.

Parcursul lui a fost unul amplu, asta după ce încă de pe băncile școlii era cel mai cunoscut dintre elevi, ba era chiar premiantul clasei care astăzi ocupă un rol semnificativ în conducerea superioară a unei comapnii, având în subordine o echipă de oameni pregătiți să execute ordinele lui.

Diversitatea pare să fie atuul lui CAV. În tot acești ani, gălățeanul a demonstrat că are o multitudine de pasiuni, încercând să „guste” câte puțin din toate – de la actorie, psihologie, informatică și șah până la activități fizice recreative, precum drumețiile pe munte și cățărările. Toate aceste hobby-uri îl pot aduce cât mai departe în emisiunea Survivor și reprezintă o bază pentru startul din acest concurs.

Un adept al psihologiei, CAV are asul în mânecă și poate să analizeze colegii de competiție, ba chiar să se folosească de tacticile psihologice dobândite de-a lungul vieții pentru a-și stabiliza propria echipa, ori pentru a destabiliza echipa adversă.

Determinat și pregătit de luptă

CAV se consideră răbdător, creativ și mereu atent la intențiile celorlalți, fiind întodeauna pregătit să le răspundă celorlalți colegi cu aceeași monedă, fiind un citior de oameni și bun cunoscător al psihologiei.

Chiar dacă este vorba de un alt context total diferit, lipsit de comoditatea biroului de acasă și de afecțiunea din partea propriei familii, CAV susține că va munci pentru scopurile propuse, așa cum a muncit încă de la începuturile sale pentru a avea atât el, cât și cei dragi, absolut totul, fără limitări.

