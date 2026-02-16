Câți bani a primit eliminata Larisa Uță, de la Antena 1, pentru cele 6 săptămâni petrecute la Survivor 2026

Larisa Uță a părăsit competiția Survivor România în ediția difuzată pe data de 14 februarie 2026. După un duel tensionat cu Cristian Boureanu, faimoasa a pierdut lupta. Câți bani a primit în perioada în care a participat? Toate detaliile în articol.

Larisa Uță a ajuns să se confrunte cu colegul ei de echipă, Cristian Boureanu, după ce Faimoșii au pierdut jocul de imunitate în fața Războinicilor. Astfel, echipa roșie a nominalizat doi concurenți care să intre în duelul pentru eliminare. Într-un final, blondina a pierdut lupta cu colegul ei de echipă și a părăsit competiția.

Câți bani a primit eliminata Larisa Uță

Boureanu a condus detașat probele, iar victoria era așteptată. Totuși, încă dinainte de a începe jocul, Larisa Uță a mărturisit că își dorește să plece acasă.

Potrivit unor surse CANCAN.RO, Larisa Uță a fost remunerată cu 2.000 de euro pe stage. Având în vedere că a rezistat 6 stage-uri, aceasta a plecat acasă cu suma de 12.000 de euro. Înainte să părăsească show-ul, ea a transmis un mesaj legat de situațiile tensionate în care s-a regăsit.

„Mi-am atins toate scopurile pe care le-am avut aici. Manipulările, trădările și vulgaritățile nu mă reprezintă. Nu vreau să-mi încalc principiile. Am simțit că este momentul să plec acasă”, a declarat Larisa Uță.

De-a lungul competiției, Larisa Uță a fost implicată în mai multe tensiuni. Naba, colega ei din echipa Faimoșilor a reacționat dur la această eliminare și a mărturisit că nu a afectat-o deloc.

„Nu ne pasă. Nu simt (…) O voi contacta de Crăciun, să o pun în brad, că e vai steaua ei“, a spus Naba Salem, după plecarea Larisei Uță.

