Se întorc ninsorile în România! ANM a anunțat data exactă

Luni, 16 februarie 2026 apar modificări termice semnificative. Potrivit ultimelor date transmise de ANM, în toată țara vor avea loc scăderi de temperatură, însoțite de vânt și ninsoare. Cele mai afectate județe vor fi local în vestul și sudul țării.

În zonele din vest și sud, cerul va fi înnorat și pe timpul nopții vor fi precipitații, iar în restul țării temperaturile vor fi mixte. Intensitatea vântului va atinge și 55 km/h în timpul nopții în regiunile de sud și sud-vest, iar în general vântul va sufla slab și moderat. În Moldova, temperaturile maxime vor oscila între -6 grade în nord și 11 grade în partea de sud a teritoriului, spre deosebire de Translivania, acolo unde în est termometrul va arăta -11 grade în depresiunile. Pe litoral pragul temperaturilor va fi de 3 grade, iar izolat va fi ceață și precipitații, în timp ce la munte va ninge.

Vânt și precipitații în țară

În București, diferența de temperatură va fi puternic resimțită față de ziua precedentă. Intensitatea vântului va fi moderată, iar pe timpul nopții pot apărea posibile precipitații însoțite de temperaturi maxime de 7 grade și minime de -3 până la -1 grad.

Marți, temperaturile înregistrate vor fi specifice acestei perioade în vest, nord-vest și centrul țării. Mai frig va fi în Oltenia, Muntenia și Dobrogea, iar temperaturile vor scădea și mai mult în Moldova, local în Transilvania și sudul Banatului și posibil izolat în celelalte zone din țară. Pe arii restrânse se va depunde o pătură de zăpadă, iar în estul teritoriului și în zonele Carpaților Maridionali și de Curbură vântul își va face resimțită prezența, împreună cu un viscol ce afectează nivelul de vizibilitate. Temperaturile maxime oscilează între -4 și 8 grade, iar cele minime ajung și la -7 și 1 grad, ceea ce va conduce la apariția poleiului.

În Capitală, gradele vor scădea sub pragul mediilor multianuale. Temperatura maximă va fi cuprinsă între 1-2 grade Celsius, pe când cea minimă va fi între -2 și -1 grad. Va ninge, iar la aceaste schimbări de temperatură se adaugă și un cer înnorat, vânt puternic pe timp de zi cu o viteză cuprinsă între 35 – 45 km/h, față de momentele serii când acesta se va diminua.

Încălziri de scurtă durată

Ziua de Miercuri aduce trasnsformări și vremea se va încălzi mai ales în sud și sud-vestul teritoriului. Cerul rămâne înnorat. Se așteaptă precipitații după orele prânzului, iar vântul va sufla slab și moderat, iar mai apoi cu viteză în nord-vest, centru, sud și est, dar și pe crestele montane unde va ninsoarea se va transforma în viscol. În zona de munte va ninge în prima parte a zilei în este și sud-est, va ploua în vest, iar în nord-vest și centru avem se vor înregistra precipitații mixte. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -6 și 2 grade pe teritoriul țării, în Nordul Moldovei vor înregistra -3 grade și 11 grade în Banat și Oltenia.

În București va fi mai clad, cu cer înnorat doar în prima parte a zilei și cu o probabilitate scăzută de precipitații. Pe parcurs pot apărea modificări, iar vântul va bate slab și moderat. Valoarea termică cea mai obișnuită pentru această perioadă va ajunge și până la 6 grade celsius, iar cea minimă va ajunge și la -2 grade.

Joi, în vestul, centrul și nordul țării, precipitațiile își vor face simțite prezența în zone extinse și izolat, în anumite zone. În sud, vest și centru va ploua, iar în rest vor apărea ninsori. La munte va ninge, iar vântul va fi puternic în regiunea montană, în vest est și sud-estul. Mai puțin intens va sufla în restul țării. Maximul temperaturilor va fi de 12 grade, iar cele minime vor fi de -7 grade.

Bucureștiul va fi acoperit de posibile precipitații slabe, sub formă de ploaie, însoțite de vânt cu intensitate slabă. Valoarea maximă a temperaturii va fi de 7 grade, iar cea mai mică va atinge cote de -2 grade.

Vineri și în weekend va fi frig, nivelul termic scade și temperaturile se află din nou sub pragul mediei al acestei perioade. Toate regiunile vor fi acoperite de precipitații.

Vezi și: