Vremea o ia razna în România. Ce se va întâmpla până pe 8 martie

Administrația Națională de Meteorologie a făcut publică prognoza pentru perioada 9 februarie – 9 martie 2026, anunțând o evoluție variabilă a temperaturilor și precipitațiilor în întreaga țară. Meteorologii avertizează că, în primele săptămâni, unele zone vor înregistra temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei, dar nu vor lipsi ploile și ninsorile, iar vineri este în vigoare o informare de vreme severă pentru mai multe regiuni.

ANM a publicat prognoza meteo pentru următoarea perioadă și anunță o evoluție variabilă a temperaturilor și precipitațiilor în întreaga țară. În prima săptămână, valorile termice vor fi mai ridicate decât normalul acestei perioade, cu un plus mai pronunțat în regiunile intracarpatice. În sudul României, cantitățile de precipitații vor fi mai mari decât media obișnuită, în timp ce în restul țării regimul pluviometric se va menține aproape de normal.

În intervalul 16-22 februarie, meteorologii estimează că temperaturile vor reveni aproape de valorile normale pentru această perioadă a anului, la nivelul întregului teritoriu. Precipitațiile vor fi ușor mai abundente în toate regiunile, însă fără fenomene extreme.

Săptămâna 23 februarie – 1 martie va aduce valori termice apropiate de normal, iar regimul pluviometric se va menține în limite obișnuite, fără schimbări semnificative față de media multianuală.

În prima săptămână a lunii martie, între 2 și 8 martie, vremea va fi în continuare apropiată de normal din punct de vedere termic, iar cantitățile de precipitații vor rămâne normale pentru acest interval.

ANM a emis o informare de vreme severă. pentru următoarele zile. În mare parte din țară vor fi ploi, iar în Moldova și în estul Transilvaniei se vor semnala lapoviță și ninsori, cu risc de polei. În Capitală, temperaturile vor continua să crească ușor. De asemenea, meteorologii au instituit un cod galben pentru precipitații însemnate cantitativ, ninsori viscolite și strat de zăpadă la munte.

În județele Prahova, Buzău și Vrancea, ploile vor acumula 25 – 35 l/mp, iar izolat se pot depăși 40 – 50 l/mp. În zonele montane de peste 1.500 m din Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Brașov și Covasna, ninsorile vor depune un strat nou de zăpadă de 15 – 30 cm, echivalent cu 20 – 30 l/mp apă.

