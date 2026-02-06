Acasă » Știri » Vremea o ia razna în România. Ce se va întâmpla până pe 8 martie

De: Andreea Stăncescu 06/02/2026 | 20:21
Cum va fi vremea îîn România

Administrația Națională de Meteorologie a făcut publică prognoza pentru perioada 9 februarie – 9 martie 2026, anunțând o evoluție variabilă a temperaturilor și precipitațiilor în întreaga țară. Meteorologii avertizează că, în primele săptămâni, unele zone vor înregistra temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei, dar nu vor lipsi ploile și ninsorile, iar vineri este în vigoare o informare de vreme severă pentru mai multe regiuni.

ANM a publicat prognoza meteo pentru următoarea perioadă și anunță o evoluție variabilă a temperaturilor și precipitațiilor în întreaga țară. În prima săptămână, valorile termice vor fi mai ridicate decât normalul acestei perioade, cu un plus mai pronunțat în regiunile intracarpatice. În sudul României, cantitățile de precipitații vor fi mai mari decât media obișnuită, în timp ce în restul țării regimul pluviometric se va menține aproape de normal.

În intervalul 16-22 februarie, meteorologii estimează că temperaturile vor reveni aproape de valorile normale pentru această perioadă a anului, la nivelul întregului teritoriu. Precipitațiile vor fi ușor mai abundente în toate regiunile, însă fără fenomene extreme.

Săptămâna 23 februarie – 1 martie va aduce valori termice apropiate de normal, iar regimul pluviometric se va menține în limite obișnuite, fără schimbări semnificative față de media multianuală.

În prima săptămână a lunii martie, între 2 și 8 martie, vremea va fi în continuare apropiată de normal din punct de vedere termic, iar cantitățile de precipitații vor rămâne normale pentru acest interval.

ANM a emis o informare de vreme severă. pentru următoarele zile. În mare parte din țară vor fi ploi, iar în Moldova și în estul Transilvaniei se vor semnala lapoviță și ninsori, cu risc de polei. În Capitală, temperaturile vor continua să crească ușor. De asemenea, meteorologii au instituit un cod galben pentru precipitații însemnate cantitativ, ninsori viscolite și strat de zăpadă la munte.

În județele Prahova, Buzău și Vrancea, ploile vor acumula 25 – 35 l/mp, iar izolat se pot depăși 40 – 50 l/mp. În zonele montane de peste 1.500 m din Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Brașov și Covasna, ninsorile vor depune un strat nou de zăpadă de 15 – 30 cm, echivalent cu 20 – 30 l/mp apă.

Tags:

Recomandarea video

Cum prepari acasă coaste mai fragede ca la restaurant. Ce trebuie să faci înainte de a le băga…
Suma uriașă cu care se vinde un pick-up din anii ’80 pe OLX, în 2026. Este perfect funcțional
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor...
Moment viral cu actrița Carmen Tănase, într-o benzinărie. Cum a fost surprinsă vedeta
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita...
18 soldați ruși, capturați de renumita Brigadă Azov, după ce au fost abandonați...
Dragoș Sprînceană îl acuză pe George Simion că a făcut lobby ca România...
Trump lansează site-ul TrumpRx pentru medicamente cu prețuri reduse
Transformarea IREALĂ a unei soliste celebre. Cum a slăbit și cum arată acum? Nimeni nu...
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Averea lui Cristi Chivu, afectată de investiții neinspirate. În ce situație se află acum antrenorul...
Serghei Lavrov acuză Ucraina că aruncă în aer negocierile de pace după tentativa de asasinat...
Cum poate deveni carnea un risc major pentru sănătate chiar înainte să ajungă în congelator....
2026: Lista actualizată cu radare fixe. Unde sunt montate camerele cu recunoaștere automată
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut...
Arma secretă a Ucrainei: Avionul neobișnuit care a doborât 2% din dronele Shahed
Insula cu cele mai mari resurse naturale ale planetei!
Pasionații de wrestling se pregătesc de WWE 2K26. Când va fi lansat jocul
Moment viral cu actrița Carmen Tănase, într-o benzinărie. Cum a fost surprinsă vedeta
Cum prepari acasă coaste mai fragede ca la restaurant. Ce trebuie să faci înainte de a le băga la cuptor
Suma uriașă cu care se vinde un pick-up din anii ’80 pe OLX, în 2026. Este perfect funcțional
Decizie de ultimă oră a lui Mircea Lucescu, după toate problemele de sănătate: „Se va deplasa în afara țării”
Zodiile care vor fi lovite de ghinion. În perioada următoare nimic nu le merge bine
Soțul lui Emily Burghelea este bolnav! Diagnosticul pus de medici a panicat-o pe vedetă: „Simt nevoia să vă cer ajutorul”
Orașul din România în care o garsonieră confort 1 costă doar 10.000 de euro. Are 37 de metri pătrați
