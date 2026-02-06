Acasă » Știri » Suma uriașă cu care se vinde un pick-up din anii ’80 pe OLX, în 2026. Este perfect funcțional

06/02/2026
sursă foto: OLX

Una dintre cele mai cunoscute platforme de marketplace din România abundă în anunțuri diverse, variind de la oferte serioase de angajare, matrimoniale, până la anunțuri haioase, bizare sau dubioase. Unul dintre anunțurile care a ieșit în evideță este al lui Cristian, un bucureștean care scoate la vânzare un pick-up din anii ’80.

Anunțul bucureșteanului Cristian a devenit subiect de discuție printre iubitorii de muzică. Acesta scoate la vânzare un pick-ul Marantz, fabricat în anii anii ’80, o adevărată piesă de colecție pentru nostalgici, cei care iubesc să asculte muzică pe vinil.

Dispozitivul este complet digital și automat, vârf de gamă din anii în care Marantz a produs acest model. Conform anunțului OLX, dispozitivul este în perfectă stare de funcționare, fără zgârieturi, lovituri sau alte defecte estetice. Nu a avut nevoie de reparații niciodată și a fost folosit extrem de puțin. Pick-up-ul Marantz este scos la vânzare pentru suma de 8.600 de lei, preț care poate fi negociat.

„Vând pick-up Marantz, 6370Q. Complet digital și automat, vârf de gamă de la Marantz în anii în care s-a produs. Probabil unicat în România, nu am găsit ceva semănător pe grupurile din țara noastră. Aspect impecabil, fără lovituri, zgârieturi etc. Perfect funcțional totul la el, sunet impecabil.

Doza originală Marantz, absolut totul este original la el, nu a fost reparat, a fost folosit ocazional. Cutie originală, inclusiv ambalajele de protecție, nu doar cartonul.

Doar predare și testare în București, nu trimit în țară. Înaninte de a comenta prețul, vă rog să verificați pe site-urile de licitații și vânzări. Mulțumesc”, se arată în anunțul bucureșteanului.

