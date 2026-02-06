Heidi Klum a făcut senzație la Premiile Grammy într-o rochie nude din latex, care „îi vine ca turnată”

Heidi Klum și rochia ei nude au atras toate privirile pe covorul roșu de la Premiile Grammy 2026. Modelul a ales o ținută extrem de îndrăzneață, care a stârnit imediat reacții, atât pro, cât și contra.

Heidi Klum, într-o rochie nude din latex

Covorul roșu de la Grammy este recunoscut pentru alegerile vestimentare curajoase, iar Heidi Klum nu a dezamăgit nici de această dată. Potrivit revistei InStyle, vedeta a apărut la ediția 2026 a premiilor într-o rochie nude din latex, fără bretele, care imita perfect pielea și lăsa la vedere detalii anatomice, inclusiv zona bustului.

Ținuta, descrisă ca o „a doua piele”, pentru că era practic un mulaj după corpul ei, a fost una dintre cele mai comentate ale serii. Rochia mulată a fost completată de accesorii minimaliste: câteva inele delicate și pantofi stiletto în tonuri nude, care au făcut ca atenția să se concentreze asupra piesei centrale.

Heidi Klum a ales onduleuri lejere pentru părul ei blond și un machiaj în nuanțe neutre, cu un „smoky eye” maro și buze roz pal. De această dată, vedeta a pășit singură pe covorul roșu, fără soțul ei, Tom Kaulitz, alături de care obișnuia să apară la evenimentele mondene importante.

Rochii transparente și look-uri care șochează

Potrivit InStyle, Heidi Klum nu este străină de aparițiile provocatoare. La ediția Premiilor Grammy de anul trecut, ea a venit însoțită de Tom Kaulitz și a purtat o rochie argintie semnată Nicolas Jebran, cu broderii elaborate și partea de jos complet transparentă, accesorizată cu un colier cu diamante și un clutch elegant. Soțul ei a ales atunci un costum crem, fără cravată, completat de bijuterii aurii și adidași cu platformă.

În ultima perioadă, Heidi Klum a fost extrem de activă pe scena mondenă, alternând aparițiile pe covorul roșu cu proiectele TV. Vedeta continuă să fie gazda emisiunilor Germany’s Next Top Model și Project Runway, în timp ce participă constant la prezentări de modă și premiere exclusiviste.

Recent, Heidi a atras din nou atenția la premiera documentarului Paris Hilton’s Infinite Icon: A Visual Memoir, unde a purtat o ținută aproape complet transparentă, cu o cămașă și o fustă vaporoasă, ambele see-through.

În ciuda programului încărcat, modelul spune că a descoperit metoda perfectă de relaxare: masaje și snacksuri. Chiar zilele trecute, Heidi a postat un clip pe Instagram în care se bucura de un masaj incitant, cu un bol de chipsuri alături. O combinație neașteptată, dar care reflectă perfect personalitatea ei relaxată și lipsită de inhibiții.

