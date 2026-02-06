Acasă » Știri » Fiul unui celebru cântăreț, găsit mort într-un lac din Georgia! Tânărul de 27 de ani era un DJ promițător

Fiul unui celebru cântăreț, găsit mort într-un lac din Georgia! Tânărul de 27 de ani era un DJ promițător

De: Andreea Stăncescu 06/02/2026 | 23:07
Tânărul a murit la 27 de ani / Sursa foto: Freepik

Tragedie în lumea muzicii internaționale, după ce fiul unui celebru rapper american a fost găsit fără viață. Nathan Smith era un DJ cunoscut, iar trecerea sa în neființă a adus multă durere atât celor care l-au apreciat, cât și familiei. 

Autoritățile din orașul Milton au confirmat că trupul neînsuflețit descoperit într-un lac din statul Georgia aparține lui Nathan Smith, în vârstă de 27 de ani, dat dispărut la începutul săptămânii. Poliția a transmis că, în urma primelor verificări, nu există suspiciuni de natură penală, iar moartea nu pare să fie rezultatul unei fapte criminale.

Sursa foto: Profimedia

Nathan Smith, cunoscut ca DJ Young Slade, a murit

Nathan Smith, cunoscut în lumea muzicii sub numele de scenă DJ Young Slade, fusese văzut ultima oară marți dimineață, în jurul orei 6, în Milton, o localitate aflată la aproximativ 50 de kilometri de Atlanta. După dispariția sa, a fost declanșată o amplă operațiune de căutare care s-a desfășurat timp de mai multe zile. Zona de investigație a fost extinsă ulterior către un iaz situat în Parcul Mayfield, în apropierea locuinței sale.

Vineri, aproape de prânz, echipele de scafandri au găsit și recuperat un corp din apă, care a fost trimis pentru confirmare oficială la Institutul de Medicină Legală din comitatul Fulton. Reprezentanții poliției au făcut apel la public și la presă să respecte durerea familiei și să le ofere spațiu în această perioadă dificilă.

„Transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei Smith în aceste momente dificile. Departamentul solicită respectuos comunității și membrilor presei să onoreze cererea familiei de confidențialitate în timp ce trece prin această tragedie”, a transmis Departamentul de Pompieri.

Nathan Smith era fiul rapperului american Lil Jon, al cărui nume real este Jonathan Smith, și al soției sale, Nicole. Deși părinții săi s-au separat în urmă cu câțiva ani, relația dintre tată și fiu a fost una apropiată. Nathan a ales să urmeze o carieră artistică, lansând recent piese proprii și activând ca DJ încă din copilărie. Familia a cerut discreție și sprijin moral, exprimându-și dorința de a primi în continuare gânduri bune și rugăciuni.

