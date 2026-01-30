Cercetătorii din Spania susțin că au găsit leacul pentru cancerul pancreatic

Cercetătorii din Spania anunță o descoperire medicală extrem de importantă. Potrivit unui nou studiu realizat de aceștia, se pare că terapia triplă ar permite eliminarea completă a cancerului pancreatic la șoareci.

Cancerul pancreatic se numără printre cele mai agresive și mortale tipuri de cancer, dar noul studiu indică progrese pe calea către o posibilă vindecare. În fiecare an, milioane de oameni sunt afectați de această maladie.

Leacul pentru cancerul pancreatic, descoperit în Spania?

Depistarea sa în stadiile avansate ale bolii și lipsa unor terapii eficiente înseamnă că rata de supraviețuire la cinci ani după diagnosticare este mai mică de 10%. Însă cercetarea începe, în sfârșit, să ia avânt și să schimbe paradigma după decenii de progrese foarte limitate, transmite Centrul Național pentru Cercetare în Oncologie din Spania (CNIO).

Mariano Barbacid, șeful Grupului de Oncologie Experimentală de la CNIO, a conceput o terapie care elimină cu succes tumorile pancreatice la șoareci complet și durabil, fără efecte secundare semnificative. Tratamentul combină trei medicamente, cunoscute sub numele de terapie CNIO, pentru a pune capăt simultan mai multor mecanisme de supraviețuire a tumorii.

Cancerul pancreatic, printre cele mai mortale afecțiuni oncologice

Simptomele cancerului pancreatic sunt diverse. Multe dintre acestea, cu efecte grave asupra sănătății, nu apar până când cancerul nu a avansat semnificativ. Însă alte simptome precum oboseala, slăbiciunea, icterul, mâncărimea pielii, urina închisă la culoare și scaunul de culoare deschisă sunt frecvente în stadiile incipiente.

Cancerul pancreatic se numără printre cele mai mortale tipuri de cancer din lume. Este a treia cauză principală de deces prin cancer în Statele Unite și doar aproximativ 12% dintre toți pacienții cu cancer pancreatic sunt în viață la cinci ani de la diagnosticare, potrivit Institutului Huntsman al Universității din Utah.

Cercetătorii spun, însă, că descoperirea este abia la început și că mai este nevoie de timp pentru a ajunge la un tratament care să poată fi utilizat pe oameni.

„Nu suntem încă în măsură să efectuăm studii clinice cu terapie triplă. Autorii înșiși avertizează că optimizarea acestei combinații pentru pacienți va fi un proces complex, deși sunt încrezători că descoperirea va stabili cursul pentru studiile viitoare”, transmite CNIO.

CITEȘTE ȘI:

Secretul unei vieți lungi ar putea fi, în sfârșit, scos la lumină. Ce au descoperit specialiștii

Magnatul imobiliar a pierdut 1,5 miliarde de dolari la cazino! A dat în judecată imediat, dar judecătorii l-au spulberat în instanță