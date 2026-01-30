Acasă » Știri » Știri externe » Cercetătorii din Spania susțin că au găsit leacul pentru cancerul pancreatic

Cercetătorii din Spania susțin că au găsit leacul pentru cancerul pancreatic

De: Daniel Matei 30/01/2026 | 12:47
Cercetătorii din Spania susțin că au găsit leacul pentru cancerul pancreatic
Fotografie cu caracter ilustrativ. Sursa: Shutterstock

Cercetătorii din Spania anunță o descoperire medicală extrem de importantă. Potrivit unui nou studiu realizat de aceștia, se pare că terapia triplă ar permite eliminarea completă a cancerului pancreatic la șoareci.

Cancerul pancreatic se numără printre cele mai agresive și mortale tipuri de cancer, dar noul studiu indică progrese pe calea către o posibilă vindecare. În fiecare an, milioane de oameni sunt afectați de această maladie.

Leacul pentru cancerul pancreatic, descoperit în Spania?

Depistarea sa în stadiile avansate ale bolii și lipsa unor terapii eficiente înseamnă că rata de supraviețuire la cinci ani după diagnosticare este mai mică de 10%. Însă cercetarea începe, în sfârșit, să ia avânt și să schimbe paradigma după decenii de progrese foarte limitate, transmite Centrul Național pentru Cercetare în Oncologie din Spania (CNIO).

Mariano Barbacid, șeful Grupului de Oncologie Experimentală de la CNIO, a conceput o terapie care elimină cu succes tumorile pancreatice la șoareci complet și durabil, fără efecte secundare semnificative. Tratamentul combină trei medicamente, cunoscute sub numele de terapie CNIO, pentru a pune capăt simultan mai multor mecanisme de supraviețuire a tumorii.

Cancerul pancreatic, printre cele mai mortale afecțiuni oncologice

Simptomele cancerului pancreatic sunt diverse. Multe dintre acestea, cu efecte grave asupra sănătății, nu apar până când cancerul nu a avansat semnificativ. Însă alte simptome precum oboseala, slăbiciunea, icterul, mâncărimea pielii, urina închisă la culoare și scaunul de culoare deschisă sunt frecvente în stadiile incipiente.

Cancerul pancreatic se numără printre cele mai mortale tipuri de cancer din lume. Este a treia cauză principală de deces prin cancer în Statele Unite și doar aproximativ 12% dintre toți pacienții cu cancer pancreatic sunt în viață la cinci ani de la diagnosticare, potrivit Institutului Huntsman al Universității din Utah.

Cercetătorii spun, însă, că descoperirea este abia la început și că mai este nevoie de timp pentru a ajunge la un tratament care să poată fi utilizat pe oameni.

„Nu suntem încă în măsură să efectuăm studii clinice cu terapie triplă. Autorii înșiși avertizează că optimizarea acestei combinații pentru pacienți va fi un proces complex, deși sunt încrezători că descoperirea va stabili cursul pentru studiile viitoare”, transmite CNIO.

CITEȘTE ȘI:

Secretul unei vieți lungi ar putea fi, în sfârșit, scos la lumină. Ce au descoperit specialiștii

Magnatul imobiliar a pierdut 1,5 miliarde de dolari la cazino! A dat în judecată imediat, dar judecătorii l-au spulberat în instanță

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Top 10 cele mai bune țări din lume pentru pensionari. România nu se numără printre ele
Știri externe
Top 10 cele mai bune țări din lume pentru pensionari. România nu se numără printre ele
Magnatul imobiliar a pierdut 1,5 miliarde de dolari la cazino! A dat în judecată imediat, dar judecătorii l-au spulberat în instanță
Știri externe
Magnatul imobiliar a pierdut 1,5 miliarde de dolari la cazino! A dat în judecată imediat, dar judecătorii l-au…
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale...
Cât costă școala privată a Evei Măruță. Lovitura financiară pentru Cătălin și Andra după concedierea de la ProTV
Gandul.ro
Cât costă școala privată a Evei Măruță. Lovitura financiară pentru Cătălin și Andra...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată...
Avram Iancu le cere românilor să-i doneze bani pentru a-și cumpăra o mașină nouă: „Cel mai ieftin model este 19.500 euro”
Adevarul
Avram Iancu le cere românilor să-i doneze bani pentru a-și cumpăra o mașină...
Un șofer de autobuz a devenit „erou” după ce a prins un hoț care atacase o pasageră. Apoi a fost concediat
Digi24
Un șofer de autobuz a devenit „erou” după ce a prins un hoț...
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Parteneri
Chinurile prin care a trecut Marina Dina de la Survivor din cauza fostului soț! „A încercat să mă... ”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Chinurile prin care a trecut Marina Dina de la Survivor din cauza fostului soț! „A...
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
Click.ro
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către...
VIDEO Momentul în care un avion Su-35 rus doboară un aparat de luptă ucrainean Su-25.
Digi 24
VIDEO Momentul în care un avion Su-35 rus doboară un aparat de luptă ucrainean Su-25.
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost bătută din gelozie de un conațional în Londra
Digi24
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost bătută din...
Noul Cod Rutier 2026: La ce viteză se suspendă permisul în afara localității. Limite și sancțiuni
Promotor.ro
Noul Cod Rutier 2026: La ce viteză se suspendă permisul în afara localității. Limite și...
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de...
Tancuri de 8 mld. de dolari pentru România? General: Iată când ar fi „egale cu zero”
go4it.ro
Tancuri de 8 mld. de dolari pentru România? General: Iată când ar fi „egale cu...
Secretul bine păstrat în România Primului Război Mondial
Descopera.ro
Secretul bine păstrat în România Primului Război Mondial
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Cât costă școala privată a Evei Măruță. Lovitura financiară pentru Cătălin și Andra după concedierea de la ProTV
Gandul.ro
Cât costă școala privată a Evei Măruță. Lovitura financiară pentru Cătălin și Andra după concedierea...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
După plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV, o nouă demisie cutremură mass-media din România! ...
După plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV, o nouă demisie cutremură mass-media din România! „După 4 ani în care l-ați văzut aproape seară de seară”
Tragedia din Cenei, la un pas să se repete în Târgu Mureş! Cum au plănuit trei minori să omoare ...
Tragedia din Cenei, la un pas să se repete în Târgu Mureş! Cum au plănuit trei minori să omoare un taximetrist și care este motivul invocat
Orașul din România în care s-au născut cei mai mulți copii în 2025. Record de nașteri într-o lună
Orașul din România în care s-au născut cei mai mulți copii în 2025. Record de nașteri într-o lună
Produsele cu reducere de 90% care dispar rapid din supermarketuri. Au tot mai mult succes în ultima ...
Produsele cu reducere de 90% care dispar rapid din supermarketuri. Au tot mai mult succes în ultima vreme
Părinții ucigașului lui Mario din Cenei, decăzuți din drepturi! Unde va fi dus minorul de 13 ani ...
Părinții ucigașului lui Mario din Cenei, decăzuți din drepturi! Unde va fi dus minorul de 13 ani și ce se va întâmpla cu el
Cum arată camera în care ucigașul lui Mario din Cernei s-a ascuns. Ce a rămas pe patul minorului ...
Cum arată camera în care ucigașul lui Mario din Cernei s-a ascuns. Ce a rămas pe patul minorului de 13 ani, după ce părinții l-au luat de la bunici
Vezi toate știrile
×