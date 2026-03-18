Acasă » Știri exclusiv » Strategia producătorilor care a detonat atmosfera la Insula Iubirii 2026. Nici n-au ajuns bine în Thailanda și au cedat tentației!

Strategia producătorilor care a detonat atmosfera la Insula Iubirii 2026. Nici n-au ajuns bine în Thailanda și au cedat tentației!

De: Andrei Iovan 18/03/2026 | 05:50
Strategia producătorilor care a detonat atmosfera la Insula Iubirii 2026. Nici n-au ajuns bine în Thailanda și au cedat tentației!
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Filmările pentru noul sezon de la Insula Iubirii abia au început, însă atmosfera din vilele concurenților este deja departe de calmul cu care intră de obicei cuplurile în competiție. S-ar putea ca de data aceasta să asistăm la un record în ceea ce privește „ispitirea”. Nici n-au ajuns bine pe insulă și au „călcat strâmb”. Însă și producția a avut o strategie cu ajutorul căreia a vrut să schimbe complet dinamica jocului. Iar până acum, se pare că strategia funcționează mai bine decât s-ar fi așteptat. CANCAN.RO are detalii de senzație, din culisele emisiunii. 

După doar două săptămâni petrecute în paradisul exotic din Thailanda, tensiunile au atins punctul de fierbere, iar ispitele par să fi găsit rapid drumul către inimile concurenților. Deja apropierea este mult prea familiară între participanți. Nu știm ce ași au în mânecă ispitele din sezonul acesta, însă un lucru e cert, își fac treaba ca la carte. Poate chiar mai bine decât se așteptau și producătorii.

Ispitele feminine din sezonul 10

S-a căutat senzaționalul în sezonul 10, iar șefii de la Antena 1 au vrut să condimenteze lucrurile în Thailanda. Așa că au apelat la o strategie prin care i-a impulsionat pe concurenți să dea frâu liber tuturor emoțiilor care îi încearcă.

Concurenții au căzut deja în ispită la Insula Iubirii, după 2 săptămâni de filmări

Mai exact, le-au spus că nu vor fi filmați chiar non-stop, tocmai pentru a-i face să se simtă în largul lor și să le ofere sentimentul de „intimitate”. Iar unii au profitat la maximum! Însă, în realitate, camerele au surprins fiecare gest! Au ajuns de puțin timp pe insulă, dar nu au reușit să-și stăpânească pornirile. Iar apropierea dintre unii dintre ei și ispite a devenit mult mai intensă decât se vede de obicei atât de devreme într-un sezon. Pe scurt, tentațiile își fac treaba. În plus, dacă unii dintre participanților par să se lase duși de val, ar exista și o concurentă care nu stă deloc pe margine. Ar fi devenit rapid una dintre cele mai vocale prezențe din vilă și nu evită confruntările directe. Ce să mai, se anunță un sezon tare interesant! Iar cum relațiile sunt deja puse la încercare atât de devreme, un lucru pare sigur, când vor începe ceremoniile focului, imaginile difuzate ar putea provoca adevărate cutremure emoționale.

Insula Iubirii 2026 va începe pe 20 iulie, iar emisiunea va fi difuzată de luni până miercuri, la ora 23.00, iar ispitele feminine din sezonul 10 sunt: Andrușca (care a fost ispită și în sezonul trecut), Rebecca Toma, Daniela Pană, Sandra Vintilă, Frankie, Andreea H, Gabriela Barbu, Rusu Oana și Florina. Rămâne de văzut dacă ispita Andrușca va reuși să își doboare recordul de anul trecut, atunci când s-a apropiat de Andrei Lemnaru, cu care a și plecat acasă.

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
