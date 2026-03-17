Revine ispita care a făcut ravagii la Insula iubirii 2025! Surprize colosale pregătite de Antena 1 pentru noul sezon

De: Alina Drăgan 17/03/2026 | 11:30
Filmările pentru un nou sezon Insula Iubirii sunt în toi. Întreaga echipă de la Antena 1 este acum în Thailanda, iar ispitele încep să își facă treaba și să erodeze cuplurile ce își testează relația. Noul sezon Insula Iubirii se va difuza în această vară, însă câteva detalii au scăpat deja și au ajuns la public. Au fost aflate ispitele feminine ale acestui sezon, iar una dintre ele are experiență căci a făcut ravagii la Insula Iubirii 2025.

Încă din luna februarie au început filmările pentru un nou sezon Insula Iubirii. Radu Vâlcan, ispitele și cuplurile au început deja aventura, iar sezonul 10 se anunță unul de excepție. Antena 1 a pregătit surprize colosale pentru fanii show-ului.

„Pentru mine, finalul lunii februarie, înseamnă anual un singur lucru – revenirea în Thailanda şi cunoaşterea participanţilor din noul sezon. Ca de fiecare dată, am primit deja multe mesaje despre concurenţi, despre filmări şi mă bucur că, în sfârşit, vă putem oferi această informaţie, atât de aşteptată – începem! Ştiu că nerăbdarea este mare, dar vă asigur că totul este pregătit cu multă atenţie de întreaga echipă şi că aşteptarea va merita. Ne revedem curând, iar până atunci fiţi cu ochii pe noi, să vedeţi ce surprize v-am pregătit!”, a anunțat Radu Vâlcan.

Insula Iubirii 2026 va începe în data de 20 iulie, emisiunea fiind difuzată în zilele de luni, marți și miercuri, de la ora 23:00. Însă, până atunci, fanii show-ului au aflat deja cine sunt ispitele feminine din noul sezon. Viperele Vesele au dezvăluit suita de ispite, iar printre ele se numără și una cu experiență, căci a făcut ravagii anul trecut.

Mai exact, ispitele feminine ale sezonului 10 sunt: Rebecca Toma, Andreea Aurică, Daniela Pană, Andreea H., Sandra Vintilă, Gabriela Barbu, Rusu Oana, Frankie și Florina.

Ei bine, dintre acestea, cel mai mult atrage atenția Andreea Aurică sau Andrușca, așa cum o cunosc cei care au urmărit sezonul 9 Insula Iubirii. Blondina a jucat rolul de ispită și anul trecut, iar acum este gata să ducă totul la următorul nivel. Are experiență și cu siguranță o să reușească să ispitească din nou.

Anul trecut, Andrușca s-a apropiat periculos de concurentul Andrei Lemnaru și chiar a plecat cu el acasă. Cei doi și-au consumat relația și în cadrul show-ului, iar la bonfire-ul final au decis să plece împreună. Ulterior au încercat o relație, însă lucrurile nu au funcționat între ei, iar acum Andrușca revine la Insula Iubirii.

