Mimi a lăsat online-ul și a pus mâna pe rachetă! Fosta iubită a lui Dobrincu, spectacol total pe teren

Mimi este vlogger și influencer, și a devenit celebră în România după ce a fost prima de pe la noi cu un cont Instagram cu peste un milion de urmăritori. Chiar dacă între timp a fost depășită de alte conturi, Mihaela Pantea, sau Mimi pe scurt, rămâne o prezență relevantă în lumea influencerilor autohtoni. CANCAN.RO a surprins-o în timp ce se ducea la un antrenament de tenis, undeva în nordul Capitalei. Avem imagini cu „sportiva” Mimi. Superputerea ei este fashionul!

Cu un pas ferm și ambițios (Mimi e în zodia Berbec, lucrurile se leagă!), fosta iubită a lui Sebastian Dobrincu cară o geantă oversize cu rachetele și restul echipamentului. Dar ce face Mimi la tenis? Cum își folosește ea atuurile dobândite în cariera ei de influencer? Probabil influențează mingea să cadă fix pe tușă trimițându-i un story cu avantajele varului pentru mingile cu tenul verzui, sau îi face o postare cu șapte avantaje pe care le are zgura pentru mingile ușor desumflate de la astenia de primăvară.

Ținuta Mihaelei scoate la iveală tatuajele influenceriței

Mimi poartă un costumaș care sigur va face multe inimi să tresară. O fustă sport plisată, de culoare neagră, la fel ca topul, de fapt o bustieră simplă și practică, plus pantofi sport și șosete clasice de tenis. Geanta în nuanțe de gri este pur și simplu practică. Designul de camflaj ar ajuta-o pe Mimi să se ascundă în caz de pericol. De fapt, ar putea chiar să se ascundă în geantă, atât de mare e accesoriul cu care s-a dus la tenis.

Fanii lui Mimi vor fi încântați s-o vadă din nou cu o ținută care îi pune în valoare darurile primite de la Mama-Natură. Orice bărbat ar fi încântat să spună că Mimi e iubita lui. Dar… nu avem informații oficiale despre ultimul ei iubit, cert este că de pe contul ei de Instagram putem deduce că a trăit o mică decepție recent, mai precis acum aproape două luni. Și-a revenit însă destul de repede, semn că n-a fost ceva tragic. S-a refăcut psihic complet de ziua ei, pe care și-a petrecut-o la munte, în compania celei mai bune prietene.

Ce știm sigur este că Mimi a fost iubita lui Sebastian Dobrincu, dar s-au despărțit prin 2023. La doar 28 de ani, asemenea „story”-uri vor mai fi, cu siguranță. Mimi are toată viața înainte și CANCAN.RO va urmări cu siguranță tot ce apare nou în viața ei, pentru că Mimi este un model pentru sute de mii de tinere din țară și nu numai.

