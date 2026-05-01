Acasă » Știri » Tragedie cumplită într-o clinică din București. Fiul unui medic cunoscut a fost găsit fără viață de propriul tată

Tragedie cumplită într-o clinică din București. Fiul unui medic cunoscut a fost găsit fără viață de propriul tată

De: Simona Vlad 01/05/2026 | 18:46
Tragedie cumplită într-o clinică din București. Fiul unui medic cunoscut a fost găsit fără viață de propriul tată
Scene greu de imaginat au avut loc în București, unde un tânăr de doar 27 de ani și-a pierdut viața în condiții cumplite. Descoperirea a fost făcută chiar de tatăl său, medic stomatolog cunoscut, care a alertat imediat autoritățile.

Potrivit primelor informații, totul s-ar fi petrecut într-o clinică medicală, unde tânărul ar fi recurs la un gest extrem. Se pare că acesta s-ar fi stropit cu o substanță inflamabilă și și-ar fi dat foc, declanșând un incendiu devastator. Cazul a intrat imediat în atenția polițiștilor și criminaliștilor, care au ajuns de urgență la fața locului. Zona a fost izolată, iar anchetatorii au început să adune probe pentru a înțelege exact ce s-a întâmplat.

Deocamdată, varianta principală este cea a unui gest intenționat, însă nimic nu este exclus complet. Oamenii legii încearcă acum să refacă firul evenimentelor și să stabilească toate detaliile tragediei. Surse apropiate anchetei spun că intervenția a fost una rapidă, însă, din păcate, pentru tânăr nu s-a mai putut face nimic.

Cazuri fără precedent în lanț

Cazul din Capitală nu este unul singular, iar astfel de situații par să apară tot mai frecvent în ultima perioadă. Un incident similar a avut loc recent în județul Argeș, unde un medic de 33 de ani a fost găsit fără viață. Acesta activa în domeniul kinetoterapiei și a fost descoperit chiar în cabinetul unde își desfășura activitatea.

În acel caz, autoritățile au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și au demarat investigații complexe. Polițiștii au intervenit în urma unui apel la 112 și au început imediat verificările la fața locului.

În cazul tânărului din București, ancheta este abia la început, iar fiecare detaliu poate schimba investigația. Specialiștii analizează probele ridicate și încearcă să stabilească exact cum s-a produs tragedia. Deocamdată, familia și apropiații sunt în stare de șoc, iar comunitatea medicală urmărește evoluția cazului. Rămâne de văzut ce vor descoperi anchetatorii și ce anume l-a împins pe tânăr către un asemenea gest extrem.

