Ce evenimente sunt pe litoral de 1 mai. Festivalul auto la care pot merge turiștii

Minivacanța de Ziua Muncii transformă litoralul într-un adevărat punct de atracție, unde turiștii pot alege dintr-o varietate de activități. De la petreceri pe plajă și plimbări relaxante, până la evenimente culturale sau expoziții auto spectaculoase, oferta este diversificată și potrivită pentru toate gusturile. Cei pasionați de mașini au chiar ocazia să descopere modele impresionante, într-un cadru cu vibe de vacanță.

Organizatorii au pregătit numeroase evenimente pentru care care se află pe litoral în acest weekend. Printre cele mai populare opțiuni se numără petrecerile organizate direct pe plajă. În Constanța, zona Neversea se redeschide cu evenimente în aer liber, unde muzica și atmosfera de festival atrag zilnic turiști. Accesul este liber, iar distracția se întinde de dimineața până târziu în noapte, oferind o alternativă perfectă pentru cei care vor să simtă energia începutului de sezon estival.

Pentru cei care preferă activitățile mai liniștite, litoralul oferă și variante culturale. Vizitatorii pot explora obiective istorice importante din Dobrogea, precum Edificiul Roman cu Mozaic sau Cetatea Histria, dar și alte situri și muzee din zonă. În același timp, restaurantele și terasele sunt deschise și pregătite să primească turiștii care aleg să petreacă timpul într-un mod relaxat, fără clasicele grătare.

Unde pot merge pasionații de mașini pe litoral

Un punct de atracție aparte în această perioadă este festivalul auto Hustle by the Sea, organizat în Eforie Nord. Timp de trei zile, promenada devine locul unde sunt expuse mașini modificate, proiecte unice și modele care atrag atenția pasionaților auto. Evenimentul aduce împreună comunități de entuziaști și oferă un mix interesant între cultura auto și atmosfera de litoral.

În cadrul acestui festival are loc și Retro Parada Primăverii, unde sunt prezentate automobile de epocă. Acestea pot fi admirate atât în Eforie Nord și Neptun, cât și în Mamaia, oferind vizitatorilor o incursiune în istoria automobilului.

