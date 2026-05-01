Acasă » Știri » Ce evenimente sunt pe litoral de 1 mai. Festivalul auto la care pot merge turiștii

De: Andreea Stăncescu 01/05/2026 | 19:24
La evenimente sunt de 1 mai pe litoral / Sursa foto: Shutterstock

Minivacanța de Ziua Muncii transformă litoralul într-un adevărat punct de atracție, unde turiștii pot alege dintr-o varietate de activități. De la petreceri pe plajă și plimbări relaxante, până la evenimente culturale sau expoziții auto spectaculoase, oferta este diversificată și potrivită pentru toate gusturile. Cei pasionați de mașini au chiar ocazia să descopere modele impresionante, într-un cadru cu vibe de vacanță.

Organizatorii au pregătit numeroase evenimente pentru care care se află pe litoral în acest weekend. Printre cele mai populare opțiuni se numără petrecerile organizate direct pe plajă. În Constanța, zona Neversea se redeschide cu evenimente în aer liber, unde muzica și atmosfera de festival atrag zilnic turiști. Accesul este liber, iar distracția se întinde de dimineața până târziu în noapte, oferind o alternativă perfectă pentru cei care vor să simtă energia începutului de sezon estival.

Pentru cei care preferă activitățile mai liniștite, litoralul oferă și variante culturale. Vizitatorii pot explora obiective istorice importante din Dobrogea, precum Edificiul Roman cu Mozaic sau Cetatea Histria, dar și alte situri și muzee din zonă. În același timp, restaurantele și terasele sunt deschise și pregătite să primească turiștii care aleg să petreacă timpul într-un mod relaxat, fără clasicele grătare.

Unde pot merge pasionații de mașini pe litoral

Un punct de atracție aparte în această perioadă este festivalul auto Hustle by the Sea, organizat în Eforie Nord. Timp de trei zile, promenada devine locul unde sunt expuse mașini modificate, proiecte unice și modele care atrag atenția pasionaților auto. Evenimentul aduce împreună comunități de entuziaști și oferă un mix interesant între cultura auto și atmosfera de litoral.

În cadrul acestui festival are loc și Retro Parada Primăverii, unde sunt prezentate automobile de epocă. Acestea pot fi admirate atât în Eforie Nord și Neptun, cât și în Mamaia, oferind vizitatorilor o incursiune în istoria automobilului.

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Tragedie cumplită într-o clinică din București. Fiul unui medic cunoscut a fost găsit fără viață ...
Tragedie cumplită într-o clinică din București. Fiul unui medic cunoscut a fost găsit fără viață de propriul tată
Mihai și Maris, frații dispăruți în Râșnov, au fost găsiți. Unde au stat ascunși 24 de ore
Mihai și Maris, frații dispăruți în Râșnov, au fost găsiți. Unde au stat ascunși 24 de ore
Mimi a lăsat online-ul și a pus mâna pe rachetă! Fosta iubită a lui Dobrincu, spectacol total pe ...
Mimi a lăsat online-ul și a pus mâna pe rachetă! Fosta iubită a lui Dobrincu, spectacol total pe teren
Cum arată Costineștiul de 1 mai. Turiștii au ales alte stațiuni pentru distracție
Cum arată Costineștiul de 1 mai. Turiștii au ales alte stațiuni pentru distracție
Clinica unde a fost operată Valentina a fost închisă. Ce nereguli au fost găsite
Clinica unde a fost operată Valentina a fost închisă. Ce nereguli au fost găsite
Cât costă o zi de parcare în Vama Veche de 1 mai! Prețurile sunt accesibile
Cât costă o zi de parcare în Vama Veche de 1 mai! Prețurile sunt accesibile
Vezi toate știrile