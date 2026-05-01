Daciana Sârbu a spus adevărul despre Andrei, fiul lui Victor Ponta. Ce s-a întâmplat după divorțul de politician

La câteva luni de când nu mai este oficial soția lui Victor Ponta, Daciana Sârbu a vorbit deschis despre unul dintre cele mai delicate subiecte: Andrei Ponta, fiul politicianului dintr-o relație anterioară.

Daciana Sârbu și Victor Ponta au divorțat la finalul anului 2025, după un mariaj de aproape 20 de ani. Cei doi au împreună două fiice, Irina și Maria, cea din urmă fiind adoptată. De asemenea, dintr-o căsnicie anterioară a politicianului a rezultat Andrei, cu care Daciana a format o conexiune specială. După separare, fetele au rămas în grija mamei, însă legătura cu Andrei nu a fost niciodată întreruptă.

Daciana Sârbu: „Am simțit întodeauna dorința asta”

Daciana Sârbu a fost invitată în cea mai recentă ediție a emisunii „Furnicuțele”, moderată de Denise Rifai. De la politică la familie, afaceri și patiserie, marea ei pasiune, fosta soție a lui Victor Ponta a răspuns sincer și deschis la fiecare curiozitate a prezentatoarei.

În timpul emisiunii, Andrei i-a transmis Dacianei un mesaj în care îi mulțumește pentru sprijinul oferit în toți anii, moment care a emoționat-o până la lacrimi. Ea a mărturisit că vorbește săptămânal cu Andrei și că nu s-a pus niciodată problema ca fetele ei sau ea să întrerupă legătura cu el.

„Mi-au plăcut întotdeauna copiii și cred că am simțit întotdeauna dorința asta. Nu știu decât să iubesc și să fac bine. Vorbim săptămânal, adică nu se pune problema să nu știm unii de alții, ce facem, cum suntem. Îmi trimite poze cu Antonia, iar Maria este foarte fericită când se întâlnesc, ei îi și plac copiii mici”, a spus Daciana Sârbu în emisiunea moderată de Denise Rifai.

În ceea ce priveșter relația pe care Daciana Sârbu și Victor Ponta o au după separare, cei doi au încercat pe cât posibil, să rămână uniți de dragul celor două fetițe. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Daciana Sârbu a vorbit despre modul în care au ales să își împartă responsabilitățile în familie, fiecare delimitând foarte clar rolul pe care îl are.

Nevoile fetelor sunt diferite, Irina fiind deja la liceu, iar Maria în clasa a patra, însă, din punct de vedere al organizării, atât ea, cât și Victor Ponta au încercat să găsească un echilibru pentru ca fiicele lor să crească într-un mediu stabil.

„Cred că noi, adulții, am gestionat-o ca părinți responsabili și a fost foarte important ce au simțit copiii. Și dacă copiii simt că faci tot posibilul și să rămâi în armonie pentru ei, să nu se schimbe, trec mult mai ușor peste orice situație. Și noi trebuie să fim lângă ei și să le fie lor bine.", ne-a spus Daciana Sârbu.

