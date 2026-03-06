Ce i-a spus Irina mamei sale, când a aflat că nu se poate întoarce acasă: ”Plângea, nu mai suport”

Situație tensionată pentru familia fostului premier Victor Ponta și a fostei europarlamentare Daciana Sârbu, după ce fiica lor, Irina, a rămas blocată în Dubai în contextul operațiunilor de evacuare organizate pentru cetățenii aflați în zona Orientului Mijlociu. Incidentul a stârnit îngrijorare în rândul părinților, care încearcă de mai multe zile să găsească o soluție rapidă pentru ca adolescenta să se întoarcă în România.

Irina ar fi trebuit să plece din Emiratele Arabe Unite împreună cu un grup de copii și tineri care urmau să fie transportați cu autocarul până în Oman. De acolo, aceștia ar fi trebuit să se îmbarce într-un avion cu destinația România, într-un demers organizat pentru repatrierea persoanelor aflate în apropierea zonelor afectate de tensiunile și conflictele din Orientul Mijlociu.

Daciana Sârbu încearcă să își aducă fiica acasă

Planul inițial nu s-a concretizat însă pentru fiica celor doi. În timp ce ceilalți tineri au fost lăsați să continue călătoria către aeroportul din Muscat, Irina nu a mai putut merge mai departe și a fost nevoită să coboare din autocar înainte de plecare. Circumstanțele exacte ale deciziei nu sunt pe deplin clare, însă situația a generat un val de reacții și întrebări legate de modul în care a fost gestionată evacuarea.

Rămasă în Dubai, tânăra se află în continuare într-o stare de incertitudine, în timp ce părinții ei încearcă să obțină explicații și să identifice o rută sigură pentru întoarcerea ei acasă. Familia a început demersuri pentru rezervarea unor noi zboruri, însă mai multe tentative de a găsi o variantă de plecare au fost complicate de anulări și schimbări de ultim moment.

”Copilul plângea și spunea: Nu mai suport, vreau acasă! Nu cred că o să mai ajung niciodată! Ce mamă în situația aceasta nu s-ar fi luptat cu oricine să afle de ce? Eu vreau să știu de ce, cine și pentru ce motiv. Copilul meu nu este în acel autocar și nu a ajuns în avion, a trebuit din nou să îi facem alte rezervări, care unele dintre ele s-au anulat și sper ca în noaptea asta sau mâine dimineață să plece”, a declarat Daciana Sârbu.

Contextul regional complicat contribuie la dificultatea organizării transportului. Tensiunile din Orientul Mijlociu au determinat numeroase state și companii aeriene să modifice rute sau să suspende temporar unele zboruri, ceea ce a dus la aglomerarea aeroporturilor și la reorganizarea planurilor de evacuare pentru cetățenii aflați în zonă. În aceste condiții, numeroase familii urmăresc cu atenție evoluția situației și caută soluții alternative pentru a-și aduce copiii sau rudele în siguranță.

