Zodia care are mari probleme de familie în această primăvară. Cristina Demetrescu: „Evitați situațiile toxice!”

Cunoscută drept era groazei, majoritatea oamenilor se ascund și păstrează un profil discret până când Mercur iese din mișcarea retrogradă, pe 20 martie 2026. La prima vedere, poate părea că Mercur retrograd reprezintă cele mai groaznice săptămâni din viața oamenilor. Deși este adevărat că s-ar putea să treci prin schimbări drastice și adesea dificile, nu totul este rău.

Ca orice altceva în viață, există întotdeauna o parte bună. Potrivit astrologului Cristina Demetrescu, ă timp ce Mercur este retrograd în semnul Peștilor, s-ar putea să ne întoarcem la proiecte din trecut și să le perfecționăm sau să le modificăm. Putem găsi utilitatea ideilor vechi sau din trecut și le putem recicla în moduri noi. Așadar, dacă ești nerăbdător să progresezi, fii pregătit. După o reflecție interioară profundă, acest semn astrologic va avea de câștigat odată ce retrogradarea lui Mercur se va termina.

Anul acesta, Mercur va fi retrograd de trei ori pe cer. Planeta comunicării va fi retrogradă în semnele de apă Pești, Rac și Scorpion, în această ordine exactă. După cum probabil știți, acesta este un moment în care foștii iubiți reapar, trecutul revine să ne bântuie, dezinformarea este nesfârșită și apar întârzieri în călătorii.

Totuși, nu totul este rău. Din cauza comunicării defectuoase ocazionale și a răspunsurilor reactive, acest tranzit astrologic primește, din păcate, multă atenție negativă, când, de fapt, planeta Mercur încetinește — și la fel ar trebui să facem și noi. Înotați în valurile liniștitoare și îmbrățișați cu blândețe vibrațiile celeste.

Mercur retrograd în Pești începe pe 26 februarie și se termină pe 20 martie. Călătoria de 23 de zile înapoi ne cere să reflectăm și să sărbătorim ritmurile universului. Meditarea asupra a ceea ce ne aduce bucurie și fericire în viață este o modalitate minunată de a valorifica povestea care a început pe 11 februarie, când Mercur a intrat în zona pre-retrogradă.

Aceasta este ocazia perfectă pentru noi de a avea spațiu pentru a putea privi înapoi la ceea ce s-a întâmplat pe parcursul ultimului an astrologic. Este perioada în care se vor închide ultimele capitole nerezolvate din viață – care nu mai erau benegice în următoarea călătorie în lume.

Veștile nu sunt tocmai bună pentru Capricorni. Potrivit astrologului Cristina Demetrescu, o parte din acești nativi trebuie să fie extrem de atenți la tot ceea ce înseamnă documente/acte digitale.

Norocul va favoriza creșterea și noi oportunități. Mesajele ratate te pot întârzia puțin, dar nu îți vor perturba ritmul. Va fi ușor să te descurci cu problemele când vei descoperi că răbdarea este o virtute. Lumea poate aștepta un răspuns până când vei salva e-mailurile și mesajele text.

Relațiile cu membrii familiei pot fi dificile. După câteva minute de conversații incomode, vei descoperi că legătura cu cei dragi, bazată pe un interes comun, vă apropie. Odată ce ai trecut de aparențe și ai găsit un teren comun, dinamica are un impact pozitiv care durează și după retrogradare.

