Acasă » Știri » Zodia care are mari probleme de familie în această primăvară. Cristina Demetrescu: „Evitați situațiile toxice!”

Zodia care are mari probleme de familie în această primăvară. Cristina Demetrescu: „Evitați situațiile toxice!”

De: Irina Vlad 06/03/2026 | 16:28
Zodia care are mari probleme de familie în această primăvară. Cristina Demetrescu: Evitați situațiile toxice!

Cunoscută drept era groazei, majoritatea oamenilor se ascund și păstrează un profil discret până când Mercur iese din mișcarea retrogradă, pe 20 martie 2026. La prima vedere, poate părea că Mercur retrograd reprezintă cele mai groaznice săptămâni din viața oamenilor. Deși este adevărat că s-ar putea să treci prin schimbări drastice și adesea dificile, nu totul este rău.

Ca orice altceva în viață, există întotdeauna o parte bună. Potrivit astrologului Cristina Demetrescu, ă timp ce Mercur este retrograd în semnul Peștilor, s-ar putea să ne întoarcem la proiecte din trecut și să le perfecționăm sau să le modificăm. Putem găsi utilitatea ideilor vechi sau din trecut și le putem recicla în moduri noi. Așadar, dacă ești nerăbdător să progresezi, fii pregătit. După o reflecție interioară profundă, acest semn astrologic va avea de câștigat odată ce retrogradarea lui Mercur se va termina.

Zodia care are mari probleme de familie în această primăvară. Cristina Demetrescu: „Evitați situațiile toxice!”/ sursă foto: social media

Zodia care va avea probleme de familie în următoarea perioadă

Anul acesta, Mercur va fi retrograd de trei ori pe cer. Planeta comunicării va fi retrogradă în semnele de apă Pești, Rac și Scorpion, în această ordine exactă. După cum probabil știți, acesta este un moment în care foștii iubiți reapar, trecutul revine să ne bântuie, dezinformarea este nesfârșită și apar întârzieri în călătorii.

Totuși, nu totul este rău. Din cauza comunicării defectuoase ocazionale și a răspunsurilor reactive, acest tranzit astrologic primește, din păcate, multă atenție negativă, când, de fapt, planeta Mercur încetinește — și la fel ar trebui să facem și noi. Înotați în valurile liniștitoare și îmbrățișați cu blândețe vibrațiile celeste.

Mercur retrograd în Pești începe pe 26 februarie și se termină pe 20 martie. Călătoria de 23 de zile înapoi ne cere să reflectăm și să sărbătorim ritmurile universului. Meditarea asupra a ceea ce ne aduce bucurie și fericire în viață este o modalitate minunată de a valorifica povestea care a început pe 11 februarie, când Mercur a intrat în zona pre-retrogradă.

Aceasta este ocazia perfectă pentru noi de a avea spațiu pentru a putea privi înapoi la ceea ce s-a întâmplat pe parcursul ultimului an astrologic. Este perioada în care se vor închide ultimele capitole nerezolvate din viață – care nu mai erau benegice în următoarea călătorie în lume.

Capricornii au parte de situații tensionate

Veștile nu sunt tocmai bună pentru Capricorni. Potrivit astrologului Cristina Demetrescu, o parte din acești nativi trebuie să fie extrem de atenți la tot ceea ce înseamnă documente/acte digitale.

Norocul va favoriza creșterea și noi oportunități. Mesajele ratate te pot întârzia puțin, dar nu îți vor perturba ritmul. Va fi ușor să te descurci cu problemele când vei descoperi că răbdarea este o virtute. Lumea poate aștepta un răspuns până când vei salva e-mailurile și mesajele text.

Relațiile cu membrii familiei pot fi dificile. După câteva minute de conversații incomode, vei descoperi că legătura cu cei dragi, bazată pe un interes comun, vă apropie. Odată ce ai trecut de aparențe și ai găsit un teren comun, dinamica are un impact pozitiv care durează și după retrogradare.

Se termină perioada de singurătate! Zodiile care vor fi în centrul atenției emoționale în luna martie

Neti Sandu anunță o mărire de salariu pentru această zodie, în luna martie 2026

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Vom avea cea mai caniculară vară din ultimii 100 de ani, în România. Meteorologii Easeweather eu emis prognoza pentru iunie, iulie și august 2026
Știri
Vom avea cea mai caniculară vară din ultimii 100 de ani, în România. Meteorologii Easeweather eu emis prognoza…
Ce se întâmplă cu apartamentul Biancăi Drăgușanu din Dubai. Decizia luată de vedetă: ”La noi plătești taxe și la aerul pe care îl respiri”
Știri
Ce se întâmplă cu apartamentul Biancăi Drăgușanu din Dubai. Decizia luată de vedetă: ”La noi plătești taxe și…
Interceptări DNA din dosarul de mită din Vama Constanța Sud: „Mi-a trimis 2.200… ăștia-s numai pe ianuarie”
Mediafax
Interceptări DNA din dosarul de mită din Vama Constanța Sud: „Mi-a trimis 2.200…...
Dr. Virgiliu Stroescu desființează alimentul de post preferat al românilor: „Cea mai mare nenorocire a unui om”
Gandul.ro
Dr. Virgiliu Stroescu desființează alimentul de post preferat al românilor: „Cea mai mare...
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la...
Cămile injectate cu acid hialuronic în buze și cu lifting facial, descalificate la un concurs de frumusețe
Adevarul
Cămile injectate cu acid hialuronic în buze și cu lifting facial, descalificate la...
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din Iran: „E doar o chestiune de timp”
Digi24
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din...
Tehnologia AI ar putea deveni un „asistent al judecătorului”
Mediafax
Tehnologia AI ar putea deveni un „asistent al judecătorului”
Parteneri
Vedeta celebră, de nerecunoscut la 41 de ani. Prin ce schimbări a trecut blondina! A ajuns piele și os. Imaginile cu ea sunt șocante
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Vedeta celebră, de nerecunoscut la 41 de ani. Prin ce schimbări a trecut blondina! A...
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a...
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Click.ro
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători,...
Viktor Orban anunță noi măsuri împotriva Ucrainei, după ce a fost amenințat de Volodimir Zelenski
Digi 24
Viktor Orban anunță noi măsuri împotriva Ucrainei, după ce a fost amenințat de Volodimir Zelenski
Cel mai mare pericol pentru Spania după ce Sanchez l-a înfuriat pe Trump. „Eroarea” făcută de premierul spaniol
Digi24
Cel mai mare pericol pentru Spania după ce Sanchez l-a înfuriat pe Trump. „Eroarea” făcută...
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
Promotor.ro
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele...
Ucraina vs. Ungaria: Cine ar câștiga un duel militar? David vs. Goliat
go4it.ro
Ucraina vs. Ungaria: Cine ar câștiga un duel militar? David vs. Goliat
A schimbat istoria cu un singur cuvânt: povestea lui Karl Maria Kertbeny
Descopera.ro
A schimbat istoria cu un singur cuvânt: povestea lui Karl Maria Kertbeny
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Dr. Virgiliu Stroescu desființează alimentul de post preferat al românilor: „Cea mai mare nenorocire a unui om”
Gandul.ro
Dr. Virgiliu Stroescu desființează alimentul de post preferat al românilor: „Cea mai mare nenorocire a...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Vom avea cea mai caniculară vară din ultimii 100 de ani, în România. Meteorologii Easeweather eu ...
Vom avea cea mai caniculară vară din ultimii 100 de ani, în România. Meteorologii Easeweather eu emis prognoza pentru iunie, iulie și august 2026
Ce se întâmplă cu apartamentul Biancăi Drăgușanu din Dubai. Decizia luată de vedetă: ”La noi ...
Ce se întâmplă cu apartamentul Biancăi Drăgușanu din Dubai. Decizia luată de vedetă: ”La noi plătești taxe și la aerul pe care îl respiri”
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul C.S. Afumați – Steaua, sâmbătă, 7 martie ...
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul C.S. Afumați – Steaua, sâmbătă, 7 martie 2026, de la ora 11:00
Alesia Năstase, fiica lui Ilie Năstase, dezvăluiri despre familie și viața din spatele numelui celebru ...
Alesia Năstase, fiica lui Ilie Năstase, dezvăluiri despre familie și viața din spatele numelui celebru | Podcast ZVON
Emily Burghelea se întoarce în România, după ce a rămas blocată cu familia în Mauritius: ”Este ...
Emily Burghelea se întoarce în România, după ce a rămas blocată cu familia în Mauritius: ”Este oficial! Plecăm”
Bancul de weekend | Cum completează englezii declarațiile fiscale
Bancul de weekend | Cum completează englezii declarațiile fiscale
Vezi toate știrile
×