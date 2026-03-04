Acasă » Știri » Neti Sandu anunță o mărire de salariu pentru această zodie, în luna martie 2026

Neti Sandu anunță o mărire de salariu pentru această zodie, în luna martie 2026

De: Andreea Stăncescu 04/03/2026 | 16:43
Neti Sandu anunță o mărire de salariu pentru această zodie, în luna martie 2026
Zodia care va primi o mărire de salariu în luna martie

Luna martie vine cu vești bune pentru una dintre zodii. Potrivit astrologului Neti Sandu, această perioadă poate aduce câștiguri financiare importante, iar unii nativi ar putea primi chiar și o mărire de salariu sau alte beneficii la locul de muncă.

În plan astrologic, intervalul dintre 18 februarie și 20 martie este marcat de câteva influențe puternice. Pe 3 martie are loc o eclipsă totală de Lună, un fenomen care apare atunci când Pământul se află între Soare și Lună, iar lumina solară nu mai ajunge direct la satelitul natural al Pământului. Astfel de momente sunt considerate perioade de schimbare și clarificări în viața multor persoane.

În același timp, planeta Mercur se află în mișcare retrogradă între 26 februarie și 20 martie, ceea ce aduce o etapă de reevaluare. Deși pot apărea întârzieri sau situații care trebuie analizate din nou, această perioadă îi poate ajuta pe mulți să finalizeze proiecte începute în trecut.

Gemenii primesc bani în luna martie

Pentru nativii din zodia Gemeni, aceste influențe sunt legate mai ales de carieră și bani. Pot exista discuții despre promovări, evaluări profesionale sau examene necesare pentru a avansa în domeniul în care lucrează. Chiar dacă unele lucruri par să se miște mai greu, ele sunt de fapt parte dintr-un proces de consolidare.

Astrologii spun că multe planete activează zona succesului profesional, iar acest lucru îi determină pe Gemeni să depună un efort suplimentar pentru a-și atinge obiectivele. Este o perioadă în care pot fi reluate demersuri mai vechi: cereri adresate șefilor, negocieri salariale sau solicitări de bonusuri.

Conform explicațiilor oferite de Neti Sandu, șansele de reușită sunt mari, mai ales în ceea ce privește partea financiară. Jupiter, planeta asociată norocului și oportunităților, influențează sectorul banilor, iar acest lucru poate aduce rezultate concrete. Astfel că nativii ar putea primi o mărire de salariu sau alte avantaje financiare importante.

