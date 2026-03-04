Ce a pățit Oana Monea în vacanța din Bali. Fosta ispită a vrut să retrăiască magia de la Insula Iubirii: „Nu îmi pica bine absolut nimic”

Oana Monea a vrut să își consolideze relația cu partenerul, dar a ”plătit” dur prețul pentru clipele de fericire! Ispita supremă a plecat în vacanța mult dorită pentru a petrece momente de neuitat alături de bărbatul care i-a furat inima, dar nu se aștepta la ce avea să urmeze acolo. Date-urile au fost exact ca pe Insula Iubirii, dar experiența s-a terminat prost. CANCAN.RO a vorbit cu blondina și vă prezintă toate detaliile, în articol.

Oana Monea se numără printre ispitele care au știut cum să intre sub pielea concurenților, dar și a publicului. Blondina s-a menținut în atenția fanilor chiar și dupa încheierea show-ului Insula Iubirii, așa că ne-am gândit să vă livrăm noi informații despre viața ei personală. După ce a bifat contractul și a mai despărțit un cuplu, Oana Monea s-a întors pe meleaguri românești și a găsit liniștea în brațele unui musculos tatuat din Constanța (VEZI AICI).

Oana Monea: „Nu îmi pica bine absolut nimic”

Oana Monea ne-a povestit despre vacanța de vis pe care a petrecut-o alături de iubitul ei, dar și că fericirea nu a durat foarte mult. Pentru că nu totul poate fi roz mereu, ultimele două săptămâni petrecute în Bali n-au fost pe placul Oanei, dar vorba ”fă rai din ce ai” e sfântă. Chiar dacă s-a confruntat cu dureri mari de stomac, ispita supremă a mărturisit că a slăbit și are un abdomen de invidiat. Într-un final, totul s-a meritat! Mai ales pentru vara care se apropie cu pași repezi și pentru momentul în care toate domnișoarele se pregătesc să își etaleze trupurile pe plajă. Putem spune că Oana Monea este mai mult decât pregătită de sezonul fierbinte. Un lucru ne-a atras atenția însă! Oana Monea a comparat activitățile din vacanța de vis cu date-urile organizate pe Insula Iubirii, dar a punctat un aspect foarte important: aici și-a petrecut timpul cu cine își dorea cu adevărat.

„În Bali am fost plecată 23-24 de zile, cam așa, cu iubitul cu care sunt de 9 luni, facem 10, da. Ne-am dorit amândoi de când ne-am cunoscut și am luat biletele tot și acum am plecat. Adică noi după o lună de relație ne-am luat bilet. Am făcut activități acolo în fiecare zi, am avut trasee de făcut, am vizitat exact ca date-urile de la insulă, dar erau cu cineva cu care îmi doream să fac asta. Și ne-am cunoscut și noi mai bine, că am stat lângă un om de dimineață până seara, 24 din 24, aproape o lună de zile. Adică acasă nu prea se poate, că acasă fiecare era cu munca lui și așa. M-a durut stomacul extraordinar de tare în ultimele două săptămâni de la mâncare. Am mâncat mâncare bună, dar nu îmi pica bine absolut nimic. Am slăbit, mi-am făcut abdomenul mai extraordinar decât era. Am ajuns acasă, sunt un pic pe vitamine ca să-mi revin și muncă.”, ne-a spus Oana Monea.

