Alexandra Stan, însărcinată pentru prima dată! Primele imagini cu burtica de gravidă

Este vestea momentului în showbiz! Alexandra Stan este însărcinată pentru prima dată. CANCAN.RO a aflat informația care a stârnit deja reacții în rândul fanilor, iar cele mai recente postări ale artistei confirmă marea veste. Deși cântăreața nu a făcut încă un anunț oficial, indiciile din mediul online nu au trecut neobservate. Toate detaliile, în articol.

Alexandra Stan și-a obișnuit fanii cu discreția în ceea ce privește viața personală, așa că nu ne miră faptul că încă nu a dat vestea cea mare și preferă să păstreze totul un mister. Mai mult, deja este un trend printre vedete să țină ascunse sarcina, sexul și numele bebelușului. CANCAN.RO a aflat marele secret al blondinei, iar ea a confirmat faptul că urmează să devină mămică.

Alexandra Stan așteaptă un bebe alături de toboșarul ei

După o viață demnă de filme, Alexandra Stan și-a găsit liniștea în brațele toboșarului ei și pare mai fericită ca niciodată! Artista a făcut relația publică recent, chiar de Ziua Îndrăgostiților, iar acum urmează cu siguranță o altă veste bombă pentru fani: este însărcinată!

După ce am aflat vestea momentului, cele mai recente postări pe conturile personale ale vedetei au venit cu aprobarea supremă! Alexandra Stan apare ținându-și mâna pe burtică, iar în descrierea unei filmări postate pe TikTok a scris: „Mom (n.r. mamă)”, în timp ce își atingea burta. Mai mult, într-una dintre postări se poate observa burtica care este deja ușor vizibilă. E clar! Artista trece prin cea mai frumoasă etapă din viața ei și a încercat să le dea un mesaj subtil fanilor, înainte de momentul în care va da vestea cea mare.

De-a lungul timpului, Alexandra Stan a fost în atenția presei și a vorbit mereu deschis despre dezamăgirile în relații, așa că a preferat să păstreze discreția în ceea ce privește actuala poveste de iubire. Totuși, cei doi s-au afișat în public împreună chiar de Ziua Îndrăgostiților și au confirmat zvonurile apărute printre fani. Cu toate că preferă să stea departe de luminile reflectoarelor, artista nu se poate ascunde de CANCAN.RO, iar aparițiile ei sunt atent analizate de noi. Alexandra Stan se iubește chiar cu colegul ei de trupă și urmează să devină mămică pentru prima dată.

