Cine este și cu ce se mai ocupă Teodora Tompea, noua prezentatoare de la Observator. Și-a început cariera în urmă cu 17 ani

De: Denisa Crăciun 04/03/2026 | 16:34
Teodora Tompea este cea mai nouă prezentatoare de la Antena 1. Deși are o experiență de peste 17 ani în jurnalism și câștigă foarte bine din această profesie, ea are și alte ocupații. 

Prezentatoarea Teodora Tompea s-a alăturat recent trustului Antena 1. După ce a plecat de la Digi24, acum prezintă știrile de la ora 16. Atunci când nu se ocupă de știri, este activă la afacerea pe care o deține familia ei.

Ea și-a început cariera în jurnalism acum 17 ani și a colaborat cu redacții de top din țară, dar a fost prezentă și în lumea radioului. Pe lângă salariul pe care îl câștigă din profesia de jurnalism, aceasta are și alte venituri care provin din firma de sustenabilitate pe care o conduce. Viața ei nu este ocupată doar de locurile de muncă pe care le are, ci și de pasiunile ei.

De ce a ales Teodora Tompea jurnalismul

Prezentatoarea TV a povestit că a fost inspirată de bunicul și tatăl ei. Cei doi au avut tangențe cu lumea televiziunii, iar acest lucru a impresionat-o plăcut pe Teodora. Ea a povestit de curând că a ales acest domeniu și pentru că este o provocare, iar ei îi plac lucrurile noi.

Experiența asta a fost o provocare. Mereu mi-au plăcut provocările. Sunt un om care, știi, tot timpul caută provocări foarte frumoase și totuși în familia mea există tradiție în zona aceasta de jurnalism și am zis «hai, de ce nu?». Am făcut mulți ani radio, a spus ea.

Pe lângă această profesie, ea este și ambasador pentru mai multe branduri românești, dar și influencer. Cu toate că are o viață plină, nu uită nici de plăcerile ei.

Care sunt pasiunile prezentatoarei TV

Chiar dacă este o persoană care ține la viața personală și până acum nu a împărtășit prea multe, recent a povestit pe rețelele de socializare și despre pasiunile ei. Îngrijirea animalelor este una dintre pasiunile ei. Ea a salvat de pe stradă acum ceva timp o pisică și doi căței. O altă plăcere nevinovată a Teodorei Tompea este zahărul. Ea a mărturisit că ar mânca non-stop amandină.

VEZI ȘI: Lovitură în televiziune! A semnat cu Antena 1 după ce a demisionat de la postul concurent, în februarie 2026

Demisie de răsunet în televiziune! Cunoscuta jurnalistă pleacă de la Digi24 și ajunge la Antena 1

 

