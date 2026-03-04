BANC | Când te sună un prieten care nu te-a mai căutat de multă vreme

CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc excelent, menit să îţi aducă zâmbetul pe buze. Pregăteşte-te să îţi iei doza zilnică de voie bună.

Când te sună un prieten care nu te-a mai căutat de multă vreme, nu-i răspunde imediat. Sună-l tu după câteva ore. Între timp s-ar putea să găsească bani la altcineva.

La interviu

Un tip merge la interviu pentru un post de paznic de noapte la un muzeu. Directorul, foarte serios, îl întreabă:

— Aveți experiență în domeniu?

— Desigur! Am fost paznic la o fabrică de mobilă.

— Și de ce ați plecat?

— Pentru că au dat faliment… dar nu din vina mea!

Directorul ridică o sprânceană:

— Cum adică nu din vina dumneavoastră?

— Păi… într-o noapte am auzit zgomote suspecte. Am zis să nu risc și am plecat acasă. A doua zi dispăruseră toate dulapurile.

Directorul oftează:

— Bine… Spuneți-mi, dacă vedeți un hoț intrând în muzeu, ce faceți?

— Îl salut politicos.

— Îl salutați?!

— Sigur! Poate e un vizitator care a venit mai devreme.

Directorul începe să-și piardă răbdarea:

— Și dacă începe să fure tablouri?

— Atunci îi spun că fotografiatul cu blitzul e interzis.

Directorul, complet nedumerit:

— Domnule, dar dacă hoțul fuge?

— Fug și eu.

— După el?

— Nu, domnule! În direcția opusă. Nu vreau să încurc ancheta.

Directorul îl privește lung și spune:

— Știți ce? Sunteți angajat.

— Serios? De ce?

— Pentru că exact așa au procedat și ceilalți paznici de până acum.

La restaurantul de lux

Un bărbat intră într-un restaurant foarte elegant, unde totul e scump și sofisticat. Chelnerul vine imediat:

— Bună seara, domnule. Ce doriți să comandați?

— Ce aveți mai ieftin?

— Aer condiționat… este gratuit.

Omul se uită în meniu, vede prețuri uriașe și spune:

— Bine, aduceți-mi o supă.

Chelnerul aduce o farfurie minusculă, cu o lingură de supă în mijloc.

— Poftă bună!

Clientul gustă, apoi întreabă:

— Scuzați-mă, dar unde e restul supei?

— În bucătărie, domnule. Aici servim porții artistice.

După ce termină, omul cere nota.

— 120 de lei.

— 120 de lei pentru o lingură de supă?!

— Nu, domnule. Supa a fost 20 de lei. Restul e experiența.

Omul oftează, plătește și spune:

— Atunci vreau să plec fără să plătesc experiența.

Chelnerul zâmbește calm:

— Nu se poate, domnule. Ați consumat-o deja.

Bărbatul pleacă bombănind, dar revine după cinci minute.

— Am uitat ceva? întreabă chelnerul.

— Da. Vreau să comand încă o supă.

— Excelent!

Chelnerul aduce din nou farfuria minusculă. Omul o privește atent și spune:

— Perfect. Acum aduceți-mi și lingura.

— Dar v-am adus lingura!

— Nu, domnule. Asta e experiența. Lingura o vreau separat.

