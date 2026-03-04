Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan, 10 ani de la cununia civilă! Imagini rare cu cei doi

Georgiana Lobonț și soțul ei, Rareș Ciciovan, au împlinit 10 ani de când și-au unit destinele. Cei doi s-au cununat la primărie pe 4 martie 2016. Nu puteau lăsa să treacă ziua asta cu atât de mare însemnătate pentru ei și au postat imagini rare de la marele eveniment.

Cei doi formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbizul românesc. Și-au oficializat iubirea în fața ofițerilor civili acum 10 ani, iar de atunci căsnicia lor este mai puternică decât oricând.

Pentru că ziua aceasta este atât de importantă pentru ei, Gergiana a ales să împărtășească celebrarea iubirii printr-o serie de imagini impresionante din ziua evenimentului. (VEZI IN GALERIA FOTO A ARTICOLULUI)

Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan celebrează 10 ani de la cununia civilă!

Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de 19 ani. Ei s-au hotărât să își oficializeze relația și au trecut la pasul următor. Fericitul eveniment a avut loc pe 4 martie 2016. Astăzi, la 10 ani de la evenimentul memorabil, cei doi sunt mai îndrăgostiți ca oricând. Viața lor a înflorit în acești ani, iar împreună au doi copii frumoși. Pentru că ziua de astăzi este atât de specială pentru cei doi, Georgiana Lobonț a publicat pe pagina sa de socializare mai multe imagini de la cununia lor. Artista a venit și cu un mesaj emoționant. Ea a transmis că pentru ceea ce trăiesc cei doi îi mulțumește lui Dumnezeu, dar și că își dorește să fie sănătoasă întreaga familie.

Pentru FAMILIA NOASTRĂ MINUNATĂ îi mulțumesc BUNULUI DUMNEZEU! Îmi doresc să fim sănătoși și să ne bucurăm împreună de tot și de toate câte am realizat!, a spus ea în mediul online.

Cum își mențin Georgiana Lobonț și soțul ei căsnicia

După cum spuneam, cei doi și-au petrecut 19 ani împreună, iar de 10 ani formează o familie. Ea a povestit recent care este secretul longevității unui cuplu. Artista a explicat că există și momente tensionante, însă reușesc să le gestioneze.

Când eu sunt nervoasă, cum să zic, el încearcă să nu pună paie pe foc, și invers. Sau, în momentul în care suntem amândoi aprinși, ne zicem ofurile, că nu avem ce, dar eu știu în mintea mea, și cred că și el la fel, că toate cuvintele care ne ies în clipa aia pe gură, la nervi, nu sunt spuse din suflet, ci pur și simplu din nervi și oboseala, a declarat Georgiana Lobonț.

